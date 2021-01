Úžasná série v ohrožení! Hrál bez pauzy 11 let, teď s ním kouč nepočítá

Už „jen“ odehrát celou sezonu v profesionální sportovní soutěži bez přestávky je obdivuhodný počin. Ale co takhle oddřít 866 zápasů NHL v řadě? Tuto mimořádnou sérii drží americký obránce Keith Yandle. Čtyřiatřicetiletý veterán nevynechal v nejprestižnější hokejové soutěži světa jediné utkání od jara 2009. Vytrvalá šňůra „Iron mana“ z Floridy je však ve vážném ohrožení! Trenér Panthers Joel Quenneville totiž podle zámořských médií s železným zadákem na startu ligy nepočítá a má zamířit mezi náhradníky. S velkou pravděpodobností tak přijde o možnost natáhnout už tak famózní řadu.

Do netradičního ročníku Národní hokejové ligy přichází Florida s až šokujícím rozhodnutím. Panthers se údajně rozhodli v dalších bitvách obejít bez Keitha Yandlea, jednoho ze zkušených lídrů posledních čtyř sezon. Se zásadní informací přišel uznávaný americký reportér Frank Seravalli v diskuzi TSN, ve které řekl, že bek již nemá v očích trenérů klíčovou roli a ani nefiguruje v jejich budoucích plánech.

Yandle měl upadnout v nemilost vedení klubu v čele s novým generálním manažerem Billem Zitem. „Dali mu tím na vědomí, že s ním nepočítají na novou sezonu,“ řekl Seravalli. Do budoucna se chtějí Panthers spoléhat na českého bouráka Radka Gudase a Fina Markuse Nutivaaru.

Tím však komplikace pro Panthers teprve začínají. Ofenzivně laděného obránce s téměř tisícovkou odehraných utkání v NHL (976) nemohou jen tak vytrejdovat, nebo jej umístit na listinu volných hráčů. Yandle má ve své probíhající sedmileté smlouvě (v hodnotě 44,45 milionů dolarů), která končí po ročníku 2022/23, obsaženou úplnou klauzuli o nevyměnitelnosti bez vlastního svolení.

Klub s ním tedy nemůže jen tak vyjít na trh a nabízet hráče konkurenci, k čemuž by patrně mohlo dojít po zadákově rozhodnutí v průběhu sezony - za předpokladu, že by v době silně poznamenané nákazou COVIDu-19 byl některý ze zájemců ochotný a především schopný Yandleův tučný kontrakt převzít. V zámoří se spekuluje o zájmu Bostonu, bek sám však podle informací The Hockey News nedal (zatím) žádné svolení ke zrušení klauzule o nevyměnitelnosti a veškerá iniciativa pochází pouze ze strany Panthers.

Šance pro Kessela. A co železný Marleau?

Bývalý bek Coyotes a Rangers by měl být prozatím zařazen do tzv. „taxi squad“, neboli náhradníky čekající na šanci, z nichž někteří prošli listinou nechráněných hráčů, ale žádný z týmů si je nevybral.

Mimochodem do této skupiny momentálně v NHL patří také útočníci Filip Chlapík z Ottawy či Michael Frolík v Montrealu. Odsunutý Yandle tedy zřejmě nebude (pokud se kouč Quenneville zázrakem nerozmyslí jinak) v základní sestavě Floridy na úvodní duel ročníku s Chicagem v noci z neděle na pondělí. S největší pravděpodobností tak přijde o svou neuvěřitelnou sérii 866 odehraných utkání za sebou.

Nebýt upadnutí v nemilost, mohl se hokejový vytrvalec v dresu Panthers pokusit posunout v historickém pořadí ze čtvrtého místa na druhé a překonat tak železné borce Stevea Larmera (884 zápasů v řadě) a Garryho Ungera (914 zápasů v řadě). Absolutním rekordmanem s fantastickou sérií 964 utkání bez přerušení je stále od roku 1986 bývalý útočník Doug Jarvis. Vítěz čtyř Stanley Cupů během své bohaté kariéry nevynechal jediný zápas!

I když se Yandle útoku na „Iron many“ před sebou zřejmě nedočká, zaslouží si obrovský obdiv za parádní šňůru, kterou úspěšně natahoval díky obrovské vytrvalosti, chuti a pořádné dávce štěstí.

Mezi obránci s nejdelší sérií v historii NHL je s přehledem nejlepší. Americký zadák, který pokaždé v posledních pěti sezonách překonal hranici 40 kanadských bodů, však není jediným nezdolným stále aktivním hráčem s luxusní sérií v NHL. Relativně těsně za Yandlem jsou dva útočníci – Patrick Marleau a Phil Kessel.

U jednačtyřicetileté legendy San Jose je situace kolem šňůry komplikovanější. Podle oficiálních statistik NHL odehrál železný parťák Tomáše Hertla 854 zápasů za sebou (poslední 10. března 2020), tedy jen o dvanáct startů méně než současný „Iron man“ z Floridy. Série už by ale (rovněž podle dat soutěže) neměla dál trvat, v rekordech zámořské ligy je uvedena jako ukončená. Proč? Ostřílené levé křídlo sice vynechalo několik utkání na začátku minulého ročníku, když se po angažmá v Torontu vracelo k Sharks. Kontrakt s klubem Marleau ale uzavřel až 9. října 2019, což znamená, že nevynechal čtyři úvodní duely, jelikož byl nechráněným volným hráčem. Starty se tak pro něj nepočítaly.

Nicméně jediným oficiálním vytrvalcem schopným dohnat odsunutého beka Panthers je v NHL Kessel. Současný střelec Arizony má na kontě 844 zápasů za sebou. V případě další oddřené sezony bez pauzy by tak mohl dosáhnout milníku 900 startů, čímž by překonal Marleaua, Yandlea a na třetím místě vystřídal Larmera.