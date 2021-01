NHL ONLINE: Boston do akce bez Pasty. Mrázek čelí Filipům z Detroitu

Boston Bruins vstupují do nové sezony bez Davida Pastrňáka, ale s českou trojicí Krejčí, Kaše, Zbořil • Profimedia.cz

Rozjezd nové sezony NHL pokračuje a pořádně nabitě! V noci se hraje celkem 10 zápasů, ve kterých se představí celá řada českých hokejistů. Boston Bruins ještě bez kanonýra Davida Pastrňáka, ale s trojicí David Krejčí, Ondřej Kaše a Jakub Zbořil hrají v New Jersey. Washington s útočníkem Jakubem Vránou v Buffalu. Filip Chytil z New York Rangers nastupuje v jedné lajně s Alexisem Lafrenièrem, jedničkou posledního draftu. Filipové Zadina a Hronek v dresu Detroitu startují proti Carolině, kterou hájí gólman Petr Mrázek a forvard Martin Nečas. Tomáš Hertl ze San Jose se po dlouhé době vrací do akce. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.