Skvělá show Kubalíka (2+1) Chicagu nestačila. Gól dal Chytil a Voráček

Góly

Domácí: 37:51. Konecny, 53:43. Voráček, 58:18. K. Hayes

Hosté:

Sestavy

Domácí: Elliott (Hart) – Sanheim, Provorov (A), P. Myers, E. Gustafsson, Braun, Hägg – Konecny, K. Hayes, Giroux (C) – Farabee, Patrick, J. van Riemsdyk – Voráček (A), Frost, Lindblom – Aube-Kubel, Laughton, M. Raffl.

Hosté: C. Hutton (41. J. Johansson) – Ristolainen, McCabe (A), Montour, Dahlin, Jokiharju, C. Miller – S. Reinhart (A), Eichel (C), Hall – Cozens, E. Staal, Olofsson – Asplund, Eakin, Rieder – Sheahan, Lazar, Skinner.

Rozhodčí

Dean Morton (CAN), Peter MacDougall (CAN) – Andrew Smith (CAN), Ryan Galloway (CAN)

Stadion

Wells Fargo Center, Philadelphia