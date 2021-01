Bitka NEJ kámošů. Larkin dal soupeři vstupenky pro rodiče, pak se porvali

„Děláte si srandu? Werenski a Larkin!“ křepčil komentátor utkání Detroitu s Columbusem (2:3). Běžela poslední minuta, po snížení Red Wings se strhla hromadná mela. Do vzájemné bitky se pustili Dylan Larkin se Zachem Werenskim. Nic zvláštního říkáte? To by nemohli být od mládí nejlepší kamarádi, proto ta reakce komentátora. Kapitán Detroitu dokonce na pondělní duel, na který mohlo dorazit jen pár pozvaných lidí, zajistil lístky pro Werenskiho rodiče.

Dylan Larkin i Zach Werenski se narodili v americkém státě Michigan. Ačkoliv je první jmenovaný o rok starší, nastupovali spolu za mládežnický tým Belle Tire, ve výběrech amerického rozvojového programu i za mládežnické reprezentace. Následně se stali i spolubydlícími během sezony na University of Michigan.

Po draftu se jejich cesty rozdělily. Zatímco Larkin zůstal doma, jelikož si ho z 15. místa draftu vybral Detroit, Werenski o rok později putoval jako osmý v pořadí do Columbusu. Od té doby na sebe v NHL narazili už několikrát, na pondělní vzájemný střet ale asi nikdy nezapomenou.

V Detroitu kvůli koronaviru nesmí do arény diváci. Pár lidí ale přijít může, hráči dostávají lístky pro své příbuzné. Larkin přenechal své vstupenky rodičům kamaráda Werenskiho, kteří žijí právě v městě proslulém automobilovým průmyslem.

A rodiče produktivního obránce Blue Jackets si v závěru utkání museli mnout oči. Jejich syn a Larkin se poprali. Rozdali si pár ran, pak už šlo jen o tahanici za dresy. Nakonec došlo i na nějaký ten úsměv. „Trochu jsme se tomu zasmáli,“ pravil Werenski pro USA Today. „Snažil jsem se bitku vyhrát a myslím, že i on.“

Sám Werenski celou situaci v závěru utkání způsobil. Při snaze Detroitu o snížení na 2:3 totiž strčil skórujícího Bobbyho Ryana na vlastního brankáře Joonase Korpisala. Rozhodčí trefu nejdříve neuznali, po konzultaci s kolegou u videa ale změnili názor. Ještě předtím se nicméně strhla hromadná potyčka.

„Přijel jsem do mely trochu pozdě,“ vysvětloval Larkin. „Nelíbilo se mi to, a když jsem tam zkusil skočit, zasáhl jsem Zacha loktem. To mu neudělalo radost a pustili jsme se do sebe,“ zmínil kapitán Detroitu.

Werenski během rozhovoru sdělil, že mu na telefonu po utkání přistálo hned několik zpráv od přátel. Fotografie ze vzájemné bitky navíc půjde nejspíš doma na stěnu. „Budu si to muset nechat zvětšit a zarámovat,“ dodal mladý bek s úsměvem. Měl proč, „doma“ slavil se svým týmem výhru 3:2.

