POLEMIKA o výstupu Voráčka: Vycákl nepřiměřeně, nebo to muselo ven?

Miroslav Horák - ANO, byl za hranou

Naštvání odnesl někdo jiný

Jakub Voráček nesčetněkrát prokázal, že je vším, jen ne alibistou, schovaným v zákoutí, brblající bokem a tak, aby ho nikdo neslyšel. Třeba vůči lídrům domácí politické scény je tuze nekompromisní. Udeří-li mrazy, neváhá nasadit čepici s nápisem, jenž dává vulgárně na srozuměnou, co si myslí o premiérovi země. Jako exponovaná osobnost počítá i s vyrojenými davy odpůrců. Neváhá, jde do toho. Klidně si to s nimi na sociálních sítích vyříkává.

Incident s novinářem vlivného listu Philadelphia Inquirer je z trochu jiného těsta, byť souvisí s tím, že se český hokejista nepáře s někým, kdo je mu proti srsti. Mezi Voráčkem a Mikem Sielským to muselo vřít delší čas. Až ryšavý forvard vycákl. A vycákl nepřiměřeně. Není divu, že vedení NHL vyslalo signály, že takto si vzájemnou komunikaci nepředstavuje. Těžko může mít odlišný názor i útočníkův zaměstnavatel.

Sielski, mimochodem držitel prestižního ocenění pro nejlepšího sportovního publicistu v USA, nejspíš přestřelil, když onehdy nesprávně vyhodnotil příhodu z kabiny Flyers a vynesl ven svou verzi. Ovšem Voráčkova reakce nebyla adekvátní. Nahromaděná frustrace možná směřovala na nesprávného muže.

Ví se, že jeho pozice v týmu není ideální, natož odpovídající platu. Ale že má kouč Alain Vigneault jiný pohled na hokejové záležitosti než Voráček, za to nemůže Sielski.

Pavel Bárta - NE, nebyl za hranou

Už to z něj muselo ven

Jistě, neměl to rozmazávat. Nebo aspoň zvolit lepší slovník. Jakub Voráček takhle nedal nejlepší příklad vzorového vystupování, a kdyby totéž řekl na jiném místě, stejně by to nejspíš prosáklo ven. Jeho incident s americkým novinářem však zároveň ukazuje, jak tahle korektní doba místo původců postihuje jejich oběti, které nevědí, jak se bránit. Nebo vlastně ani nesmí.

Když předloni přijeli Philadelphia Flyers do Prahy, vystupoval Voráček jako příkladný ambasador NHL a klubu, který ho královsky platí. Druhý muž ligy Bill Daly ho za to dokonce chválil. Špičkoví sportovci jsou částečně i veřejnými osobami a Voráček v tomhle směru vždycky působil jako správný lídr, který se navíc, jak se sluší a patří, věnuje charitě.

Voráček se pustil do novináře: Stejně budeš psát ty zku*vené sračky!

Nebýt covidových bublin, hráči NHL by se s novináři setkávali v kabině a nemluvili na sebe přes počítačové aplikace. Kdyby měl Mike Sielski šanci si s Voráčkem vyříkat věci napřímo, asi by neslyšel nic jiného. Každopádně, ani když to šlo, neměl kuráž vylézt a jít k němu.

Flyers omládli, kouč říká Voráčkovi, že by měl přidat. Najde se možná víc důvodů, že jednoho krásného dne vyrazily nahromaděné emoce. Americký novinář to bujení podporoval, ušlechtilými slovy metal hnojivo na dálku. Jak by řekli za mořem, shit happens. Voráček ujel, už to nedokázal dusit a mlčet, muselo to ven. Úlisnost není jeho styl.

Philadelphia Flyers Vše o klubu ZDE