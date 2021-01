ANKETA osobností o Voráčkovi: Jen řekl, co cítil. Plekanec se pousmál

Co na Voráčkův slovní výpad vůči novináři říkají bývalí hráči NHL či trenéři? • FOTO: Koláž iSport.cz Výbuch Jakuba Voráčka, na startu NHL jedna z nejvíce rozebíraných událostí. Český lídr Philadelphie se po výhře nad Pittsburghem pustil na tiskové konferenci do novináře Mike Sielskiho. „Je jedno, co řeknu, stejně napíšeš ty svoje sračky. Jsi normální podrazák,“ šokoval. Je v pořádku reakce Jakuba Voráčka ve sporu s novinářem? V anketě odpovídají Tomáš Plekanec, Václav Prospal, Jan Bulis a Martin Pešout. Voráček se pustil do novináře: Stejně budeš psát ty zku*vené sračky!

Tomáš Plekanec bývalý útočník Montrealu a Toronta Novináři v NHL umí udělat guláš „Nad Vorasovým výstupem jsem se pousmál. Kubu všichni známe, je takový. Když ho něco naštve, umí se ozvat. Hráči jsou v NHL pod tlakem, kolikrát je v tom spousta emocí. Pokud se vám nedaří, zámořští novináři z toho umí udělat gulášek. Dokážou vycítit, kdy a jak na hráče nastoupit, jakou otázku mu položit, na co se ptát, aby dostali, co potřebují. Čekám, že Vorasův případ se vyřeší přes PR oddělení klubu, bude do toho zapojený i generální manažer. Tak to obvykle chodí. Za mých časů jsem si v Montrealu dával pozor, věděl jsem, co od jakého novináře můžu čekat, a podle toho k němu přistupoval. Ne že bych s dotyčným nemluvil, ale pokud jsem s ním prožil horší zkušenost, přistupoval jsem pak k němu odměřeněji.“

Václav Prospal bývalý útočník, 16 let v NHL Cítil to. Tak to udělal „Kuba k takové reakci musel mít důvod. Když jsem si pročítal historii toho sporu, něco tam už před tím bylo. Těžko to hodnotit. On se v tom prostředí pohybuje, jestli se mu něco nelíbilo, v emocích po zápase se to takhle občas může vyhrotit. Asi považoval za rozumné si to s tím novinářem takhle vyřídit. Dá se polemizovat, jestli je to správné, nebo ne, to mně ale nenáleží. Takhle to cítil, tak to udělal. Teď však bude muset žít s následky, co si o něm budou myslet lidi, co dalšího o něm budou psát novináři. Někdo se s kritikou srovná snadno, někdo hůř. Myslím si, že určitou chybu udělal i PR management Flyers, že nechali spor dojít až tak daleko. Ze své zámořské kariéry si pamatuju podobných případů několik, dnes to jsou ale spíš úsměvné historky.“

Jan Bulis bývalý útočník, 552 utkání v NHL Jestli šije jen do něj, nedivím se „Může to být tak, že mezi nimi bublalo napětí delší dobu. Podle mě Jakub není typ kluka, který by řešil, když o něm někdo třikrát něco kritického napíše a pak dá pokoj. Tak to prostě chodí, pohoda. Jestli pak ale novinář šije jen do něj, vůbec se nedivím, že si ho podal. Dovedu si představit, jak je těžký se udržet. Klub vždycky doporučuje hráčům, ať nic nečtou. V Montrealu uměla být média hodně kritická, když se týmu nedaří, opravdu nemá cenu se dívat do novin a pouštět televizi. To tam pak roztírají každého. Ani si ale nepamatuju, že by to od nich dostával vyloženě jeden z nás. Od lidí ale jo, vzpomínám, že Brisébois skončil v plus/minus na -31, podepsal novou smlouvu. No, opírali se do něj. Faktem je, že vysoké peníze vás pod tlak dostanou vždycky. Ale Jakub nikdy zlou sezonu neměl, nahrávek sbírá mraky. Trochu mi to připadá, jak když dostane Ovečkin čočku za 38 gólů v sezoně, že je v krizi.“