Železní borci NHL: hipík i vítěz nad rakovinou. Nejlepší nikdy nechyběl!

V NHL se s úžasem hledí na vytrvalce, kteří s obrovskou dávkou štěstí a síly vůbec odehráli, nebo stále hrají famózní série zápasů bez pauzy • FOTO: koláž iSport.cz Něco takového přece nemůžou dokázat lidé, to musí být titáni! Jen letmý pohled na statistiky hokejistů, kteří v NHL odehráli neuvěřitelné série zápasů bez přestávky, musí člověka zarazit. S úžasem se hledí na vytrvalce, jenž za pořádné dávky štěstí a síly vůle přesáhli hranici 500 (i o stovky více!) startů v řadě a oficiálně se stali "Iron many" v nejprestižnější hokejové soutěži světa. Největší údiv v současnosti ale patří hned třem borcům, kteří svůj maraton stále běží a derou se přes náročnou cestu dál. O železných mužích na bruslích se zázračně natáhnutými šňůrami a jejich příbězích si přečtěte v článku iSport.cz.

6. Phil Kessel (útočník)

848 zápasů v řadě

začátek série: 3. listopadu 2009

kluby: Boston, Toronto, Pittsburgh, Arizona Velká cesta amerického střelce z Arizony začala ještě před startem úžasné série bez přestávky. Kessel se v roce 2006 připravoval jako slibný produkt Národního hokejového programu USA na svou první sezonu v NHL. 11. prosince téhož roku se teprve ve svých 19 letech dozvěděl, že má rakovinu varlat. Rodák z Madisonu ale bojoval, rychle a úspěšně podstoupil operaci a již 9. ledna 2007 se senzačně vrátil do akce. V následujících letech se snajpr rozjel takovým způsobem, že se vlastně ještě nezastavil. Téměř 10 let od těžké životní zkoušky dosáhl v NHL na největší úspěch – Pittsburghu vystřílel Stanley Cup. A o rok později rovnou další. Nyní by se možná zdálo, že se z velkého bojovníka stal po útěku do pouště tichý „Kojot“, ale není to tak. Dlouhé roky trápící se Arizoně pomáhá nezlomný Phil při vzestupu a zároveň se drží při útoku na železné muže s největší sérií utkání bez pauzy.

5. Patrick Marleau (útočník)

858 zápasů v řadě

začátek série: 9. dubna 2009

kluby: San Jose, Toronto, Pittsburgh Ke kanadskému válečníkovi s širokým úsměvem se skvěle hodí hláška z filmu Rocky IV, kdy ruská mlátička Ivan Drago začíná dostávat nakládačku od Rockyho Balboy. „Není to člověk, je jako kus železa.“ Za dlouhých 23 sezon, během kterých je Marleau neodmyslitelně spjatý s NHL, se nestalo, aby (kromě výlukové a přerušené sezony) neodehrál méně jak 74 zápasů v ročníku. Bez pauzy hraje legenda San Jose už téměř 12 let, i když měla na začátku minulého ročníku namále při návratu k Sharks z Toronta. Podle oficiálních statistik ale sérii platí. Pravěký „Žralok“, který stále čeká na vysněný Stanley Cup, ale pořád umí kousat, ji tak může za příhodných podmínek dále natahovat a vedle toho i zaútočit na absolutní rekord Gordieho Howea (1767) v počtu odehraných zápasů v NHL. Mr. Hockey má před železným Patrickem náskok „pouze“ 40 utkání.

4. Keith Yandle (obránce)

868 zápasů v řadě

začátek série: 26, dubna 2009

kluby: Phoenix (Arizona), NY Rangers, Florida Klobouk dolů před oběma předchozími borci s aktivní sérii, nejsledovanější šňůru bez jediné přestávky ale v současnosti natahuje ofenzivně laděný bek z Floridy. I když už byl při letitém bránění soupeřů kolikrát blízko k nucené pauze, vždy se dokázal do další bitvy vrátit, i s rozmláceným obličejem. V největším ohrožení se Yandle ale nacházel (a zřejmě i stále nachází) v probíhající sezoně, kdy s ním obměněné vedení Panthers již nepočítalo. Byl tak i pod hrozbou konce série nucen vzdát se klauzule o nevyměnitelnosti, čímž by se klub nechtěného hráče mohl zbavit. Čtyřiatřicetiletý veterán však neustoupil, do sestavy se přeci jen dostal a šnůra startů v NHL byla k radosti fanoušků (prozatím) zachráněna. Jasným rekordmanem s famózní porcí zápasů bez přerušení už se stal mezi obránci, nyní má největší šanci dostat se až ke stropu.

3. Steve Larmer (útočník)

884 zápasů v řadě

začátek série: 6. října 1982

konec série: 15. dubna 1993

kluby: Chicago, NY Rangers Neuvěřitelně skromný chlapík, který předčil svou generaci. Tak bývá v zámoří nazýván někdejší kanadský útočník, jenž se stal ikonou Chicaga. Po dobu svého takřka jedenáctiletého působení v dresu Blackhawks, nevynechal jediný zápas. Ač byl vybrán až v 6. kole draftu NHL, překonal veškerá očekávání i všechny hráče, které si klub vybral před ním. V roce 1983 získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, když získal stále rekordních 90 kanadských bodů. „Každý nemůže být vždycky hráčem prvního nebo druhého kola, to ale neznamená, že nemůže hrát dlouho," zavzpomínal Larmer. Největším mentorem byl pro rodáka z Peterborough legendární gólman Tony Esposito, kterému podle vlastních slov neřekl nikdy jinak než „pane Esposito“. Úžasnou šňůru bez pauzy mohl v Chicagu ještě natáhnout, kdyby po sezoně 1992/93 nebylo dohadů s vedením o nové smlouvě. Larmer tak přestoupil k New York Rangers, se kterými v závěru kariéry získal Stanley Cupu a připsal si 1000. bod i 1000. start v NHL.

2. Garry Unger (útočník)

914 zápasů v řadě

začátek série: 24. února 1968

konec série: 15. dubna 1979

kluby: Toronto, Detroit, St. Louis, Atlanta, Los Angeles, Edmonton První hokejový "Iron man", který v minulém století vystřelil svou neuvěřitelnou sérii až do jiného vesmíru. Dlouhá léta totiž držel rekord s 630 zápasy v řadě útočník Andy Hebenton, pak se ale zjevil Garry Unger. V St. Louis bývá dodnes opěvován jako pan. St. Louis Blue. V klubu z města jazzu se stal první velkou hvězdou, která svým umem tamní hokej významně zpopularizovala. Nic z toho by se ale nestalo, kdyby si na začátku 70. let během angažmá v Detroitu kvůli drobnosti neznepřátelil proti sobě trenéra a generálního manažera v jedné osobě. Ned Harkness, někdejší velký šéf Red Wings byl velice přísný a odměřený. Nedokázal se přenést přes Ungerovy dlouhé blonďaté vlasy. I když v předchozí sezoně nastřílel 42 gólů, jeho střelecká chuť a popularita stále rostla, pro Harknesse to byl jenom špinavý "hipík." Po několika odmítnutí ostříhat se na ježka byl kreativní forvard vyměněn do St. Louis. kde zažil nejúspěšnější období v kariéře. Do zápasů v NHL měla Ungera motivovat jeho mladší sestra, která byla upoutána na vozíku. Úžasnou šňůru bez pauzy zakončil rodák z Calgary v Atlantě. S kariérou v zámoří se rozloučil v Edmontonu, kde předal několik cenných rad Waynu Gretzkému, Marku Messierovi či Paulu Coffeymu.