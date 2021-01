Frolík v Montrealu nehraje: Tušil jsem, že to bude boj. Zvažoval i Evropu

Když při podpisu smlouvy viděl nabitou soupisku Canadiens, tušil, že to ze začátku může být boj se do sestavy prodrat. „Což se ukázalo,“ reaguje 32letý útočník Michael Frolík, jenž zatím ve slavném Montrealu čeká na šanci, byl umístěný na tzv. taxi squad. S týmem trénuje a doufá... Bojovník s 850 starty v NHL popisuje i neustálé testování na koronavirus, po jednom dokonce pět minut slzel.

Minulá sezona mu nevyšla ideálně. V Calgary jeho pozice oslabila, žádná sláva to nebyla ani v Buffalu. Soutěžní zápas nehrál Michael Frolík téměř rok, naposledy to bylo sedmého března. „Věřím, že mě a Corey Perryho vzali s tím, že se jim budou naše zkušenosti hodit,“ doufá vítěz Stanley Cupu s Chicagem v roce 2013 a držitel dvou bronzových medailí z mistrovství světa v brzký zápasový restart.

Jste z toho přepadlý?

„Není to ideální, ale počítal jsem s tím, že začátek bude těžký. Už když jsem na konci prosince jako volný hráč s Canadiens podepsal, viděl jsem, že mají hodně nabitou soupisku. Navíc je docela problém s penězi.“

Platový strop je našponovaný, také proto jste na tzv. taxi squadu.

„Ano. Vedení chtělo do téhle sezony narvat všechny peníze, takže není moc velký prostor. Proto je nás pár hráčů právě na taxi squad. Jsme normálně součástí týmu, trénujeme, jezdíme na venkovní zápasy, ale nejsme na soupisce. I když se někdo zraní, není záruka, že mě dopíšou, právě kvůli platovému stropu. Je to nepřehledný, jsou v tom docela čachry, hráče musejí posílat nahoru, dolů. Uvidíme.“

Michael Frolík v NHL 850 zápasů 384 bodů 159 gólů 225 asistencí

V podobné situaci je i někdejší kanadská hvězda Corey Perry, 35letý držitel Stanley Cupu, dvojnásobný olympijský šampion i mistr světa.

„Má velké jméno, takže už dostal šanci přede mnou, jednou naskočil. Uvidíme, jak to bude dál. Šéfové klubu tušili, že program bude nahuštěný, mohou přijít zranění, takže i proto se snažili přivést zkušené hráče, kteří mají něco za sebou a jsou schopni hned naskočit. Věřím, že tohle my s Coreym splňujeme. Makám na sobě, to je jediné, co můžu ovlivnit. Abych byl nachystaný, až přijde šance.“

Zápas jste kvůli koronaviru hrál naposledy 7. března loňského roku, nemáte z té pauzy obavy?

„Mezitím jsme hráli mezi sebou dva tři tréninkové zápasy, to jsem se cítil celkem slušně. Ale pochopitelně uvidíme, jak na tom budu, až mě vypustí. Tedy doufám, že to tak bude…“

Nepřemýšlel jste o tom, že byste mezitím naskočil někde v Evropě?