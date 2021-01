V Kanadě to vře! Provokace spustila šarvátku, Tkachuk si vybil vztek

Už před sezonou se mluvilo o tom, že nové uspořádání divizí v NHL přinese spoustu zajímavých hokejových bitev. Utkání mezi Calgary a Torontem (3:4) sice nepatří mezi významná kanadská derby, přesto to na konci pořádně vřelo. Obránce Maple Leafs Jake Muzzin totiž se závěrečnou sirénou provokativně hodil puk po Matthewu Tkachukovi, zřejmě jako odvetu za tři dny starý první zápas. Útočník po soupeři okamžitě vystartoval, rozhodčí však rychle reagovali a větší mele zamezili. Tkachuka ale neuklidnili, ten nakonec ve vzteku cestou do kabin rozmlátil několik lahví.

Matthew Tkachuk je poměrně impulzivní, pro ránu či tvrdý hit nejde daleko. Asi to má v genech, jeho otec Keith se v NHL pral i v závěru kariéry, kterou končil před 11 lety. Matthew má navíc v oblibě své soupeře často provokovat, byť to někdy nechtěně vzejde pouze z přemíry snahy. „Vždy, když hrajeme proti kanadskému týmu, tak mě to nažhaví,“ vykládal před startem sezony o „kanadské divizi“ v prosinci.

Tkachuk seděl po závěrečné siréně smutně v rohu, když po něm hodil puk obránce Toronta Jake Muzzin. To útočníka Flames namíchlo a vášně v něm plály ještě při odchodu do šaten. Není divu, Calgary o gól prohrálo oba zápasy s Torontem během tří dní.

Muzzinovo nahození puku směrem na hrudník Tkachuka mohlo být (a pravděpodobně také bylo) odvetou za incident z prvního vzájemného zápasu. V závěru utkání se Flames snažili s prázdnou brankou dorovnat nepříznivý stav 2:3. A právě 23letý útočník se pokoušel tečovat puk a znepříjemnit práci brankáři Jacku Campbellovi.

Důrazem na brankovišti nakonec Tkachuk upadl na brankáře Toronta a kolenem ho zasáhl do hlavy. Fanoušci na sociálních sítích a asi i hráči Leafs usoudili, že se snažil přihrát zákrok jednoho z obránců a pohyb nohou udělal záměrně. Brankář Campbell do odvetného duelu nenastoupil, nicméně není jasné, jestli to bylo vinou Tkachuka. Campbell měl totiž zdravotní problémy už v průběhu prvního zápasu, který však dochytával.

Nenávist během bitev o Albertu: Tkachuk vs. Kassian

Zajímavostí je, že díky novému uspořádání divizí se v té kanadské bude letos častěji potkávat s bratrem Bradym z Ottawy. Před začátkem sezony přiznal, že hrát proti bratrovi desetkrát oproti loňským dvěma zápasům bude zvláštní.

„Myslím, že naši rodiče jsou z toho trochu vyděšení,“ vykládal v prosinci. Ale jeho největší rivalita? Má co dočinění s velkým derby o Albertu. Jeho souboje se Zachem Kassianem z Edmontonu už několikrát vzbudily pozornost. V městě, kde je miláčkem Connor McDavid, je Tkachuk nenáviděným hráčem.

Začalo to nenápadně už v listopadu roku 2018. Kassian s Tkachukem se postrkovali už při vhazování, následně se edmontonský útočník do Matthewa pustil pěstmi a nebral si žádné servítky. Tkachuk se vlastně ani prát nechtěl, ale svoji zlost nezapomněl do příště, kdy se mstil tvrdým hitem. Od té doby do sebe v zápasech zajíždějí ostrými hity a většinou to končí i pěstní výměnou názorů.

Pokud jste zvědaví na pokračování duelu Tkachuk vs. Kassian, tak 7. února zavítají Oilers do Calgary.