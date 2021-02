Kapitán (†90) posledních šampionů z Toronta: Náčelník ze starých časů

Žádná superhvězda, spíš solidní křídlo ze třetí lajny. George Armstrong nevykazoval úžasná čísla, nevynikal zázračným talentem ani bruslením. Jako lídr však nenašel konkurenta. „Nejlepší kapitán, jakého Maple Leafs měli,“ prohlásil o něm někdejší majitel klubu Conn Smythe. Céčko na dresu nosil dvanáct let, čtyřikrát přispěl k triumfu Toronta ve Stanley Cupu, včetně toho posledního z roku 1967. Před týdnem velký vůdce šampionů zemřel. Bylo mu 90 let.

Byl srdcem a duší Leafs. Přezdívali mu Chief, Náčelník. V žilách měl po matce taky indiánskou krev a v 60. letech minulého století se tak říkat ještě smělo. Za éry George Armstronga ovládlo Toronto play off třikrát po sobě a čtyřikrát během šesti let, ačkoli vždycky nemělo papírově nejlepší a nejšikovnější tým. Ale Chief dokázal spoluhráče správně nabudit a strhnout. V kabině, na střídačce, na ledě, všude.

Mužstvo ze sezony 1966/67, to byla spíš směska poctivých dříčů, k tomu pár mladých a taky početná partička odrostlých tatíků. Armstrongovi bylo v té době 37 let, takové tam měli ještě čtyři, k tomu dva čtyřicátníky. Tvrdili o nich, že jsou moc staří a pomalí, aby vůbec proklouzli do play off. Tým prošel šňůrou deseti porážek, vyčerpaný kouč a generální manažer Punch Imlach skončil v nemocnici. Zaskočil asistent GM King Clancy a přišla nečekaná série úspěchů.

Leafs to dokázali. Postupovaly čtyři ze šesti celků, stihli to v poslední chvíli. A pak už to jelo. V šesti zápasech vyřídili suveréna základní části Chicago. A ve finále se stejným způsobem vypořádali s Montrealem, vítězem Poháru z předchozích dvou let.

Vítězové Stanley Cupu 1967 Brankáři: Johnny Bower, Terry Sawchuk Obránci: Larry Hillman, Marcel Pronovost, Tim Horton, Bob Baun, Allan Stanley, Aut Erickson Útočníci: George Armstrong, Red Kelly, Ron Ellis, Dave Keon., Frank Mahovlich, Pete Stemkowski, Jim Pappin, Bob Pulford, Mike Walton, Brian Conacher, Larry Jeffrey, Eddie Shack, Mike Marcetta Trenér: Punch Imlach Pozn.: Tučně vytištění jsou členové Hockey Hall of Fame.

„Někteří chytrolíni tvrdí, že tenhle tým není dost dobrý a že budu svoje staříky držet tak dlouho, dokud nezískáme Stanley Cup. Tak jděte a nacpěte jim puky do krku!“ hecoval mužstvo uzdravený Imlach.

Armstrong v šestém finále proti Canadiens trefou do prázdné brány na 3:1 zpečetil konečné vítězství Maple Leafs. Byl to zároveň poslední gól starých dobrých časů Original Six. Od nové sezony se NHL rozšířila na dvojnásobek a později se rozrůstala ještě víc. Několik starších hráčů skončilo, jiné si rozebraly nové týmy. Každopádně Toronto se od té doby už nikdy nestalo městem šampionů, dokonce ani jednou nepostoupilo do finále.

Holky, jdeme vydělávat

Klubem, který stál ještě pod názvem Arenas u zrodu NHL, prošly zástupy lepších hokejistů, než byl Armstrong. Mužstvu však zasvětil celou kariéru. Končil v roce 1971, kdy měl za sebou jednadvacet sezon. Z nich dvanáct dělal kapitána. V tom ho překonal až Steve Yzerman, který v Detroitu nosil céčko devatenáct let.

„George byl tmelem našeho týmu. Jakmile se něco začalo bortit nebo hrozilo explozí, dokázal nás dát dohromady, případně zajít do kanceláře za Punchem a věci urovnat. Byl to lídr, který nás držel pospolu,“ řekl o něm útočník Brian Conacher.

„On byl naše klidná síla. Vedl nás s rozvahou a vlastním příkladem, zabránil některým věcem, které chtěl Punch dělat, zklidňoval hladinu,“ pravil Dave Keon, jemuž Armstrong v roce 1969 kapitánství přenechal. „Tišil spory, narovnával někdy nezdravé a špatně fungující vztahy mezi hráči a vedením, které vládlo železnou pěstí,“ napsal Ken Campbell pro The Hockey News.

Patriarchy Smythea se většina hokejistů obávala. Kurážný, ale klidný Armstrong se mu dovedl postavit. Hráči za ním šli a klubový boss ho uznával.

Náčelník měl taky smysl pro humor. Když před nástupem na led mužstvo postávalo na chodbě, Náčelník se podíval dolů na svoje nohy a povídá: „Holky, jdeme vydělávat!“ Utahoval si sám ze sebe. V šesti letech prodělal meningitidu, infekční zánět, který zasáhl páteř. Taky v důsledku toho nebyl na bruslích zrovna elegán.

Nicméně za Leafs sehrál v základní části NHL 1188 zápasů, což je dodnes klubový rekord. A může přetrvat déle, než se Toronto dočká dalšího triumfu. Nejvíc se mu přiblížili Tim Horton a Börje Salming. Mezi současnými hráči vede obránce Morgan Rielly s 526 starty. Za Leafs by musel hrát ještě sedm a půl sezony a nevynechat ani zápas, aby měl šanci Armstronga dostihnout. Zároveň nikdo za Leafs nenastoupil v tolika utkáních play off jako Chief. Sehrál jich 110.

Patřil mezi jedenáct hráčů, kteří se podíleli na všech čtyřech triumfech z let 1962, 1963, 1964 a 1967. Kouč Imlach a deset členů posledního vítězného týmu bylo postupně uvedeno do Hockey Hall of Fame. Armstrong se dočkal v roce 1975. Jeho dres s číslem 10 nechali vyvěsit pod střechu haly Scotiabank Areny v Torontu. Před ní má sochu na Chodníku legend.

„Největší vzrušení bylo vyhrát Stanley Cup. Ale ne, když jste ho přebírali, hned jak zazněla závěrečná siréna. To bylo úchvatné. Uvědomili jste si, že ho konečně máte,“ svěřil se jednou Armstrong.

V jeho době se ještě nejezdilo vítězné kolečko s pohárem nad hlavou. Po předání na ledě se mužstvo sebralo a odešlo slavit do šatny.

Maple Leafs s Armstrongem v roli vůdce postoupili do finále šestkrát za devět let. Se čtyřmi triumfy dohnal coby kapitán Maurice Richarda z Montrealu. O jedno vítězství ho předčil pouze Jean Beliveau, následovník „Rakety“ v Canadiens. Ano, NHL měla jen šest týmů, play off se hrálo na dvě kola. Zato byla tvrdší, vyrovnanější, gólů nepadalo tolik. Týmy se dopodrobna znaly a tím, že se často střetávaly, mezi nimi vládla rivalita až za hrob.

Jiri Tlusty. Trefili jsme to dobře?

Jen třikrát se Armstrong dostal aspoň na padesát bodů za sezonu. Na rozdíl od jiných torontských kapitánů vyhrál pouze jednou produktivitu mužstva a nezískal žádnou individuální trofej. Patřil však k nejpopulárnějším postavám staré Maple Leaf Gardens a ve vyřazovacích bojích nasbíral šedesát bodů, což bylo svého času nejvíc ze všech hráčů týmu. Taky si sedmkrát zahrál v All-Star Game.

Měl plno důvodů, proč vypínat hruď, to však nebyl jeho styl. Mimo led na sebe nerad poutal pozornost, držel se zpátky. Nejlíp mu bylo stranou od záře reflektorů. „Pracoval jsem pětadvacet let pro Síň slávy a za celou dobu nepřišel na žádnou akci,“ prozradil další bývalý spoluhráč Ron Ellis.

Armstrong pocházel ze skromných poměrů, z oblasti Bowland‘s Bay nedaleko Sudbury v Ontariu. Otec tam pracoval jako horník v niklových dolech. Matka byla indiánka. Armstrong se ke svému původu hrdě hlásil. Ve dvaceti letech během turnaje o Allan Cup v Calgary navštívil rezervaci Kamenních Indiánů. K národu patří i Odžibwejové, k nimž náležela i Armstrongova matka. Jakmile se to v rezervaci dověděli, stal se čestným členem kmene a dostal jméno „Náčelník, co střílí puk“.

1188 Tolik zápasů sehrál George Armstrong v základní části za Maple Leafs. To je dodnes rekord klubu.

Než se prosadil v Maple Leafs, strávil téměř dvě sezony na farmě v Pittsburghu. V listopadu 1951 se stal prvním domorodým Severoameričanem, který v NHL skóroval. V následujícím ročníku se v lize uhnízdil nastálo. Desítku na dresu zdědil po Sylu Appsovi, céčko po šesti letech po Tedu Kennedym.

Vypadalo to, že Torontu zůstane věrný navěky. Po skončení kariéry se pohyboval v hokeji ještě 37 let. Ale jakkoli svůj klub miloval, jeho šéfové si ho tolik nevážili. Juniory Toronto Marlboros, kteří tehdy spadali přímo pod Leafs, dovedl jako trenér dvakrát k vítězství v Memorial Cupu. Přesto s ním pak majitel Harold Ballard neprodloužil smlouvu.

A tak Armstrong devět let lovil talenty pro Quebec Nordiques. Do Maple Leafs se vrátil jako asistent generálního manažera, v prosinci 1988 nahradil na střídačce vyhozeného Johna Brophyho. Po sezoně ho z téhle pozice zase odvolali. V organizaci však zůstal až do roku 2015, v posledních čtrnácti letech opět jako skaut.

„Jiri Tlusty. Trefili jsme to dobře?“ ptal se během draftu 2006 a skrz silná skla brýlí hleděl do papírku se jménem českého útočníka, jehož si Toronto vybralo jako třináctku v celkovém pořadí. Stará škola, ostatní dávno civěli do počítačů.

Už v roce 1989 měli Leafs v prvním kole tři volby. Jakmile kamery zabraly jejich stůl, Armstrong si naschvál vyndal z pusy falešné zuby. Pozornosti se spíš vyhýbal, skopičinám se neubránil.

V rodině měl taky nadané následovníky. Nejdál to dotáhl Dale McCourt, který zazářil na juniorském mistrovství světa 1977 a byl jedničkou draftu. V NHL hrál sedm sezon za Detroit, Buffalo a Toronto, pak ještě osm let ve švýcarském Ambri.

„Hokej se pořád zlepšuje, a když sleduju dnešní zápasy, říkám si: Páni, oni předvádějí věci, jaké bychom my nedovedli,“ řekl v jednom rozhovoru. „Chci říct, že kdybyste v dnešní době neměli brankářskou masku, museli by z vás puky vydolovat. Tak tvrdě jako dnešní kluci by uměl vypálit jedině Bobby Hull. Všichni taky skvěle bruslí. My jsme ale dokázali být nejlepší ve své době. Dlouho si přeju, aby Leafs vyhráli další Stanley Cup, než umřu.“ To už se Náčelníkovi nesplnilo.

GEORGE ARMSTRONG Narozen: 6. července 1930 Zemřel: 24. ledna 2021 Kariéra v NHL: Toronto Maple Leafs (1949/50, 1951-71) Úspěchy: 4x Stanley Cup (196264, 1967), 7x účast v All-Star Game Další kariéra: Toronto Marlboros (kouč 1972-78), Quebec (skaut 1978-87), Toronto Maple Leafs (asistent GM 1987-2000, kouč 1988/89, skaut 2000-15)

