Výměna rozhněvaných mužů boří pořádky! Lindrosova legenda ožila

Rychlá rekapitulace. Z kabiny Jets zamířili do Columbusu Patrik Laine a centr Jack Roslovic, opačným směrem putoval Pierre-Luc Dubois a třetí výběr v draftu. Finský střelec dával dlouhodobě najevo, že se k případnému prodloužení končícího kontraktu staví chladně. A Duboisovi zase vadilo, že v Columbusu je slabší marketingový potenciál a malý trh.

„Problém se spoluhráči ani s koučem Johnem Tortorellou za mým odchodem nestál. Byly to dlouhodobé potíže, třeba kluci v kabině o tom věděli. Nic nahodilého,“ přiznal Pier-Luc Dubois pro web Sportsnet po provedení výměny.

V zámoří se mluví o naštvaných mladých talentech, které kvůli osobním cílům zanevřely na organizace, které si je do ligy vybraly. „Oba celky se zbavily hráčů, kteří v tamních týmech stejně nechtěli působit. Je to podle mě ojedinělá situace, kde jsou obě strany vítězem,“ smekl klobouk před uměním kolegů Ron Hextall, bývalý generální manažer Philadelphie.

Celé pozadí bombastické výměny dává vzpomenout na mnoho případů, které ještě do začátku 90. let nebyly tak běžné. Veškeré smýšlení o možnostech hráčů ve výběru týmů změnil Eric Lindros. V roce 1991 si ho jako kanadský megatalent s přezdívkou „The Next One“, která odkazovala na to, že nahradí Wayna Gretzkého, vybral z prvního místa tým Quebec Nordiques. I přesto, že samotný Lindros už před draftem klubovým zástupcům vzkázal, že za ně nikdy nenastoupí. A jak řekl, tak udělal.

Patrik LAINE

Winnipeg Columbus

Věk: 22 let – Zápasy: 307 – Body: 250 (140+110)



Pierre-Luc DUBOIS

Columbus Winnipeg

Věk: 22 let – Zápasy: 239 – Body: 159 (66+93)

Přestože mu Nordiques po draftu nabízeli dohodu na deset let v celkové výši 55 milionů dolarů, Lindros ve svém rozhodnutí vytrval. Měl pocit, že Quebec marketingově plně nevyužije jeho potenciál, a také neměl zájem hrát pod kontroverzním spolumajitelem klubu Marcelem Aubutem. Tomu o rok později nezbylo nic jiného než mladíka vyměnit do Philadelphie. „Všechny věci už mám dávno sbalené. Jsem hlavně rád, že jdu odsud pryč,“ pronesl Lindros otevřeně po ukončení dlouhé ságy.

Ságy, která změnila pravidla. Hráči o sobě přestali smýšlet jen jako o šachových figurkách v manažerských plánech, sami začali diktovat tempo této partie. Nejznámější případy od té doby? Třeba Pavel Bure si vynutil odchod z Vancouveru. Patrick Roy neunesl výprask 1:11 v bráně Montrealu a vydupal si změnu do Colorada. „Tady už hrát nikdy nebudu,“ hulákal tehdy na klubového prezidenta Coreyho.

Nikdy se ale nestalo, aby si týmy prohodily trucující hráče, a ještě k tomu oba z jednoho draftu a prvních tří voleb. To je opravdová rarita.

Hlavní otázka nyní zní, kdo vlastně výměnu vyhrál. Pravidlo, že vítězem je ten, kdo i z velké výměny nakonec získá nejlepšího hráče, bude platit i zde. Zatímco Winnipeg má díky Duboisovi a Marku Scheifelemu pozici středního útočníka rázem obsazenu naprosto špičkově, Columbus získal ústřední hvězdu. Dvaadvacetiletý Laine se stane jasnou jedničkou ve všech aspektech hry. Okolo něj se bude vše točit. Vynutit si odchod je vždy riskantní podnik. Zde to ale vypadá tak, že by oba mladíci mohli nalézt nový ráj.