Nadávky o komunistech, pak v akci pěsti. Rangers se zbavují potížisty

Mělo jít o hráče, který bude pevnou součástí přestavby Rangers. A možná i jednou z hlavních tváří. Tony DeAngelo v minulé sezoně zářil, v 68 utkáních zaznamenal v dresu podprůměrného klubu zmítajícího se rebuildem 53 bodů, což znamenalo celkovou čtvrtou příčku v tabulce produktivity mezi všemi beky. Lásce je ale konec. Newyorský klub po incidentu, který odmítl blíže specifikovat, neomylně ukázal 25letému Američanovi dveře. Tady končíš!

Pojďme trochu do hloubky, co se přesně stalo? Ačkoliv se oficiálního potvrzení veřejnost zřejmě nikdy nedočká, je celkem jisté, že po prohraném domácím zápase s Pittsburghem nepanovala na následujícím tréninku zrovna přátelská atmosféra.

Rangers padli s Penguins v prodloužení 4:5 a k rozhodujícímu gólu Sidneyho Crosbyho se přimotali zadák Tony DeAngelo s gólmanem Alexandar Georgiev. Oba nesli na soupeřově trefě podíl, ovšem právě obránce se frustraci rozhodl ventilovat.

Maskovanému spoluhráči údajně během společného ledu chybu dával za vinu, při vzrušené debatě nazval bulharsko-ruského gólmana „komoušem“. To už se ale Georgiev neudržel a vystartoval. Teprve 24letého brankáře se přijel zastat alternující kapitán Chris Kreider, který patří k vůbec služebně nejstarším hráčům kádru. Dál už si asi vyústění zápletky umíte představit, došlo i na pěsti.

Kabina se jednoznačně postavila za Georgieva a vedení se rozhodlo okamžitě situaci řešit. Produktivního beka umístilo na waiver list (listinu nechráněných hráčů), jelikož si ho však žádný z týmů za 24 hodin nestáhl, zůstal v systému Rangers jako hráč taxi squad – zdravý náhradník. Z klubu následně přišla další jasná zpráva, generální manažer Jeff Gorton hodlá DeAngela trejdovat. „Odehrál u nás poslední zápas," přiznal na tiskové konferenci.

Rangers o dva dny později Penguins porazili 3:1 a ani jeden z hlavních aktérů incidentu se na ledě neobjevil. Georgiev však seděl na střídačce, aby kryl záda gólmanskému parťáku Igoru Šesťorkinovi. Roztržka samozřejmě brzdí snahu manhattanského klubu DeAngela vytrejdovat.

Případní zájemci totiž vnímají obchod jako vysoce riskantní. Každý si dobře rozmyslí, zda přivést do kabiny borce, kvůli kterému by mohli později nastat problémy. Rangers to přesto mají jasně dané: 25letého beka se chtějí zbavit stůj co stůj.

Může se zdát, že jde o radikální reakci na rozmíšku mezi spoluhráči. V kolektivním sportu to občas i mezi spoluhráči zaskřípe, navíc se nikdo nechce zadarmo zbavovat tak produktivního hráče. Jenže podle newyorského kouče Davida Quinna nebyl výstřelek jediným excesem. „Nejde o jedinou věc, opravdu ne."

Výrazné ochladnutí vztahu mezi klubem a obráncem připustil i GM Gorton. Na tiskové konferenci prozradil, že měl s DeAngelem spor už před sezonou. „Bylo mu řečeno, že v úvodních utkáních nebude hrát. Tony se přes to nedokázal přenést. Mluvil jsem s ním a upozornil ho, že jakmile se jeho jméno objeví v čemkoliv dalším, budeme se muset posunout," vysvětloval generální manažer. Finito, trpělivost je u konce.

DeAngelo vyčkává na trejd doma, k týmu se do té doby ani nepřiblíží. A bude zajímavé sledovat, kdo po něm sáhne. Jde sice o perspektivního zadáka, jenž je směrem do ofenzivy těžko zastavitelný, ovšem s notně pošramocenou reputací.

Ještě před posledním incidentem se pouštěl i do politických debat a své názory hojně prezentoval na sociálních sítích, což se přitom NHL snaží maximálně tlumit. Jako zarytý podporovatel Donalda Trumpa si následně ze „solidarity" zrušil účet na Twitteru v reakci na postup poskytovale sítě zablokovat bývalému prezidentovi Spojených států osobní profil.

„Žádná další šance, musím dostát svému slovu," potvrdil Gorton, který se teď snaží sehnat co nejrychleji zájemce o DeAngelovy služby. Vzhledem ke smlouvě znějící na pět milionů dolarů ročně ale nepůjde o jednoduchý úkol. Bez ohledu na další okolnosti...

