Stavíš se? Historka s Chárovými holemi, které (ne)přišly, baví internet

Před pár dny se objevilo na sociálních sítích video, kde posila Capitals Zdeno Chára půjčuje svou dlouhou hokejku ruskému spoluhráči Jevgeniji Kuzněcovovi. „Hlavně ji nerozbij, mám jich málo,“ prohlásil slovenský obr.

A nyní naskočila další zajímavost spojená s Chárovými holemi. Objednané vybavení se totiž zatoulalo a dorazilo jinam, než mělo. Ariel Ben-Abraham, majitel firmy s oblečením, který baví příznivce i streamy, na nichž rozbaluje kartičky pokémonů, obdržel od zásilkové společnosti nečekaný balíček. S velkým překvapením. „Denně dostávám zásilky z Číny, takže to nevypadalo jako něco neobvyklého,“ pronesl Ben-Abraham. „Vyložili to tu s dalšími dvěma krabicemi a já je začal jako obvykle rozbalovat,“ vyprávěl.

Když ale obří krabici otevřel, uviděl uvnitř zbrusu nové hokejky. „Byl jsem zmatený, když jsem to viděl,“ přiznal. O to větší údiv nastal, když si přečetl dodací list se štítkem Chara 33.

„Adresátem měl být Brock Myles (stará se ve Washingtonu o vybavení hráčů), kterému měly hole dorazit do tréninkového zařízení týmu v Arlingtonu. Zavolali jsme na uvedené číslo, ale nikdo nereagoval, a tak jsme s tím šli na Twitter,“ objasnil.

„Ahoj, Capitals, proč jsou v mém domě vaše hokejky v hodnotě 5 tisíc dolarů?“ napsal na Twitter Ben-Abraham s tím, že v příspěvku označil přímo washingtonský celek z NHL. A přidal i vtipnou reakci: „Kdy je trénink? Myslím, že FedEx udělal chybu.“

Ben-Abraham se pokusil oslovit i přímo Cháru. „Zdeno, vím, že jsi netweetoval od roku 2014, ale přijedeš si to vyzvednout, nebo ne?“ napsal.

Klub ani hráč dosud neodpověděli. Pouze člen zákaznické podpory FedExu nabídl pomoc, aby byla zásilka doručena na správné místo.

Hey @Capitals why are $5k worth of your hockey sticks at my house...



Also what time is practice?



I think @FedEx messed up... 😂 pic.twitter.com/05QzUabiAs