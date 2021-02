PASTA show! Hattrick: sólo, vikýř, homerun. Potřebujeme ho, ví trenér

Poprvé vystřelil ruce ke stropu haly už po 12 sekundách hry. Bleskový úder. Soupeř se ještě nestihl ani rozkoukat, když se David Pastrňák uvedl akcí ve stylu „dej mi puk a běž se radovat“. Zazářil báječnou individuální akcí. Klička, prohazovačka mezi nohama kolem sloupu jménem Shayne Gostisbehere. Pak lehce šťastné zakončení s pomocí brusle dalšího oranžového nešťastníka. Hráči se jen bezmocně koukali jeden na druhého, cože se to stalo a kdo za to může.

Až do 53. minuty to však bylo ze strany Bostonu všechno. Domácí stihli otočit na 3:1. Pak ale v přesilovce Bruins snížili. Pastrňákovi nachystal puk před prázdnou branku skvělou přihrávkou Patrice Bergeron – 3:2. Boston byl zpátky ve hře. Back in game. Medvěd ucítil krev.

Vyrovnání viselo ve vzduchu. A povedlo.

Patnáct vteřin před závěrečnou sirénou se při hře bez gólmana trefil… kdo jiný než český bombarďák. Kolem klece Cartera Harta byla pořádná mela, puk létal vzduchem, až ho do kasy baseballovým homerunem uklidil Pastrňák.

Byl z toho devátý hattrick zámořské kariéry. Potřeboval na to 393 zápasů. Víc třígólových večerů v černožlutém trikotu prožili jen legendy Phil Esposito (26), Cam Neely (14) a Johnny Bucyk (12).

Aby toho nebylo málo, tak v prodloužení na oplátku připravil rozhodující gól Pasta pro profesora Bergerona. Výsledek 4:3. Pastrňák 3+1. Není těžké uhodnout, kdo byl vyhlášen hvězdou zápasu.

„Bylo to skvělé. Víte, hlavně jsem rád, že jsem zpátky na ledě. Že zase hraju hokej. Zotavení bylo opravdu dlouhé, něco takového jsem ve své kariéře nikdy nezažil. Bylo to dlouhé čekání, hrozně mě svrběly ruce, abych už se vrátil,“ stočil Pastrňák debatu ke svému zranění. „Pravděpodobně jsem neměl takové sebevědomí, ale jakmile jsem po operaci vstoupil na led, cítil jsem a věděl jsem, že se dokážu připravit a cítit se skvěle.“

Slova chvály pro něj měl i trenér Bruce Cassidy. „Ze svých vlastních zkušeností jsem mu řekl, že to, co se stane s hráči, kteří vypadnou z hokeje na tak dlouho. Ztratíš načasování, ruce a hlava jsou trochu nesynchronizované. Pasta mi ale zase ukázal, jak se to dělá,“ hlásil s úsměvem kouč. „Nohy obvykle nejsou problém, protože hned jak začnete bruslit, dostanete se do toho zpátky. Je to ideální vlétnutí do souboje, kličky a načasování přihrávek či střelba. Pastrňák to ale zvládl. Je ale na misi, potřebujeme ho,“ přidal Cassidy.

„Je to kluk, který má dar střelce. Tyhle lidi v týmu potřebujete, aby pro nás vyhrál zápasy. Posledních pár nocí to zvládl. Všichni vidíte, jak na ledě vypadá… je energický, připraven hrát. My jsme za to strašně vděční,“ doplnil kouč.

Slova chvály k elitní lajně soupeře (Pastrňák-Bergeron-Marchand) přidal i trenér smutného soupeře Alain Vigneault. „My sami jsme jim dali příležitost vrátit se do hry. Jejich nejlepší hráče jsme dostali na led,“ řekl směrem k faulům a zabijáckým přesilovkám Bruins. „Jsou to elitní hráči a našli způsob, jak úplně obrátit hru.“

Ve třech zápasech od návratu po operaci kyčle, která proběhla 16. září minulého roku, tak už David Pastrňák zapsal celkem sedm bodů (5+2). Není tak vůbec vyloučeno, že se ještě stihne zapojit do dostihu o titul krále střelců NHL. Už je v elitní dvacítce, na úplné čelo mu schází čtyři trefy.

NHL, výseldky:

Tampa Bay - Detroit 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky: 2. Hedman, 4. Cirelli, 5. McDonagh, 28. B. Point (Palát), 32. Killorn - 30. Mantha. Střely na branku: 24:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Coleman, 3. Killorn (všichni Tampa Bay).

Philadelphia - Boston 3:4 v prodl. (0:1, 1:0, 2:2 - 0:1)

Branky: 36. K. Hayes, 42. Voráček, 49. Farabee - 1., 53. a 60. Pastrňák, 61. Bergeron (Pastrňák, Krejčí). Střely na branku: 25:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. J. van Riemsdyk (Philadelphia).