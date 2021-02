ONLINE: Uvidí NHL další Pasta Show? Boston hraje znovu proti Flyers

Sestavy

Domácí: Driedger (Bobrovskij) – Weegar, Ekblad, Nutivaara, Strälman, Yandle, Gudas – Verhaeghe, Barkov, Duclair – Huberdeau, Wennberg, Hörnqvist – Vatrano, Luostarinen, Connolly – Heponiemi, Lammikko, Acciari.

Hosté: Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis, Ekholm, Fabbro, Tinordi, Benning – Cousins, Arvidsson, Johansen – F. Forsberg, Duchene, Mikael Granlund – Järnkrok, Sissons, Tolvanen – Trenin, Haula, Grimaldi.

Rozhodčí

O'Rourke (CAN), Hanson (CAN) – Murray (CAN), Flemington (CAN)

Stadion

BB&T Center, Sunrise