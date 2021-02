Hašek, Jágr… a teď Pastrňák? Nemá strop, může jít i po bájné Hart Trophy

Dominik Hašek ji získal v letech 1997 a 1998. Jaromír Jágr o rok později. O čem je řeč? O nejvýznamnější trofeji v NHL, o bájné Hart Trophy. Dlouho to vypadalo, že tenhle český list bude málokdo schopen rozšířit. Tím spíš, když se v zámoří prohánějí talenty jako Connor McDavid, nebo Auston Matthews o nichž se počítalo, že tyhle hvězdné dostihy nyní povedou. Chyba lávky. Do závodu se po zranění hlásí i David Pastrňák, a to hodně razantně.

Ne nadarmo je nejsledovanější trofejí každým rokem v zámoří právě Hartova trofej pro nejužitečnějšího hráče. Nehledí se vyloženě na góly, asistence nebo vychytaná čistá konta, ale na to, jak moc důležitý byl pro svůj celek daný hráč.

Pokud si při otázce, kde by se bez něj tým nacházel, odpovíte, že by naděje na úspěch byla o dost menší, máte před sebou vhodného kandidáta. Jedním z nich je jednoznačně i David Pastrňák. Ten by se po zisku trofeje pro nejlepšího střelce z minulé sezony mohl v tomto ročníku klidně natahovat po dalším velkém osobním úspěchu.

A má to hned několik důvodů. Nehovořme teď o pouhém umění, protože Pasta je jedním z mála hráčů v NHL, který je schopen zvednout diváky ze sedadel na počkání. Jeho kousky jsou vyloženě elektrizující. Schválně si pusťte jeho tři branky při poslední výhře 4:3 proti Philadelphii. Budete jen nevěřícně kroutit hlavou.

Daleko podstatnějšími důvody pro jeho ucházení se o královnu mezi trofejemi je ale jeho povaha a pak také jeho vynucená absence na počátku ročníku kvůli zraněné kyčli.

Tak nejdříve k povaze. Rodák z Havířova dostal do vínku nejlepší možnou kombinaci vlastností, aby mohl zářit čím dál tím víc. Bezstarostnost, zdravá sebejistota, nedělání si ze zásadních momentů těžkou hlavu. Do jisté míry se dá říct, že je Pasta v dobrém slova smyslu splachovací. Nepovede se jedna drzá klička? No a co, příště třeba jo. A když ne podruhé, tak potřetí. Tohle je mentalita, která v NHL slaví a taky bude slavit úspěchy.

A pak je tu fakt, že české křídlo chybělo v prvních sedmi duelech sezony. Ne snad, že by se během té doby Boston vyloženě trápil, ale návrat Pastrňáka ukázal, kdo je jasně nejlepším hráčem Bruins. Jeho show při zmíněné výhře nad Philadelphií, kterou sestřelil hattrickem a přihrávkou, byla dech beroucí. A to hrál ve třetím zápase po návratu! Celková bilance ve zmíněných třech duelech? 5 branek, dvě asistence a devatenáct střel.

Při výhře nad Flyers navíc bylo krásně vidět, že pokud jde o nejúdernější útočnou formaci v lize, trojice Pastrňák, Bergeron a Marchand, tedy tzv. „Perfection line,“ nemá konkurenci. Touhle souhrou si pomáhají všichni tři, navzájem si dělají prvotřídní servis. Ale už se naplno ukazuje, že i v rámci téhle trojičky má Pasta větší a větší důležitost. Například Patrice Bergeron si v sezoně připsal celkem 15 bodů. Z toho sedm po návratu oblíbeného českého šikuly.

A o to jde. Pasta parťáky okolo sebe zvedá. Pomáhá jim sbírat body. Má to, o čem se mluví především ve spojitosti se středními útočníky. Schopnost, kterou má Sidney Crosby nebo třeba Connor McDavid, tedy že ze spoluhráčů mávnutím hokejky najednou dovedou vytvořit elitní střelce. Stejnou váhu má pro svůj tým i Pastrňák. Jako jedno z mála křídel v NHL.

I proto by do sbírky mohl klidně přidat „Hartku“ a stát se tak třetím Čechem v historii, který jí získá. Mladý forvard už ukazuje, že je připraven vstoupit do podobné společnosti. Přeci jen, zisk podobné trofeje ve čtyřiadvaceti letech, to už se o vás nesmýšlí jako o jednom z mnoha skvělých křídel. To už jste na naprostém vrcholu. A ruku na srdce, Pastrňák by tam náležel právem.