Zalez zpátky! Rask odjezdem vyděsil Boston: Myslel jsem, že prohráváme

Madison Square Garden v New Yorku byla skoro prázdná, ale kostka nad ledem bez problémů fungovala. Stav 2:2 si mohl prohlédnout každý, jen Tuukka Rask nevěnoval skóre pozornost. Když se začala odečítat poslední minuta třetí třetiny, odjel na střídačku. Spoluhráči tam ani na ledě nevěděli, co se děje.

„Potřeboval jsem Jarovi (náhradníkovi Halákovi) něco rychle vyřídit,“ usmíval se po zápase. „Upřímně, myslel jsem si, že prohráváme 2:1. Čekal jsem, že na mě mávnou ze střídačky a divil jsem se, že to neudělali,“ zvážněl.

Víc než deset minut mu tak unikal první gól v sezoně Anderse Bjorka, kterým v 50. minutě vyrovnal na 2:2. Dozvěděl se o něm až do spoluhráčů, kteří ho ze střídačky honem hnali zpět do klece. „Snad Chucky (Charlie McAvoy) mi řekl: Kámo, je to 2:2.“ Vystrašil ale celou střídačku, která byla najednou na nohou.

Během kuriózního okamžiku se Rangers vůbec nedostali k puku a krátká absence neměla na výsledek nakonec vliv, o čtvrté výhře v řadě pak rozhodl v prodloužení Brad Marchand. „Jestli by někdo neměl ztratit soustředění během zápasu, měl by to být gólman. Dneska měl hodně skvělých zákroků, ale za tohle asi dostane,“ sliboval.

Fin ale neztratil klid. „Hej, je to zábavní průmysl. O tohle se přece snažíme – pobavit lidi. Asi byli na začátku trošku šokovaní, ale snad se tomu nakonec zasmáli.“ Rask se smát mohl, pro jeho tým to dobře dopadlo.