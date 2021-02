Jágra předjel Marleau, cílí na Howea. Kdo zkusí mety české 68 pokořit dál?

Jaromír Jágr kariéru v NHL vytáhl do nadpozemských čísel. Výjimečná je jeho ofenzivní produkce, výjimečný je i důkaz jeho dlouhověkosti.

Se třemi výlukami a tříletým obdobím v Rusku se stejně dostal na pozici hokejisty, který v lize nasbíral třetí největší počet zápasů. Teď už je tedy čtvrtý. Jágrovo číslo 1733 v noci na středu překonal Patrick Marleau.

Ale česká legenda je jen detail. Veterán ze San Jose se v téhle sezoně může dostat na první místo. Vlastně i takový je plán, nejdřív přeskočit Jágra, pak Marka Messiera. A nakonec předjet záznam z roku 1980, na který dal razítko Gordie Howe. Do rekordu v počtu zápasů mu jich chybí 33, do konce základní části jich zbývá 45. Teoreticky. Pokud do počtů nepromluví COVID-19.

„Patrick odehrál teď svůj nejlepší zápas sezony. Klidně může hrát do 65 let, když vidíte, jaký má bruslařský talent," vysekl jednačtyřicetiletému spoluhráči poklonu Logan Couture. Básnil o něm po výhře nad Los Angeles Kings 4:3. Marleau mu nahrál bekhendem na gól do prázdné branky.

Tyhle věci dřív dělal běžně. Nahrával a střílel. Vzpomínáte? On a Joe Thornton byli dlouhé roky hvězdami San Jose Shaks, Marleau od roku 1997. Vždycky byli dobří a vždycky jim i něco chybělo, aby vyhráli Stanley Cup, to je taky spojuje. Blízko byli v roce 2016, ale ve finále prohráli.

Jágr sbíral nejprestižnější individuální trofeje, na začátku kariéry vyhrál Stanley Cup dvakrát. Marleau nic z toho nemá, „jen" vyhrál s Kanadou dvakrát olympiádu. Pokud sezonu dohraje v San Jose, pravděpodobně si na vysněný pohár zase nesáhne.

Ovšem počet zápasů Howea je reálná meta, aby se zapsal do historie NHL. Pikantní je, jak se jednou spolu úplnou náhodou potkali. V roce 2009 mastil Marleau během Utkání hvězd v Montrealu s nejstarším synem na chodbě hokej. „Gordie najednou vystoupil z výtahu, vzal si mini hokejku a šel si s mým synkem hrát," líčil útočník pro The Athletic.

„Z ničeho nic vás napadne, že to dítě vlastně vůbec netuší, s kým si hraje. Ale v mém mozku to zůstalo zaznamenané dost silně, takže mu o tom často vyprávím," přiznal s úsměvem. Howe zemřel v roce 2016 a podle syna Marka by Marleauovi teď přál, ať ho překoná. Prý to tak měl vždycky. „Gordie na rekordy nemyslel, jen když se je snažil překonat, v tu chvíli ano," prozradil. „Život a rodina pro otce byly pak dvě mnohem důležitější věci. Když Wayne Gretzky překonal jeho ofenzivní čísla, byl nadšený. Myslím, že by hrozně fandil i Patrickovi, aby to dokázal a odsunul jeho výkon," dodal Mark Howe.

Je potřeba vidět, že jít po unikátních číslech, která nasbírali Howe, Gretzky, Jágr nebo Messier bude možná daleko těžší než kdy dřív. Hrát NHL i dlouho po třicítce nebýval zase takový problém. Stačil přehled, zkušenosti, pokud vám vydržely zápal a pracovní morálka? Klidně i po čtyřicítce patříte do nejlepší ligy světa. Dokázal to Jágr, teď v lize zůstávají ještě Marleau, Thornton nebo Zdeno Chára.

Jenže jak se hlavní ozdobou stala rychlost, bude daleko těžší vydržet. Jen dobrý bruslař může hrát NHL. Jinak přijdete o místo.

Marleau se drží zuby nehty, nejvíc toho v sezoně odehrál ve čtvrté formaci s Marcusem Sorensenem a Mattem Nietem, už není hvězda, která táhne Sharks. Čas na ledě mu klesl na 12 minut na zápas, ještě před rokem byl o tři minuty výš.

Před posledním play off odešel do Pittsburghu, aby si sáhl na Stanley Cup, nevyšlo to. Teď je zpátky v San Jose, má nejnižší možný kontrakt na 700 tisíc dolarů. Možná se bude za čas stěhovat znovu. Sharks ho pustí jinam, aby se zkusil dotknout vysněného poháru.

Překonat Gordieho Howea, vyhrát NHL a s úsměvem se rozloučit. Zní to hezky.

TOP 5 NHL PODLE ZÁPASŮ 1. Gordie Howe 1767

2. Mark Messier 1756

3. Patrick Marleau 1734

4. JAROMÍR JÁGR 1733

5. Ron Francis 1731

Jágrova další výjimečná čísla

Zvolili jsme několik dalších statistických záznamů, kterých Jaromír Jágr dosáhl za mořem. Vybrali jsme případné konkurenty, co by ho v historických tabulkách mohli sesunout o nějaké místo dolů. Nejpravděpodobnější je, že brzy přijde o pozici třetího nejlepšího střelce v historii NHL. Mělo by k tomu dojít v příští sezoně.



BODOVÁNÍ NHL

1. Wayne Gretzky 2857

2. JAROMÍR JÁGR 1921 Kdo ho může ohrozit

Joe Thornton 1511

Alexandr Ovečkin 1290

Sidney Crosby 1272

Connor McDavid 496

Celkově v historii NHL je Jaromír Jágr druhý. Wayna Gretzkého a jeho 2857 bodů už asi nedožene nikdo, leda by se jednou musela změnit výrazně pravidla, třeba zvětšit branky. Pozice českého útočníka je teď taky ukotvená dobře. Joe Thornton se v 41 letech dostane, pokud mu bude přát štěstí a kariéru si ještě protáhne o pár sezon, na hranici 1600 bodů. Alexandr Ovečkin v NHL ještě tak 5-7 let může vydržet, pak ho nejspíš zlomí k návratu KHL, jestli nebude mít blízko nějaký velký milník, který by ho udržel za mořem.

V posledních 5 letech má bodový průměr 1,01 na utkání a tohle číslo bude klesat. Takže kariéru v NHL může končit někde na 1700 bodech. Sidney Crosby Jágra taky nedožene. Pittsburgh čeká přestavba a on už nemá kolem sebe tak silné spoluhráče. Navíc ho mohou dohnat stará zranění.

Ovšem pozor na Connora McDavida, který rozjel kariéru za mořem lépe než Jágr. Čech v prvních 365 zápasech posbíral 401 bodů a McDavid je na čísle 496. Ve 24 letech má před sebou nejlepší část kariéry, u sebe silného parťáka Leona Draisaitla, do KHL určitě hrát nepůjde. Takže? Jednou pokoří hranici 2000 bodů, pokud vydrží tělo. Jágr má nevýhodu, že hrál v defenzivních 90. letech, kdy bylo dovoleno na útočníkovi viset a osekávat ho jak suché větve. Kdyby platila současná pravidla, byl by Gretzkému mnohem blíž.

GÓLY V NHL

1. Wayne Gretzky 894

2. Gordie Howe 801

3. JAROMÍR JÁGR 766 Kdo ho může ohrozit

Alexandr Ovečkin 711

Steven Stamkos 472

David Pastrňák 185

Connor McDavid 171

Auston Matthews 169

Další fenomenální číslo mistra z Kladna! Čistě matematicky, v další sezoně by ovšem mělo být pokořeno. Alexandr Ovečkin je i s úbytkem rychlosti a agresivity pořád excelentním zabijákem. V téhle sezoně dá ještě minimálně 20 branek. V příští pokoří hranici 40 gólů a začne pomalu stahovat Wayna Gretzkého. Jednatřicetiletý Steven Stamkos přišel už kvůli zraněním zhruba o 180 zápasů, na Jágra se nedotáhne. Mladší smečka v čele s Davidem Pastrňákem může.

Největší předpoklady z ní má Auston Matthews s průměrem 0,57 gólu na zápas, z aktivních hokejistů má nejblíž k Ovečkinovi (0,61). Plus má výhodu v talentovaném týmu kolem sebe, navíc v Torontu plní roli střelce číslo jedna, tým bude hrát i na něj. V tom je rozdíl u Connora McDavida, že on hraje na Edmonton, on ho zvedá.

A Pastrňák?

Záleží na tom, jakého mu v budoucnu sežene Boston centra, až odejde do penze Patrice Bergeron. Náš tip zní, že z vyjmenované mladé party Jágra chytne maximálně Matthews. Je mu 23 let, reálných je tedy 600 gólů za příštích 17 sezon. Jednou českou legendu možná porazí, ale připravte se, že to bude za hodně dlouho.

ASISTENCE V NHL

1. Wayne Gretzky 1963

2. Ron Francis 1249

3. Mark Messier 1193

4. Ray Bourque 1169

5. JAROMÍR JÁGR 1155 Kdo ho může ohrozit

Joe Thornton 1090

Sidney Crosby 806

Connor McDavid 325

Mitch Marner 223

Quinn Hughes 64

Cale Makar 49

Teď se podržte. Naši prognózu si 20 let schovejte, protože se podle nás na Jaromíra Jágra nalepí celý tenhle seznam. A porazí ho Sidney Crosby s Connorem McDavidem. Ne, nezbláznili jsme se, když na konci vidíte dva obránce Quinna Hughese s Cale Makarem, kteří ještě nejsou ani na 100 nahrávkách. Před českým útočníkem je v tuhle chvíli jeden obránce Ray Bourque a tihle dva budou podobně silní, pokud v lize zvládnou hrát ještě 20 let. Jsou to obránci, jejichž hra je založená na geniální myšlence. Celou kariéru je uvidíte na přesilovce a teď před sebou mají talentované týmy čekající nejlepší roky. Mohou se dostat na průměr 60 asistencí za sezonu.

Čekejte, že Crosby v NHL zůstane ještě 6-8 let. Tím pádem by měl ještě nejméně 400 nahrávek přidat, z přehledu nic neztratí. Mitch Marner se posune hodně nahoru v případě, že se z něj stane nabíječ pro Austona Matthewse v Torontu. A Joe Thornton? Pokud ještě dostane smlouvu i na příští sezonu, zastaví se někde na 1130 nahrávkách.

NEJVÍC BODŮ V JEDNÉ SEZONĚ NHL ZA NY RANGERS

JAROMÍR JÁGR 123 Kdo ho může ohrozit

Artěmij Panarin 95

Mika Zibanejad 75

Alexis Lafréniere

ještě nehrál celou sezonu

V New Yorku odehrál Jaromír Jágr jenom tři celé sezony a stejně udělal pořádný vítr v klubových statistikách. Ve 34 letech posbíral 123 bodů a sezona 2005/06 tak vešla do dějin, že Rangers měli nového nejproduktivnějšího hráče své historie. Jágr překonal 109 bodů Jeana Ratella ze sezony 1971/72. Taky stanovil nejlepší střelecký výkon organizace. Nasázel 54 gólů, za ním pak zůstali Adam Graves (52) a Vic Hadfield (50).

Do pěti let ale někdo českou star odsune. Tým je nadupaný ofenzivním talentem. Vůbec neřešte, že se Alexis Lafréniere na začátku nováčkovské sezony trápí, pořád je mu jen 18 let. On, Kaapo Kakko a Vitalij Kravcov jsou budoucnost. Artěmij Panarin s Mikou Zibanejadem přítomnost. První může pár sezon sbírat víc než 100 bodů za sezonu, druhý kolem 90. Do toho se počítá, že klub usiluje o výjimečného centra, spekuluje se, jak plánuje vytáhnout Jacka Eichela z Buffala. Do pěti let se dostane na špici NHL a Lafreniére pokoří metu 125 bodů.

NEJVÍC BODŮ V JEDNOM ZÁPASE NHL ZA WASHINGTON

JAROMÍR JÁGR 7

Dino Ciccarelli 7 Kdo je nejblíž

Nicklas Bäckström 5 (5x)

Alexandr Ovečkin 5 (4x)

Jevgenij Kuzněcov 5

Vždycky se může najít někdo, kdo si před zápasem dá cestou do haly nečekaně kuře a hranolky a z ničeho nic se rozjede k velké akci. Klidně může jít o hráče ze třetí formace. Příkladem je třeba osmibodový večírek Sama Gagnera z Edmontonu (v roce 2012). Útočník nakonec udělal slušnou kariéru v NHL, ale přes 50 bodů za sezonu se nikdy nedostal, výstup ke hvězdám měl jenom jeden, taky Washington někoho takového může objevit. Ale čistě z pohledu pravděpodobnosti? Nedá se moc čekat, že by tady Jágrovo číslo někdo brzy překonal.

Alexandr Ovečkin je ultra bombarďák, Nicklas Bäckström pan nahrávka a stejně je jejich maximem číslo pět. Potřebovali byste k tomu i soupeře, který hodně špatně brání, a problém pro Washington je, že Ottawa i Detroit hrají v jiných divizích. Takže podle nás tenhle výkon přežije určitě déle než jeho rekord u New York Rangers.

VÍTĚZ BODOVÁNÍ NHL V ŘADĚ OD ROKU 1990

1. JAROMÍR JÁGR 4x (1997-2001) Kdo je nejblíž

Connor McDavid 2x (2016-2018)

Být nejproduktivnější hráč v lize čtyřikrát po sobě? Dnes to zní jako absolutní šílenství, utopie, bláznivá věc. Za posledních 20 let zvládl tenhle titul obhájit Jaromír Jágr (třikrát) a pak už jen Connor McDavid, jinak nikdo. A víte co? Nemyslíme si, že kousek, který dokázal Jágr, v příštích 20 letech uvidíme. V době platových stropů nemůžete hvězdy koncentrovat do několika málo týmů, takže výjimeční hráči se rozprostřou po lize, žádný dream team nevznikne.

Další věcí je, že nevytvoříte silnou dynastii, která bude na špici NHL 10 let v řadě. Po výhře ve Stanley Cupu a individuálních trofejích vždycky tým narazí na platový strop. Takže aby jeden hráč vyhrál se svojí sehranou partou čtyři roky po sobě bodování? Ne, tohle nedokáže ani McDavid.

NEJVÍC BODŮ V JEDNÉ SEZONĚ NHL OD ROKU 1995

1. Mario Lemieux 161

2. JAROMÍR JÁGR 149 Kdo mu je nejblíž

Nikita Kučerov 128

Joe Thornton 125

Sidney Crosby 120

Connor McDavid 116

Alexandr Ovečkin 112

Ano, Wayne Gretzky se čtyřikrát dostal přes 200 bodů, ale tohle číslo nechte hezky v kronikách. Přes něj se možná už nikdy nepůjde. Jaromír Jágr nejlepší sezonu předvedl v roce 1996, kdy válel v Pittsburghu vedle Maria Lemieuxe. Podobné duo má teď Edmonton v Connoru McDavidovi s Leonem Draisaitlem. Takže jednou útok na kótu 150? Ano, přijde. Čekejte ho v příští sezoně, pokud se bude hrát plných 82 zápasů.

McDavid je generační talent, má na to, aby měl sezonu, kdy nasbírá průměrně kolem 2 bodů na zápas. Výhodou je samozřejmě německý parťák, který dokonale čte McDavidův pohyb. Jágr se během své éry dostal dokonce čtyřikrát přes 120 bodů, což z aktivních hráčů dokázali jen dva další útočníci a „pouze“ jednou. Takže tahle Jágrova meta padne.

ČESKÉ BODOVÁNÍ V NHL

1. JAROMÍR JÁGR 1921

2. Patrik Eliáš 1025

3. Milan Hejduk 805

4. Václav Prospal 765

5. Robert Holík 747 Kdo ho může ohrozit

Jakub Voráček 707

David Krejčí 695

David Pastrňák 387

Tomáš Hertl 287

Výkon Jaromíra Jágra přežije dlouhá desetiletí. Vy všichni, kteří teď čtete naši prognózu, už budete v důchodu a jméno legendy z Kladna bude svítit na prvním místě pořád. Velkou událostí je překonání hranice 1000 bodů. Sem by se mohl dotáhnout relativně brzy Jakub Voráček. Bodový průměr mu výrazně nepadá, za posledních pět let se drží na čísle 0,86 na zápas, v posledních dvou sezonách má 0,83. Pořád sbírá celkem dost asistencí, takže do konce sezony by mohl přidat ještě zhruba 33 bodů. Na bájnou hranici by tak ztrácel 260 bodů.

Smlouvu ve Philadelphii má ještě na další tři roky, kde by při podobné produkci mohl jít na 180-200 bodů. V 35 letech pak ještě někde smlouvu dostane, ale bude záležet, jak si udrží svoji rychlost a energii bruslení. Pak totiž může být vhodným doplňkem pro mladší mužstvo, jen by se snižovala jeho role. Na 1000 bodů by se mohl dostat v 38 letech. Možná v poslední sezoně za mořem? David Krejčí se sem už vydrápat nestihne. A David Pastrňák? Měl by. Jednou určitě. Má potenciál na 5-6 sezon kolem 100 bodů. Jen u něj bude opravdu hodně záležet na tom, jak pak Boston zvládne éru bez dvou elitních centrů Krejčího s Patricem Bergeronem.