Gudas je zase HIT! Florida i díky němu válí: Dost lidí jsme asi překvapili

Tvrdý bek působí na Floridě teprve několik týdnů, ale pobyt si nemůže vynachválit. „Zatím jsem nadšený.“ svěřil se Radko Gudas Sportu. Čiší z něj, jak se baví a že je ve svém živlu. „Kouč Joel Quenneville mi přesně řekl, co ode mě čeká. Rozhodně prý nemám měnit svoji hru. Přesně ví, co po hráčích chce, říká dobré věci v pravý čas,“ lebedil si třicetiletý bek.

Takového hráče je lepší mít na své straně. „To jsem moc rád, že už nebudu nastupovat proti tobě!“ vítal ho v týmu s úsměvem švédský útočník Patric Hörnqvist. Ještě coby hráč Pittsburghu potkával Gudase častěji než ochranku u vchodu do haly.

V NHL se od Gudase žádá fyzický hokej, díky kterému se prosadil. Proto ho do Panthers brali. „Kočky“ byly v lize občas vnímány jako měkkoty. Český řízek přišel proto, aby tyhle představy změnil.

A tak hlavně brání a valchuje soupeře, byť ne úplně ve stylu Obušku z pytle ven. Třeba v české reprezentaci předvedl, že umí víc věcí a má slušnou střelu. V NHL je však od toho, aby tužil defenzivu. Blokuje míň ve srovnání s minulými sezonami, zato víc hituje. V tomto ohledu stíhal jen Tyler Motte z Vancouveru, než se zranil. Teď už vládne se 76 hity Gudas. V průměru trefí protivníky víc než pětkrát za zápas, v přepočtu na 60 minut čisté hry to dává přes 19 hitů. Taková čísla v kariéře ještě neměl.

Panthers se výrazně zlepšili v obraně. Mnohem méně inkasují při hře pět na pět a taky nepouštějí soupeře do tolika nebezpečných šancí. To znamená, že se snížily i počty gólů, které by mohli obdržet. Nejlíp na tom jsou, jakmile skočí na led Gudas. A pokud možno ve dvojici se železným mužem Yandlem, o němž se před sezonou nevědělo, zda se ještě vejde do základu.

„Vyhovíme si, hraje se vedle něj úžasně. Výborně čte hru, ví, kdy podržet puk, umí nahrát“ chválil Gudas. Je i jejich velká zásluha, proč celek Floridy zažil nejlepší zahájení od sezony 1996/97 a vede Centrální divizi.

Téměř po roce se Gudas pustil i do šarvátky. Dvakrát krátce po sobě a pokaždé v derby s Tampou, kam byl draftován a kde se z farmy vypracoval do NHL. Když ještě byli rivalem jeho týmu Panthers, měl pár incidentů se Scottiem Upshallem. Stejně tak se teď nezdráhá rozdat si to s hráči Lightning. Napřed s Blakem Colemanem, následně s Yannickem Gourdem, který na něj v pondělí vyjel po ostrém zákroku na Barclayho Goodrowa. Oba souboje Gudas vyhrál. Pro fanoušky Panthers je někdejší nepřítel hitem, zato v Tampě ho asi přestali mít rádi.

V Čechách se připravoval i trochu na způsob kanadských chasníků. Kácel stromy a zveleboval pozemek, který koupil. Do nového mužstva zapadl okamžitě, na ledě to měl těžší. Normálně by si mohl zvykat měsíc. Jenže NHL začínala kvůli covidu v lednu a přípravný kemp připomínal odlet účastníků zájezdu last-minute.

„Důležité je, že jsme měli dobrý začátek. Už teď jsme dost lidí asi překvapili,“ přešel to Gudas.

V minulém ročníku českého tvrďáka ve Washingtonu odložili jak staré brusle. V Panthers snad našel pohodu, a je spokojený. Zničujících hitů rozdává víc, než kdykoli předtím, do každého střetu jde, jako by byl poslední. Ani Marcus Nutivarra, Carter Verhaeghe, Alexander Wennberg či Anthony Duclair nepatřili k posilám třídy superhvězd. Nicméně tým, který za patnáct let jen třikrát proklouzl do play off a zase rychle skončil, se i díky nim posouvá do lepší společnosti.

Nejvíc hitů v NHL 76 Radko Gudas (Florida)

72 Brady Tkachuk (Ottawa)

70 Tyler Motte (Vancouver)

68 Brandon Tanev (Pittsburgh)

67 Nikita Zadorov (Chicago)

Gudasovy hity v průměru na zápas 2020/21: 5,4

2019/20: 2,6

2018/19: 3,3

2017/18: 2,4

2016/17: 4,2

