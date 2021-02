Brutální hit, pak bitka! „Řezník“ Gudas láme NHL: Nenávist se mění v lásku

Radko Gudas se nedávno nechal slyšet, že v příští sezoně dres Washingtonu zřejmě neoblékne. Zamíří za štěstím do Kanady? • profimedia.cz

Kromě hitů patří do Gudasova repertoáru i bitka • profimedia.cz

Že Radko Gudas umí hru přitvrdit, každý hokejový fanoušek ví. Však ho proto také řada z nich nesnáší. Český obránce si z toho nic nedělá, protože tam, kde hraje, je pro svoji hru oblíbený. Momentálně si získává fanoušky na Floridě, se kterou navíc v posledních pár dnech dvakrát porazil vítěze Stanley Cupu. Panthers překvapují skvělými výkony, Gudas na to má vliv především svými bodyčeky. Ve statistice hitů totiž válcuje všechny v NHL. Proti Lightning jich zapsal osm a navrch přidal i bitku.

„Odveta proti Tampě se nepovedla. Předtím jsme je zastavili po šesti vítězstvích v řadě, teď nám to vrátili,“ psal v pondělním komentáři pro iSport.cz Radko Gudas o druhém zápasu s Tampou. V noci ale ve třetím střetnutí uspěla znovu Florida, která společně s Lightning vládne Centrální divizi (zatím je o bod druhá se zápasem k dobru).

„Až na škobrtnutí s Detroitem hrajeme dobře. Hodně lidí jsme asi překvapili,“ přiznal řízný bek. V noci posledního vítěze Stanley Cupu Tampu v přestřelce porazili 6:4. Třicetiletý Gudas k tomu přispěl jednou asistencí. Ale sběr kanadských bodů přeci jen není jeho doménou. Český obránce se prezentuje především tvrdou hrou, proti týmu, který ho draftoval, přispěchal hned s osmi bodyčeky a v závěru zápasu se i popral s Yannim Gourdem.

VIDEO: Tvrdý hit v čase 0:28

Rodák z Kladna statistice hitů v celé lize dokonce vévodí. V aktuální sezoně jich zapsal už úctyhodných 72 v pouhých 13 zápasech. To je více než 5,5 hitů na zápas při průměrném času na ledě kolem 17 minut na utkání. „Pro fyzickou hru jsem známý, a proto tu jsem,“ hodnotil statistiku bodyčeků český tvrďák na úvod podcastu Floridy, kam byl nejen pro své výkony pozván.

Gudas se svým přístupem, tvrdou hrou, ale i pěstními souboji stává miláčkem fanoušků Panthers. Zároveň také ví, že u příznivců soupeře je většinou neoblíbený až nenáviděný. „Je zábavné sledovat, jak se nenávist promění v lásku,“ smál se v souvislosti s tím, jak si postupně získává příznivce v (každém) novém působišti.

Klubů už za devět sezon v NHL vyměnil poměrně dost. I když na startu každého angažmá měli fanoušci pochybnosti, nakonec byli nešťastní z jeho odchodu. Začínal právě v Tampě, která ho draftovala na 66. místě v roce 2010. Pořádnou šanci dostal až po triumfu v Calder Cupu s farmou z Norfolku v roce 2012. Kouč Jon Cooper, který právě s Norfolkem uspěl a stal se v roce 2013 i trenérem Lightning, mu v NHL hned dal příležitost.

Jeho pozice ale slábla a tak nakonec přišlo stěhování do Philadelphie. Příznivci Flyers jeho tvrdou hru velmi obdivovali. „Jeden fanoušek natisknul na trika s mým jménem přezdívku „řezník“ (the butcher), poslal mi je a chtěl je začít prodávat. Líbilo se mi to, „řezníka“ jsem si nechal udělat i na rukavice,“ vzpomíná na působení ve Philadelphii Gudas.

Za Flyers odehrál čtyři kompletní sezony, loňskou sezonu strávil ve Washingtonu. Celkově má ve zmíněných týmech na svém kontě 492 duelů v NHL, za které má na svém kontě 1720 hitů. V historické tabulce hitů, jejichž statistika je vedená od sezony 2005/06, je na 32. místě. Statistice vévodí Dustin Brown s 3484 bodyčeky (1165 zápasů). Z dalších zajímavých jmen je nutné zmínit i třetího Alexe Ovečkina (3058 hitů) a jedenáctého Zdena Cháru (2261 hitů).