Zacha konečně ďáblem. Legendární Ruff ho chválí: Tohle potřebujeme!

Český hokejista Pavel Zacha v dresu New Jersey Devils • Koláž iSport.cz

Český útočník Pavel Zacha z New Jersey v duelu s Bostonem • Reuters

Český útočník Pavel Zacha ve službách New Jersey v utkání s Philadelphií • ČTK / AP / Frank Franklin II

Hokejisté New Jersey Devils se radují z gólu • ČTK / AP / Kathy Willens

Český útočník Pavel Zacha v New Jersey konečně zabral. Slova chvály měl na jeho adresu i legendární kouč Lindy Ruff • koláž iSport.cz

Nemá v sobě instinkt zabijáka. Málo střílí, netlačí se do branky. Má vůbec na NHL? Odejde do Ruska? Kolem Pavla Zachy létaly v posledním roce a půl tyto a mnohé další nelichotivé otázky. V New Jersey rozhodně nepanovalo z výkonů šestky draftu 2015 nadšení. Tato sezona však náladu zatím mění. „Hraje skvěle, takového ho potřebujeme,“ říká trenérská legenda Devils Lindy Ruff. V noci se český útočník blýskl parádním gólem.

Byl to dost možná jeden z nejkrásnějších gólů, jaké v NHL Pavel Zacha dal. Za modrou čarou dostal těžkou přihrávku. Zpracování zvládl skvěle, rovnou přešel do kličky. V rychlosti se obtočil kolem vlastní osy, prosmýkl se vedle černého bostonského sloupu jménem Jake DeBrusk. Přihrál puk na křídlo Andreasi Johnssonovi, ten mu ho křížným pasem vrátil zpátky. Střelou švihem pak Zacha zamířil přesně do horního rohu branky bezmocného Jaroslava Haláka.

„Hrálo se čtyři na čtyři, takže jsem věděl, že v útočném pásmu je trochu víc místa. Všiml jsem si, že za zády mám volný prostor, tak jsem zkusil otočku. Byl to instinkt. V tréninku to samozřejmě občas zkusíte, ale takovou věc dopředu nenaplánujete. Máte zlomek vteřiny na rozhodnutí,“ popisoval pak Zacha situaci nadšeným americkým novinářům.

Na své poměry pak projevil nezvykle pozitivní emoce i jindy přísný kouč Lindy Ruff. „Waau, to bylo něco!“ řekl na tiskové konferenci, když byl dotázán na Zachovu trefu. „Úžasná akce, skvělý pohyb. Byl to gól, který se určitě objeví mezi těmi nejkrásnějšími napříč zápasy tohoto večera,“ vysekl českému forvardovi pochvalu.

Zacha už v NHL rozjel svou pátou sezonu. V těch minulých čelil často kritice. Od celkově šestého hráče draftu 2015 se čekalo víc, než „pouze“ poctivá defenzivní práce. New Jersey chtělo body! „Pavel je kvalitní hráč. Pořád ale z nějakého důvodu neumí používat svoji výšku a váhu. Je velký, silový. Kdyby se víc tlačil do branky a střílel, byl by mnohem více produktivní,“ říkal v rozhovoru pro Sport v létě 2019 skaut Devils Václav Slánský.

V tom čase už se řešila Zachova budoucnost v klubu. Byl bez smlouvy, se šéfy se handrkoval o nové. Dokonce podepsal kontrakt v KHL, dohodl se s Omskem. „Je mi u prdele, kde podepíše. Jestli s Rusku nebo v zas*aném Bramptonu. Práva na něj vlastníme my,“ zuřil tehdy generální manažer Ray Shero.

Stal se velmi důležitou součástí sestavy

Jenže známý drsňák loni v lednu v klubu skončil. Byl vyhozen. Novým GM se stal Tom Fitzgerald, který stejnou funkci do té doby vykonával u farmářského celku. Do aktuálního ročníku tým také jako hlavní kouč převzal právě Ruff. Pro Zachu to byl vítaný restart. Noví lidé, čistý stůl.

„Když budu upřímný, před mým příchodem k Devils jsem o Pavlovi skoro nic nevěděl. Věřil jsem ale slovům Toma (Fitzgeralda), který mi ho popsal jako skvělého hokejistu. Řekl mi, kam potřebuje svou hru posunout. Byly zápasy, kdy byl výborný. Byly i takové, kdy mohl dát týmu víc. V posledních zápasech ale hraje přesně tak, jak potřebujeme. Vyhrává osobní souboje, s tahanic o puk, kde je to padesát na padesát, odjíždí s kotoučem na holi. Zlepšuje se také na buly. Stal se pro nás velmi důležitou součástí sestavy,“ rozpovídal se po utkání s Bostonem Ruff.

Třiadvacetiletý stokilový centr bodoval počtvrté v řadě. V současnosti má na povel třetí lajnu, na křídlech má Janneho Kuokkanena a Nicka Merkleyho. „V útoku se nám teď daří, všichni to cítíme. Dokážeme soupeře zatlačit, vytvořit si šance. Když si zvládnete vypracovat tři příležitosti za zápas, je velká šance, že aspoň jedna skončí gólem. Chceme hrát rychle, nezdržovat se v obranném pásmu,“ popsal Zacha. K tomu dostává důvěru na oslabení a ve druhé přesilovkové formaci.

Zachův opěvovaný gól do sítě Bruins byl nakonec vítězným (3:2). Devils překvapili na ledě favorita, a zvítězili už potřetí v řadě. Za domácí se jednou prosadil David Pastrňák, který se nezvykle objevil ve druhé formaci vedle Davida Krejčího. Jeho obvyklé místo v elitním útoku zaujal DeBrusk. Dá se očekávat, že v příštím duelu bude zpátky u Marchanda a Bergerona.

