Maraton u Lake Tahoe: 10 a půl hodiny! Nejdřív slunce, pak hra stínů

Zatímco na rozbruslení měl gólman Colorada Philipp Grubauer pod maskou vpasované sluneční brýle a černé šmouhy pod očima kvůli slunci, při restartu zápasu spíš potřeboval čelovku. U jezera byla tma jako v pytli. Kluziště osvětlovaly vysoké fotbalové reflektory. Začala hra stínů. Jelikož osvětlení nebylo na rozdíl od krytých arén rovnoměrné, každý hráč měl za sebou svou stínovou stopu.

Ledová plocha byla postavená u Lake Tahoe, největšího alpského jezera v Severní Americe na úpatí zasněžených hor Sierra Nevada. Panorama to bylo úchvatné. Masivní skály, vodní plocha, stromy v bezprostřední blízkosti kluziště. Šišky na led ale nepadaly. Improvizovaný stadion byl postavený na golfovém hřišti. Hráči před utkáním žertovali o tom, že se snad nezapomenou a nebudou se až příliš kochat překrásným okolím.

Začínalo se v poledne tamního nevadského času. Nádherná modrá obloha bez mráčku, zářící slunce. Ideální podmínky pro hokej, zdálo se. „Prostředí bylo neuvěřitelné, byl to tu krásný den. Až příliš pěkný,“ smál se po zápase trenér Avalanche Jared Bednar.

Duel byl po první třetině přerušen. Led se vlivem velkého tepla roztápěl. Kvalita ledu byla mizerná. Hráči byli často na zadku, k vidění byla nezvykle velká spousta nepřesností.

„Upřímně jsme po konci první části ani neuvažovali o tom, že by se přestávka měla nějakým zásadním způsobem protáhnout,“ přiznal lídr Colorada Nathan MacKinnon. „Led byl sice ve špatném stavu, ale říkali jsme si, že tu plochu jednoduše uklidí a pojedeme dál. Na poslední dvě třetiny jsme se museli připravit hlavně psychicky. V týmu máme naštěstí spoustu veselých chlapíků, takže nám to pomohlo,“ dodal.

Pauza mezi první a druhou třetinou se nakonec protáhla na osm hodin! Oba týmy na led znovu vyjely až v devět večer. Hrstku diváků, kteří na hokej koukali z lodiček a kanoí přímo z jezera, vystřídala bezbřehá tma. Utkání se dohrávalo v záři reflektorů, s chladně vanoucím horským větrem. Zima byla vůbec pořádná, vždyť se celá akce konala v 1900 metrech nad mořem.

Během dlouhatánské pauzy se do úpravy plácku pustila ledová rota. Hráči Colorada i Vegas se převlékli, nasedli do autobusu a odjeli zpátky na hotel. Dali si svačinu. Kdo zvládl usnout, zdřímnul si.

Po restartu utkání ve druhé dvacetiminutovce srovnával skóre na 1:1 obránce Golden Knights Alec Martinez. Jeho gól a trefu Samuela Girarda z úvodu zápasu dělilo devět hodin čistého času. Nekonečná první přestávka způsobila, že celý duel trval celkem deset hodin a 37 minut!

„Myslím, že to bylo skvělé. Ten pohled na začátku s denním světlem… Bylo to nádherné! Ještě mnohem hezčí, než když jsme na to koukali o pár dnů dřív televizi,“ culil se útočník Mikko Rantanen. „Byla to skvělá scéna pro hokej. Poslední dvě třetiny byly jistě koukatelnější i pro fanoušky. Led byl mnohem lepší, neměli jsme problém s bruslením a kontrolou puku. Celkově to byl úžasný den a skvělý zážitek,“ doplnil Fin.

Jeho vjem ještě umocnil výsledek, Avalanche porazili Vegas 3:2. Hvězdou dne byl MacKinnon, který byl u všech branek svého družstva (1+2). „Jen mě mrzí, že u téhle parády nemohli být fanoušci. Prostředí i celá organizace akce byly báječné,“ přidal trenér Bednar.

Dnes v noci půjdou do akce na stejném místě Boston a Philadelphia. Původní čas startu utkání byl stanovený na přívětivých 20 hodin středoevropského času. Vzhledem k předchozím zkušenostem však byl posunut na nočních 1:30 hod. Tváří duelu byl dopředu jmenován David Pastrňák. Vinou zranění či nemoci o unikátní zážitek bohužel přišli David Krejčí, Jakub Voráček, Ondřej Kaše i Jakub Zbořil.

Zničil jsi mi sen! smutnil Bellemare

U jezera, nebo na jezeře? Tahle otázka zmátla kromě řady fanoušků i některé hráče. „Bude to vůbec poprvé, co si hokej zahraji na jezeře. Ani v mládí jsem tu možnost neměl,“ říkal novinářům na jedné z tiskových konferencí den před zápasem útočník Colorada Pierre-Édouard Bellemare. Do poslední chvíle si myslel, že se utkání odehraje přímo na zamrzlé vodní ploše. Jenže jezero Lake Tahoe ani náznakem zamrzlé nebylo. Od začátku navíc bylo v plánu hrát na jeho břehu. „Ale kámo, my budeme hrát vedle toho jezera,“ kontroval vedle sedící spoluhráč André Burakovsky. „To si snad děláš srandu. Teď si mi úplně zničil mé sny,“ reagoval udiveně zklamaný Francouz.