Kubalík skóroval při obratu Chicaga, Vaněček držel Washington

Góly

Domácí: 59:32. N. Gusev

Hosté: 30:20. Olofsson, 45:16. Asplund, 46:50. Cozens, 59:59. Eakin

Sestavy

Domácí: Blackwood (Dell) – P. K. Subban, R. Murray, Severson, T. Smith, Vatanen, D. Kulikov – Palmieri (A), J. Hughes, A. Johnsson – Bratt, Hischier (C), Zacha – N. Gusev, Zajac (A), Kuokkanen – Bastian, M. McLeod, Wood.

Hosté: Ullmark (C. Hutton) – Dahlin, Montour, Jokiharju, Irwin, C. Miller, Bryson – S. Reinhart (A), Eichel (C), Olofsson – Cozens, E. Staal, Hall – Okposo (A), Eakin, Asplund – Sheahan, Lazar, Mittelstadt.

Rozhodčí

O’Rourke, South – Toomey, Knorr

Stadion

Prudential Center, Newark