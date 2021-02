Nečas hvězdou utkání díky nájezdu. Gól dal Kubalík, Palát, Vrána a Zacha

Jakub Voráček se po koronaviru vrátil do sestavy Philadelphie • ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes

Martin Nečas rozhodl v penaltovém rozstřelu o výhře Caroliny 4:3 na ledě Floridy, a přestože v utkání nebodoval, byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal v sobotním programu NHL i Jakub Vrána, který pomohl gólem k vítězství Washingtonu 5:2 v New Jersey. Mezi střelce se zapsal i domácí Pavel Zacha, který bodoval podeváté za sebou. Ondřej Palát dal rozdílový gól Tampy Bay při výhře 5:0 nad Dallasem. Dominik Kubalík trefou v posledních sekundách zápasu zmírnil prohru Chicaga s Detroitem na konečných 3:5.

Carolina promarnila ve třetí třetině vedení 2:0 a 3:2, ale bonusový bod jí zařídil Nečas. Český útočník v páté sérii zamíchal s pukem a poslal ho mezi betony gólmana Sergeje Bobrovského. V obraně poražených nastupoval Radko Gudas, který vynechal předchozí zápas.

Washington vedl po necelé čtvrthodině hry 3:0, Zacha ale v 37. minutě snížil už na rozdíl jediného gólu. Český útočník překonal z mezikruží střelou švihem Vítka Vaněčka, který těsně předtím přišel o hůl. Z posledních devíti zápasů má Zacha bilanci 4 góly a 7 asistencí. Na začátku poslední třetiny Vaněček, který v utkání kryl 22 střel, tým několikrát podržel a Capitals uklidnil gólem na 4:2 ze sólového úniku Vrána.

První reprízu posledního finále Stanleyova poháru ovládla Tampa Bay. Skóre otevřel ve 14. minutě Palát, který se po vhazování dostal k puku a střelou pod horní tyč využil už po třech sekunách přesilovou hru. Obhájce titulu si rozhodující trhák vypracoval třemi góly v prostřední třetině a u gólu na 2:0 asistoval Jan Rutta. Český bek v oslabení vyhazoval po mantinelu puk, který hráč Dallasu na modré čáře nezkrotil, a z úniku zvýšil Anthony Cirelli.

Detroit odskočil třemi góly v rozmezí 35. až 42. minuty na 4:1. Druhou branku vstřelil jen šestnáct sekund poté, co domácí vyrovnali, a u třetí si připsal asistenci Filip Zadina. Chicago v dalším průběhu snížilo dvakrát na rozdíl jednoho gólu. Ve druhém případě se prosadil Kubalík, ke kterému se po jeho nepřesné střele z mezikruží odrazil puk od zadního mantinelu, a dvanáct sekund před koncem stanovil konečný výsledek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:17. Meier, 10:11. E. Kane, 26:43. Meier, 30:34. E. Kane, 42:13. Labanc, 46:31. Couture Hosté: 06:08. Scandella, 23:34. Blais, 27:28. B. Schenn, 38:18. Sanford, 41:17. MacEachern, 43:20. R. O'Reilly, 47:14. Scandella Sestavy Domácí: Dubnyk (M. Jones) – Ferraro, Burns (A), R. Šimek, E. Karlsson (A), Vlasic, Knyžov – E. Kane, Couture (C), Labanc – Balcers, Gambrell, Meier – Leonard, Marleau, Donato – Gregor, Chmelevski, Nieto. Hosté: Binnington (31. Husso) – Faulk (A), Krug, Bortuzzo, Dunn, Mikkola, Scandella – Kyrou, R. O'Reilly (C), Sanford – B. Schenn (A), Perron, Walker – Hoffman, Sundqvist, Blais – MacEachern, J. de La Rose, Clifford. Rozhodčí Stadion SAP Center, San Jose

Zacha bodoval podeváté v řadě

Útočník Jakub Vrána gólem a brankář Vítek Vaněček 22 zákroky pomohli v dnešním utkání NHL k výhře Washingtonu na ledě New Jersey 5:2. Mezi střelce se zapsal i domácí Pavel Zacha, který bodoval v devátém utkání za sebou. Při návratu do hry po koronavirové pauze se do statistik zapsal také Jakub Voráček z Philadelphie, jenž se podílel asistencí na vítězství Flyers 3:0 na ledě Buffala.

Capitals vedli v hale Devils po necelé čtvrthodině hry 3:0, Zacha ale v 37. minutě snížil už na rozdíl jediného gólu. Českého útočníka našel mezi kruhy Nico Hischier a třiadvacetiletý Zacha střelou švihem překonal Vaněčka, který těsně předtím přišel o hůl. Z posledních devíti zápasů má Zacha bilanci 4 góly a 7 asistencí.

V poslední třetině ale Vrána předvedl povedený brejk a i díky úspěšnému zakončení byl vyhlášen první hvězdou zápasu. V poslední minutě hosté zpečetili výsledek gólem do prázdné branky.

Voráček se vrátil do hry po dvoutýdenní a třízápasové absenci kvůli podmínkám koronavirového protokolu. Odehrál přes 16 minut a v závěru druhé třetiny rozehrál rychlou akci, na jejímž konci po dvou dlouhých přihrávkách z brejku stanovil konečné skóre Scott Laughton.

Brankář Brian Elliott vychytal druhé čisté konto v sezoně, stačilo mu k tomu 23 zásahů. To první shodou okolností zaznamenal také proti Buffalu, v lednovém duelu při výhře 3:0 chytil 40 střel.

Český gólman David Rittich předvedl 31 zákroků, na další tři střely nestačil, ale Calgary slavilo vítězství v Ottawě 6:3. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel švédský útočník Mikael Backlund.

Sobotní výsledky NHL:

Buffalo - Philadelphia 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky: 15. Couturier, 35. Gostisbehere, 39. Laughton (Voráček). Střely na branku: 23:39. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Gostisbehere, 3. Laughton (všichni Philadelphia).

New Jersey - Washington 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky: 19. Hischier, 27. Zacha - 4. Hathaway, 6. Sprong, 14. Eller, 52. Vrána, 60. Dowd. Střely na branku: 24:24. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval dva góly z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Vrána, 2. Carlson, 3. Hathaway (všichni Washington).

Ottawa - Calgary 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Branky: 14. Batherson, 31. White, 50. B. Tkachuk - 4. Välimäki, 5. Backlund, 12. E. Lindholm, 25. Monahan, 30. Mangiapane, 37. M. Tkachuk. Střely na branku: 34:38. David Rittich odchytal za Calgary 59:45 minuty, inkasoval tři góly z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 91,2 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Mangiapane, 3. M. Tkachuk (všichni Calgary).

Nashville - Columbus 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky: 22. a 37. Ekholm - 8. Atkinson. Střely na branku: 33:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ekholm, 2. Saros, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).