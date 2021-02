Zohorna o zámoří i setkání s Crosbym: Překvapil mě, ptal se i na Česko

Tříbodový večer na farmě by Radimu Zohornovi mohl pomoct směrem do NHL • Facebook.com/WilkesBarreScrantonPenguins

Dva měsíce už bojuje o místo v NHL. Radim Zohorna má za sebou předsezonní kemp Pittsburghu, po němž se odebral na farmu. V AHL naskočil do šesti duelů, v nichž posbíral pět bodů (2+3). Zazářil především v utkání proti Hershey (4:2), ve kterém se blýskl třemi body a stal se první hvězdou zápasu. „Konečně jsem se cítil výborně. Zvykám si a každým zápasem je to lepší a lepší,“ přiznal. V rozhovoru pro agenturu Sport Invest promluvil o adaptaci v zámoří či setkání se Sidneym Crosbym, jeho vzorem.

Loni v dubnu, přesně na své 24. narozeniny, podepsal Radim Zohorna roční dvoucestný kontrakt s Pittsburghem. Kvůli pandemii, která prodloužila minulý a odložila současný ročník NHL, se do zámoří vydal až na konci roku. Cíl? Vybojovat si místo v kádru Penguins! Do Ameriky přitom letěl vůbec poprvé v životě.

Hned druhý den kempu se český útočník potkal se Sidneym Crosbym. Kapitán Pittsburghu je odmala jeho velkým vzorem. „Když jsem si šel vypékat brusle, tak tam byl zrovna také. Strávili jsme spolu asi 20 minut a celou dobu jsme si povídali. Hrozně mě překvapil, jaký je. Velmi skromný a komunikativní. Ptal se mě na všechno možné, i na Česko. Měl jsem z toho setkání velký respekt, ale je opravdu hodně příjemný. Během kempu jsme měli i tréninkové zápasy proti sobě, tak jsem si s ním i zahrál.“

Právě z tréninkového zápasu se na sociálních sítích Penguins objevilo i video, ve kterém spoluhráči žasnou ze Zohornovy téměř dvoumetrové výšky. „Absolutní mamut!“ říká v něm útočník Evan Rodrigues. Do konverzace se zapojil i Crosby.

„Kluci asi jen byli překvapeni z toho, jak jsem vysoký, ale nikdo si mě kvůli tomu nedobíral. Hlavní je, abych je ale zaujal svou hrou a nejen výškou. Snažím se výšku, dlouhé ruce a dlouhou hokejku využívat, ale zda mi to pomůže, to se teprve ukáže. Doba, kdy byla dvoumetrová postava rychlejší vstupenkou do NHL, je dávno pryč,“ řekl Zohorna.

Během kempu se nestihl pořádně ukázat, příprava byla zkrácená a navíc se nehrály ani přípravné duely. Penguins tak českého útočníka poslali do AHL. Za Wilkes-Barre/Scranton naskočil Zohorna zatím do šesti duelů, ve kterých si připsal pět bodů (2+3). Zazářil především v noci ze středy na čtvrtek, proti Hershey řídil výhru 4:2 dvěma góly a jednou asistencí.

Zda mu povedený duel může pomoct směrem do NHL, netuší. „Soustředím se na to, abych podával co nejlepší výkony tady. Jestli pak v budoucnu přijde nějaká šance nebo nepřijde, to teď aktuálně v hlavě nemám. Cílem je jednoznačně zvyknout si na zámořský hokej,“ zmínil nejmladší z bratrského tria Zohornů.

Na farmě Penguins hrají kromě něj další dva Evropané – finský brankář Emil Larmi a především slovinský útočník Jan Drozg. „S tím se hodně bavím. Máme i trochu podobnou řeč, obecně si spolu rozumíme. Další kluci jsou z Kanady z Québecu. Nepřestává mě bavit je poslouchat, když spolu začnou v obrovské rychlosti mluvit francouzsky,“ sdělil Zohorna. V kontaktu je i s Vítkem Vaněčkem či Martinem Nečasem.

Jak zatím bývalý útočník Komety či Mladé Boleslavi prožívá zámořskou misi? „Všechno mi tady vyrazilo dech. Přístup, jaký k tomu mají, lidi, co se tomu věnují, jak je všechno propojené, jak tu vše funguje a jak tu má všechno hlavu a patu. Vše při tréninku natáčí, mají různé aplikace na herní systém, vyhodnocování hráčů a podobně. Fakt jsem byl ze všeho mile překvapen a moc si to užívám.“

První týdny strávil v Pittsburghu, farma ve Wilkes-Barre sídlí o zhruba 400 kilometrů dál, poblíž New Yorku. „I život v Americe je super. Žiju v menším městečku se 40 tisíci obyvateli, příroda kolem je nádherná. Bydlím na kraji města, takže v přírodě jsem po pár metrech,“ přiblížil Zohorna.

Kvůli obdivování tamní krajiny ale Zohorna do zámoří nepřijel. „Moje ambice je dostat se do NHL. Na tom budu neustále pracovat a makat tady. Když to přijde, tak to přijde. Snažím se na to moc nemyslet a maximálně se soustředím na hru tady,“ zakončil povídání.

