NHL ONLINE: Pastrňák nahrál na dva góly. Zacha prodloužil šňůru, Vrána 1+1

Hokejista David Pastrňák stejně jako v pátek přihrál v NHL na dvě branky Bostonu v utkání na ledě New York Rangers. Bruins oplatili soupeři debakl 2:6 a vyhráli 4:1. V New Yorku uspěl Boston na třetí pokus, ve čtvrtek prohrál také vysoko 2:7 v hale Islanders. Boston se dostal do čela tabulky své divize před Washington. Pavel Zacha si v dresu New Jersey připsal asistenci a prodloužil šňůru zápasů s minimálně jedním bodem na 10. Devils však podlehli Washingtonu 2:3, Jakub Vrána uzavřel povedený duel s bilancí 1+1.