Zacha, verze 2021. Už stíhá ikonu Eliáše, co stojí za jeho obrozením?

Jeho jméno vždycky provázel záhadný nádech. Už tím, že se stal „projektem“ svého otce, jenž ještě v plenkách vše chystal na profesionální kariéru. Později se začalo mluvit o nevyužitém potenciálu, podivném vztahu k reprezentaci. V poslední době se útočník Pavel Zacha dostává do popředí zájmu z opačných důvodů. Na ledě září, za New Jersey Devils bodoval desetkrát v řadě, naposledy v neděli nahrával proti Washingtonu. A v tomto ohledu stíhá klubovou legendu Patrika Eliáše. Co za obrodou vězí?

Ne že by vyloženě hořel. To ne. Ale uvadal v šedi. Někdy na ledě působil bez šťávy. Defenzivní úkoly si Pavel Zacha pohlídal, ale vpředu to vázlo.

Někdejší opěvovaný talent, kterého si piplali v Liberci, se v minulých letech v dresu Devils ke stabilním ďábelským výkonům nemohl nakopnout. Chvíli se vymanil z průměru, ale po chvíli zase uvadl. Teď je to o něčem jiném.

„Podle mě musí být se svojí hrou spokojený. Jsme rádi, když máme Pavla ve hře. Náš tým je lepší,“ chválí ho zkušený kouč Lindy Ruff, který k Devils přišel před sezonou po třech letech u rivalů z Rangers. Tam působil jako asistent, v New Jersey se opět vrátil do své obvyklé role. Momentálně NHL nemá kouče, jenž by v ní působil déle.

Zdá se, že i on pomohl nakopnout Zachovy schopnosti. „Začíná to u trenérů. Snažím se bojovat v rozích, abych získal puky a naše lajna z toho mohla profitovat. Vždycky se pokouším najít si nějaké volné místo, kde mě spoluhráči najdou. Je zábava takhle hrát a věřím, že nám to půjde co nejdéle,“ popisoval bývalý mládežnický reprezentant pro zámořské novináře.

Jesper Bratt, Nico Hischier, Pavel Zacha. Právě to je trojka, o které je řeč.

„Je super s nimi nastupovat. Pomáháme si, pracujeme jeden pro druhého. Každý jsme silný v něčem jiném,“ dodává Zacha, jenž uplatňuje především skvělou střelu zápěstím. „Má ji jednu z nejlepších v lize,“ oceňuje i centr Hischier, ve dvaadvaceti letech kapitán týmu. Další důkaz pokračujícího trendu omlazování.

Švýcarský útočník se na NHL adaptoval rychle. Zachovi to trvalo. Mnohem delší čas, než si sám představoval. Koncem léta roku 2019 se v zámoří spekulovalo o tom, že v nejlepší lize světa po třech nevýrazných sezonách skončí a zamíří do Omsku. Ruští reportéři už referovali o tom, že si s Avangardem plácli a uzavřeli dvouletý kontrakt.

Ovšem zámořská mise dostala další šanci. Devils českého útočníka udrželi, podepsal novou tříletou smlouvu na 6,75 milionu dolarů.

Byl to, zdá se, dobrý obchod. Už v minulém ročníku si vytvořil bodový rekord (32), v tomto jich v sedmnácti utkáních pobral už 14 (6+8). Ale svoje pevné místo ve zpravodajských článcích si vysloužil hlavně díky bodové sérii. Ta se, prozatím, po utkání s Washingtonem (2:3), jenž se hrálo v neděli večer, zastavila na čísle deset. V nich si statistiky polepšil o 12 zápisů (4+8).

V historické statistice hráčů, kteří ve věku třiadvaceti let zažili nejdelší šňůru, se dere nahoru.

Kdo je nejvýš? Klubová ikona Patrik Eliáš, jenž mezi prosincem 1999 a lednem 2000 bodoval patnáctkrát v řadě. Právě druhý nejproduktivnější Čech v historii NHL Zachovu kariéru v klubu svého srdce pečlivě sleduje. Teď už může být spokojenější, ještě před pár lety i z jeho vět bylo patrné, že to není žádná hitparáda.

„Určitě má na víc. On to dobře ví. Potenciál má, ale musí být více sobecký. Dravější. Víc to brát na sebe. Potřebuje nabrat body,“ vykládal Eliáš.

V téhle sezoně už to jeho český nástupce u Devils potvrzuje. Však po jedné z pumelic skončil puk zachycený v zadním polstrování v brance, rozhodčí ho dlouho nemohli najít…

„Pavel Zaka! Mistrovská práce!“ halekal do mikrofonu během partie s Bostonem televizní komentátor. Podobně se trefil i naposledy proti Washingtonu. V ideální pozici zamířil a parádním švihem udeřil. Ale pozor, není to jeho jediná dovednost. Je silný na puku, nebojí se kličky. Je cítit, jak si věří.

To je Zacha verze 2021. Hráč s větším sebevědomím. Podepsala se na něm tvrdá letní dřina i víra. Už před sezonou mluvil o tom, že chce být lídrem.

Že by brněnský rodák v páté zámořské sezoně probudil potenciál, v němž dlouho pospával? Je na dobré cestě se vymanit ze škatulky promarněného talentu, jehož kariéru provázely pochyby. Částečně i díky ambicióznímu otci, jenž sice splnil, co si předsevzal, tedy vychovat ze syna profesionála, jenže častokrát mu jeho postoje i metody škodily.

Najde si teď cestu i do národního týmu, v němž si ještě nezahrál? A seškrábne ze sebe další nálepku? Tentokrát toho, kdo nemá reprezentační srdce? Našlápnuto k tomu má slušně.

Bodové šňůry hráčů do 23 let v Devils 1. Patrik Eliáš 15 2. Pat Verbeek 12 3. Brendan Shanahan 11 4. Pavel Zacha 10 Greg Adams 10

