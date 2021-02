Zacha v New Jersey stagnoval, pod Ruffem zraje. Konečně!

Český hokejista Pavel Zacha v dresu New Jersey Devils • Koláž iSport.cz

Hokejisté New Jersey Devils se radují z gólu • ČTK / AP / Kathy Willens

Český útočník Pavel Zacha ve službách New Jersey v utkání s Philadelphií • ČTK / AP / Frank Franklin II

Český útočník Pavel Zacha z New Jersey v duelu s Bostonem • Reuters

Hokejité New Jersey Devils se radují z gólu • Reuters

Nahlas to veřejně nikdo nepropálil. Po straně ale šly v poslední době zprávy, že z výkonů Pavla Zachy nejsou šéfové v New Jersey vůbec nadšení. A nebylo divu. Jeho maximem je 32 bodů z minulé sezony. Poctivá defenzivní práce a lopota v oslabení? Fajn, ale od šestky draftu trochu málo. Čekáte něco jiného.

Trenéři ho nabádali k fyzičtější hře, většímu hladu po gólech, důrazu v brankovišti. Využívání tělesných proporcí. „Není to u něj přirozené, nenarodil se s tím. Byl k něčemu odmala vedený, vychovávaný, ale není to v něm,“ přiznal otevřeně v červenci 2019 v rozhovoru svůj pohled skaut Devils Václav Slánský. Zachu předtím dokonce poslali trenéři na několik zápasů na farmu do AHL.

Stagnoval. Do této sezony však šel s novou chutí. V klubu se vyměnil trenérský štáb. Vládu převzal starý bard Lindy Ruff. A Zacha odvážně vyhlásil, že se chce stát lídrem. Konečně. Kouč přiznal, že mladého Čecha vlastně vůbec neznal. Nevěděl, co je za hráče. Český útočník u něj začal s čistým stolem. Dostal šanci na přesilovkách, je na ledě v klíčových momentech. Na jeho sebedůvěře je to mimořádně znát.

Aktuálně táhne už šestizápasovou šňůru s bodem. To se mu během pěti sezon v NHL povedlo jen jednou, hned během nováčkovského ročníku. Pokud udrží současné tempo, bude mít na konci základní části 33 bodů. Byť bude sezona zkrácená, stanovil by si nový osobák.

New Jersey Devils Vše o klubu ZDE