Sedm zápasů stop a ztráta milionů. Vránův parťák pyká za hit do hlavy

Wilson soupeře fauloval v závěru první třetiny zápasu, který Boston vyhrál 5:1. Rozhodčí jej nevyloučili, Carlo ale z utkání následně odstoupil a s blíže nespecifikovaným zraněním v horní části těla byl do druhého dne hospitalizován.

Tom Wilson hits Brandon Carlo up high.



Carlo needs help getting off the ice. pic.twitter.com/RgACye1H7l