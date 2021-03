Faksa pečetil výhru Dallasu. Chytil první hvězdou, za Rangers pálil i Hájek

Finalisté posledního Stanley Cupu zvládli úvod utkání, ve čtvrté minutě vedli nad Columbusem už 2:0. Další branky padly až po polovině utkání, ale Dallas si výhru pohlídal. Skóre uzavřel 41 sekund před koncem Faksa, který dojel vyhozený kotouč a střelou zápěstím prostřelil v NHL debutujícího Vehviläinena.

Útočník Filip Chytil pomohl hokejistům New York Rangers gólem a přihrávkou k výhře 6:3 na ledě New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Premiérovou trefou v sezoně přispěl k druhé výhře Rangers na ledě Devils ve třech dnech a třetímu vítězství v NHL za sebou i obránce Libor Hájek.

V týmu domácích se do statistik zapsal Pavel Zacha, který v první třetině přihrál P.K. Subbanovi, jenž snížil na 1:2. Domácí vzápětí vyrovnali, po Chytilově asistenci ale ještě do přestávky poslal hosty znovu do vedení Kevin Rooney. Krátce po pauze zvýraznil náskok Hájek a ve třetí třetině přidal pátý gól hostů Chytil. Na snížení Devils pak odpověděl střelou do prázdné brány v závěru Ryan Strome a New Jersey prohrálo popáté v řadě.

V dresu Philadelphie si dvanáctou asistenci v sezoně připsal Jakub Voráček, po jehož přihrávce Shayne Gostisbehere poslal hosty na ledě Pittsburghu do vedení 3:2. Domácí pak ale dvěma góly skóre otočili na konečných 4:3.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:39. Boeser, 48:49. Horvat, 49:31. J. T. Miller, 56:57. Höglander Hosté: 15:56. Tavares, 23:04. Vesey Sestavy Domácí: Demko (Holtby) – Schmidt, Edler (A), Hamonic, Q. Hughes, T. Myers, Jo. Benn – Virtanen, Horvat (C), Pearson – Boeser, J. T. Miller, Höglander – Gaudette, B. Sutter (A), Michaelis – Hawryluk, Beagle, Roussel. Hosté: Andersen (Hutchinson) – Brodie, Rielly, Holl, Muzzin, Bogosian, Dermott – Marner, Matthews (A), J. Thornton – W. Nylander, Tavares (C), Kerfoot – Hyman (A), Engvall, I. Michejev – Spezza, Boyd, Vesey. Rozhodčí Schlenker, Skilliter – Brisebois, Nansen Stadion Rogers Arena, Vancouver

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:29. J. Anderson, 27:03. Toffoli, 31:01. Gallagher, 34:25. Gallagher, 36:05. Armia, 44:20. Byron, 48:20. Petry Hosté: 51:14. Perreault Sestavy Domácí: Price (Allen) – S. Weber (C), Chiarot, Petry, Edmundson, A. Romanov, Kulak – Gallagher (A), Danault, Tatar – Armia, Suzuki, Drouin – J. Anderson, Kotkaniemi, Toffoli – Perry, Evans, Lehkonen – Byron. Hosté: Hellebuyck (35. Brossoit) – Morrissey (A), Poolman, Forbort, Pionk, Beaulieu, DeMelo – Stastny, Scheifele (A), Wheeler (C) – Connor, Dubois, Ehlers – Copp, Lowry, Appleton – Perreault, N. Thompson, Lewis. Rozhodčí Stadion Bell Centre, Montreal

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:25. Crouse, 33:32. Chychrun, 43:57. Garland, 46:15. Pitlick, 59:13. Pitlick Hosté: 14:20. Dumba, 15:12. Greenway Sestavy Domácí: Kuemper (Raanta) – Chychrun, Goligoski, Ekman-Larsson, Demers, Oesterle, Hjalmarsson – Keller, Dvorak, Pitlick – Crouse, Schmaltz, Garland – Brassard, Jo. Larsson, Kessel – Hayden, F. Gauthier, Fischer. Hosté: Talbot (Kähkönen) – Spurgeon, Suter, Dumba, Brodin, Hunt, Cole – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway – Zuccarello, V. Rask, Kaprizov – Fiala, Bjugstad, Parise – Rau, Bonino, Sturm. Rozhodčí Stadion Gila River Arena, Glendale

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:06. O'Connor, 37:36. Rantanen, 46:03. Rantanen, 46:27. Saad Hosté: 05:10. Rakell, 24:26. Terry, 53:03. Terry, 57:10. Shattenkirk, 61:59. Getzlaf Sestavy Domácí: Miska (Grubauer) – D. Toews, Renouf, MacDonald, Girard (A), Graves, Timmins – Rantanen (A), Kadri, Burakovsky – Ničuškin, Jost, Landeskog (C) – Donskoi, Jayson Megna, Saad – O'Connor, Bellemare, Sherwood. Hosté: R. Miller (Gibson) – Hakanpää, Fowler, Shattenkirk, Mahura, Ja. Larsson, B. Hutton, Manson (A) – Terry, Getzlaf (C), Comtois – Rakell, Lundeström, Heinen – Silfverberg, Henrique, Jones – Steel, D. Grant. Rozhodčí St. Laurent, South – Kovachik, T. Gawryletz Stadion Ball Arena, Denver Návštěva bez diváků diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:24. Dickinson, 03:09. Pavelski, 33:46. Heiskanen, 49:17. Hintz, 59:19. Faksa Hosté: Sestavy Domácí: Oettinger (Chudobin) – Lindell (A), J. Klingberg, Oleksiak, Heiskanen, Sekera, Hanley – Ja. Benn (C), Pavelski (A), Gurjanov – Kiviranta, Hintz, Robertson – Comeau, Dickinson, Cogliano – Faksa, Caamano, Dellandrea. Hosté: Korpisalo (50. Vehviläinen) – S. Jones (A), Werenski, D. Savard, G. Carlsson, Del Zotto, Gavrikov – Atkinson, Roslovic, Laine – Robinson, N. Foligno (C), Jenner (A) – Bjorkstrand, Riley Nash, Bemström – Stenlund, Texier, Domi. Rozhodčí O´Rourke, Schrader – Murray, Racicot Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 4 203 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:08. Kopitar, 38:09. Kopitar, 39:49. Luff, 61:45. A. Kempe Hosté: 00:25. Perron, 04:38. N. Walker, 11:05. R. O'Reilly Sestavy Domácí: Quick (Petersen) – Doughty, M. Anderson, Roy, Björnfot, S. Walker, Määttä – D. Brown (A), Kopitar (C), Iafallo – J. Carter (A), Vilardi, Athanasiou – Luff, Lizotte, Grundström – T. Moore, Kupari, A. Kempe. Hosté: Binnington (Husso) – Faulk, Krug, Scandella, Dunn, Bortuzzo, Mikkola – Tarasenko (A), B. Schenn (A), Perron – Kyrou, R. O'Reilly (C), Sanford – Hoffman, N. Walker, Blais – MacEachern, Joshua, Clifford. Rozhodčí Hebert, Hanson – Galloway, Dunning Stadion Staples Center, Los Angeles

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:01. Puljujärvi, 46:07. Yamamoto, 56:15. McDavid Hosté: 14:49. J. Gaudreau, 41:42. Hanifin Sestavy Domácí: M. Smith (Koskinen) – Nurse (A), Barrie, A. Larsson, K. Russell, Jones, Bear – Nugent-Hopkins (C), McDavid, Puljujärvi – Kahun (A), Draisaitl, Yamamoto – D. Shore, Khaira, Turris – Neal, Haas, Chiasson. Hosté: Markström (Rittich) – R. Andersson, Giordano (C), Ch. Tanev, Hanifin, Välimäki, N. Nestěrov – Leivo, Monahan (A), J. Gaudreau – Dubé, E. Lindholm, M. Tkachuk – Mangiapane, Backlund (A), Lucic – B. Ritchie, D. Ryan, Nordström. Rozhodčí Stadion Rogers Place, Edmonton

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 15:02. Mark Stone, 25:01. Tuch, 36:38. Tuch, 51:03. R. Smith Sestavy Domácí: Dubnyk (M. Jones) – Ferraro, Burns (A), Knyžov, E. Karlsson, R. Šimek, Vlasic – E. Kane, Couture (C), Labanc – Balcers, Gambrell, Meier – Leonard, Marleau (A), Donato – Kellman, Gabriel, Gregor. Hosté: M.-A. Fleury (Dansk) – Holden, Pietrangelo (A), Martinez, Theodore, Hague, Whitecloud – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Tuch, Glass, N. Roy – W. Carrier, Nosek, Reaves. Rozhodčí McIsaac, StPierre – Flemington, Gawryletz Stadion SAP Center, San Jose

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:54. Malkin, 18:01. Rust, 38:10. Aston-Reese, 50:41. McCann Hosté: 06:08. Konecny, 21:20. K. Hayes, 32:04. Gostisbehere Sestavy Domácí: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Marino, M. Pettersson, Matheson, Ceci – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kapanen, Malkin (A), McCann – B. Tanev, Blueger, Aston-Reese – Rodrigues, Jankowski, Lafferty. Hosté: Elliott (Hart) – Gostisbehere, Provorov, Braun, Sanheim, Prosser, Hägg – Farabee, Couturier (A), J. van Riemsdyk – Konecny, K. Hayes, Laughton – Voráček (A), Giroux (C), Lindblom – Aube-Kubel, Patrick, M. Raffl. Rozhodčí L’Ecuyer, Kozari – Suchánek, Rody Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 2 800 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:54. P. K. Subban, 15:11. M. Malcev, 57:48. Bastian Hosté: 02:06. Fox, 07:15. R. Strome, 17:06. Rooney, 21:05. Hájek, 48:38. Chytil, 58:47. R. Strome Sestavy Domácí: Blackwood (Dell) – T. Smith, Severson (A), D. Kulikov, P. K. Subban, Butcher, Vatanen – Bratt, Zacha, N. Gusev – A. Johnsson, J. Hughes, Kuokkanen – Wood, Zajac (A), Palmieri (A) – Šarangovič, M. Malcev, Bastian. Hosté: A. Georgijev (Kinkaid) – R. Lindgren, Fox, K'A. Miller, Br. Smith, J. Johnson, Hájek – Lafreniere, Zibanejad (A), Bučněvič – Kreider (A), R. Strome, Kakko – Rooney, Chytil, J. Gauthier – Lemieux, B. Howden, Blackwell. Rozhodčí McCauley, Lee – Smith, Nagy Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 1 800 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:51. Barzal, 25:16. B. Nelson, 28:45. Clutterbuck, 35:29. Mayfield, 42:15. Lee Hosté: 00:33. Bryson, 40:52. S. Reinhart Sestavy Domácí: Varlamov (I. Sorokin) – Pulock, Pelech, Mayfield, Leddy, Dobson, A. Greene – Eberle, Barzal, Lee (C) – Jo. Bailey (A), B. Nelson, Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Dal Colle – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Hosté: C. Hutton (J. Johansson) – Ristolainen, Irwin, Montour, Bryson, C. Miller, Dahlin – Cozens, Eichel (C), Hall – S. Reinhart (A), E. Staal, Olofsson – Okposo (A), Eakin, Rieder – Sheahan, Lazar, Skinner. Rozhodčí TJ Luxmore, Tim Peel – Jesse Marquis, Matt MacPherson Stadion Barclays Center, New York

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:46. Tolvanen, 40:19. Arvidsson Hosté: 19:47. Ekblad, 21:15. Huberdeau, 31:17. Acciari, 38:46. Acciari, 54:56. Vatrano, 56:58. Acciari Sestavy Domácí: Rinne (Kaskisuo) – Josi (C), A. Carrier, Ekholm (A), Fabbro, Borowiecki, Benning – F. Forsberg, Johansen, Arvidsson – Grimaldi, Mikael Granlund, Tolvanen – Cousins, Sissons, Järnkrok – Haula, Richardson, Olivier. Hosté: Bobrovskij (Driedger) – Weegar, Ekblad, Yandle (A), Gudas, Forsling, Connauton – Vatrano, Barkov (C), Verhaeghe – Huberdeau (A), Wennberg, Hörnqvist – Marchment, Luostarinen, Děnisenko – Lomberg, Lammikko, Acciari. Rozhodčí Sutherland, Walsh – Alphonso, Pancich Stadion Bridgestone Arena, Nashville, TN Návštěva --- diváků