Vladař fantaSTICKy okradl soupeře o gól! Měl jsem štěstí, řekl po debutu

Zákrok roku při debutu v NHL? Možná. Hokejový brankář Daniel Vladař splatil důvěru, když dostal první šanci od začátku zápasu v bráně Bostonu. Inkasoval jedinkrát, pochytal 34 střel Pittsburghu a k vítězství 2:1 přispěl i fantastickým zásahem holí proti střele Coltona Scevioura do poloodkryté brány. Ve vysněné premiéře byl nakonec vyhlášen první hvězdou utkání a jeho zásah v highlightech určitě ještě uvidíme.

„Byl to jen šťastný zákrok,“ hodnotil Vladař skromně klíčový moment na tiskové konferenci po zápase. „Pravděpodobně se to stane jednou ze sta pokusů. Jsem velmi vděčný, že se to dnes stalo mně.“

Zřejmě měl pravdu. Brankáři se při podobných střelách vrhají holí napřed do odkryté branky a doufají, že střelec snažící se hlavně volný prostor trefit, zasáhne to poslední, s čím se gólmani vytasí. O šťastný zásah šlo, ale zároveň o velmi důležitý.

„Týmu to rozhodně dodalo sebevědomí,“ řekl trenér Bruins Bruce Cassidy. „Celá střídačka vstala. Když uděláš takový zákrok, tak to spoluhráče zvedne,“ věděl kouč. Sebevědomí to ale dodalo i Vladařovi, kterému zákrok ulehčil zbytek prvního zápasu v NHL. Poprvé dostal šanci mezi třemi tyčemi od začátku a byl za ní nesmírně rád.

„Právě teď jsem nejšťastnější dítě na světě,“ řekl 23letý gólman, který většinu sezony odehrál na farmě v Providence. „Vždy bylo mým snem hrát v NHL. Dostal jsem příležitost a vyhrál jsem,“ usmíval se spokojeně po utkání.

Boston utkání v Pittsburghu vyhrál 2:1, k čemuž gólem přispěl i David Pastrňák a asistencí na vítězný gól Trenta Frederica také Jakub Zbořil. Vladař kapituloval pouze jednou, pochytal 34 střeleckých pokusů Penguins a s úspěšností zásahů 97,1 % se stal první hvězdnou utkání.

