Synové legendy Tkachuka: góly i tvrdé hity. Ale spolu se bratři neperou

Bratři, jak se patří. Dvě neřízené střely, které by mohly svou energií na ledě pomalu napájet malou elektrárnu. Rodinný klan Tkachuků vyhrává v NHL tvrdý rock. Jsou mladí a nespoutaní. Když spustí, je to pořádný nářez. Starší Matthew v dresu Calgary, mladší Brady za Ottawu. A táta, kterým je legendární útočník Keith Tkachuk, může být hrdý, jak se synci vyvedli. Jedno však mají zakázané: „Žádné bitky mezi sebou!“

Matthew Tkachuk hraje v NHL pátou sezonu, o dva roky mladší bratr Brady třetí. Jen v tomhle je ten starší napřed. Na draftu šel o dva výběry dřív Brady, Ottawa ho brala jako čtvrtého před třemi lety. Matthew byl šestkou o dva roky dřív, putoval do Calgary. Ve statistikách střel a hitů teď jasně dominuje nejmladší z klanu. Dokonce není nikdo lepší v celé lize.

Nezapřou v sobě skvělé hokejové geny. Jak jinak, když je jejich tátou Keith Tkachuk, bývalý vynikající útočník. V historickém žebříčku amerických kanonýrů v NHL mu patří třetí příčka, nastřílel 538 gólů. V tomhle ohledu mají jeho potomci ještě co dohánět. Nejsou vyložení střelci, od kterých čekáte dostihy o Maurice Richard Trophy. Ale pálí často, rádi i přesně.

Celá liga už o nich dobře ví, stačili se výrazně zapsat do povědomí. A taky pod kůži protivníků. Góly, hity, bitky, nabízejí všechno. Mydlí to pěkně od podlahy. V tomhle se podobají otci. Není překvapením, že byl pro ně vzorem. Brady pak vzhlížel i ke staršímu bráchovi.

„Naučil mě soutěživosti, ať už to bylo na kolečkových bruslích, nebo při basketbalu. Pravidelné byly také rodinné hokejové debaty při letních večeřích, “ líčil před vstupem do NHL. „Když byl Brady ještě malý a já na něj stačil, myslím, že jsem přispěl ke zpevnění jeho těla. Takovým stylem, jaký bych si na něj teď už nedovolil. Je větší. A také dost rychlý,“ hlásil Matthew.

Zatímco Brady je rváček, který nevynechá možnost se s někým srazit či ho přišpendlit na mantinel, Matthew je spíš provokatér. Spadeno na něho mají hlavně v Edmontonu, v prestižních bitvách o Albertu dráždí bijce Zacha Kassiana, který mu to už dal v odvetách pocítit pěstmi.

V „normální“ sezoně NHL se týmy sourozenců Tkachuků potkávají jen dvakrát, během dlouhodobé soutěži čítající 82 zápasů to pro ně znamená svátek. Aktuální zkrácený ročník kvůli covidu je však výjimečný. Týmy byly přerozděleny, jedna divize je ryze kanadská. Calgary a Ottawa tak na sebe v základní části narazí celkem devětkrát.

Pět duelů už mají Tkachukové za sebou. Stihli je během jedenácti dnů! „Je to zábava, vždycky proti němu rád hraju. A vsadil bych se, že řekne to samé,“ těšil se Brady. „Během pandemie musíme být pořád někde zavření a moc se nepotkáváme. Je skvělé ho vidět. Událost je to pro celou rodinu.“

Když se v únoru 2019 utkali v NHL poprvé, obsadilo v Ottawě dva VIP boxy na padesát členů rodiny a nejbližších přátel. Včetně táty Keitha, maminky Chantal a sestry Taryn, která hraje pozemní hokej. Většina měla na sobě speciálně vyrobené bílé dresy, na přední straně s nápisy Calgary a Ottawa, na zadní stálo Tkachuk Brothers.

„Bylo to cool. Dresy vyrobil pro všechny můj tchán. Je neskutečný zážitek vidět oba kluky hrát v NHL poprvé proti sobě,“ dojatě líčil Keith Tkachuk. Před zápasem jim ale řekl jasně: „Žádné rvačky mezi sebou.“ Nepsaného pravidla rodičů se synové drží. Nemuseli jim to ani moc zdůrazňovat.

Tohle je téma jen pro reportéry a fanoušky. Odpověď je vždy stejná. „Každý, kdo si myslí, že bychom se mohli porvat, je idiot,“ vzkázal Matthew. „Nechápu, proč to každý rok někoho zajímá. Nejspíš nikdy nehráli proti bratrovi v nějakém sportu.“

Na ledě si v souboji nic nedarují. Hrát tvrdě, to je jejich styl. Ale rozhodně by po sobě nikdy nešli. Jejich rodiče se ale přesto při zápasech i trochu stresují. „Jsem si jistý, že vždy padne několik drinků, které jim pomůžou se uklidnit,“ usmál se starší z bratrů.

„Musím být upřímná, jsem vždy hrozně nervózní,“ přiznala maminka Chantal. „Zvládnu to dvakrát za rok, kdy je mezi oběma zápasy hodně času. Ale tohle je něco opravdu vzrušujícího. Vidíte svoje chlapce hrát proti sobě, ale fandíte oběma, aby se jim dařilo. Někdo vyhraje, někdo prohraje. Ale chci pro ně vždy to nejlepší. Je to složitá situace.“

Je jejich největší fanynkou, těžce prožívá, když si o nich na internetu někdy přečte nenávistné vzkazy. „Nebudu lhát, pořád mi říkají, ať nesleduji Twitter. Ale já jsem tam každý den, zadám jméno Tkachuk a čekám, co na mě vyskočí. Když se jim nedaří, je hrozné číst, co někdo napíše. Nedávno Matthewovi víc lidí přálo ochrnutí, konec kariéry a dokonce smrt,“ nechápala zlobu.

„Pro mě jako matku je nechutné to číst, přesto se tam stále vracím… Překvapuje mě, že mohou lidé na Twitteru psát, co chtějí, a nenesou za to žádné důsledky. Bolí mě, že jen proto, že jsou (synové) sportovci, si lidé mohou psát, co chtějí. Naštěstí jsou kluci dost chytří, aby to nesledovali.“

Otec Keith býval na ledě velký tvrďák. Ale i on je naměkko, když vidí syny hrát proti sobě. „Je to zábavné, ale i těžké. Baví vás, že hrají oba, ale chcete, aby uspěli. Proto si vždy přeju, aby šly zápasy do prodloužení,“ přidal svůj pohled. Na body zatím vede v sezoně Matthew – 1+6, Brady má 1+2. Třikrát vyhrála Ottawa, dvakrát Calgary. Na začátku příštího týdne je čekají další dva duely.

„Jako máma jsem na ně moc hrdá. Vím, jak tvrdá práce za tím vším stojí,“ řekla Chantal před rokem, když je viděla hrát na All-star game NHL v jejich rodném městě St. Louis. „Je to pro mě stále neskutečné. Oba dělají to, o čem vždy snili. Je skvělé sledovat, jak si tím procházejí. Jsou nejlepší bratři i přátelé,“ popsala jejich pevný sourozenecký vztah.

Ještě si snad někdo myslí, že by se snad v zápalu boje mohli někdy porvat?