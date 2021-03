Zohornova euforie. Po debutu myslel na rodinu, dojmy popsal i Crosby

Tříbodový večer na farmě by Radimu Zohornovi mohl pomoct směrem do NHL • Facebook.com/WilkesBarreScrantonPenguins

Běžela 18. minuta utkání, stav 0:0. Radim Zohorna nejdříve u mantinelu obral o kotouč hvězdného Jeffa Skinnera, akce jeho formace v útočném pásmu pokračovala. Anthony Angello pak narýsoval precizní bekhendovou přihrávku na volného Zohornu, který propálil Dustina Tokarskiho. „Vítej v show, Radime Zohorno!“ křičel komentátor zápasu.

Propukla euforická radost, český útočník skočil do náruče nahrávače Angella. V jásot propukla celá střídačka. „Bylo to obrovské. Ten gól nemohl dát nikdo lepší. Myslím, že v této sezoně jsem ještě neviděl, aby střídačka takto oslavovala gól. I já byl nadšený, zvedl jsem ruce nahoru. Bylo opravdu hezké to vidět,“ rozplýval se brankář Casey DeSmith.

Pittsburgh dovedl zápas do klidného vítězství 4:0. DeSmith vychytal čisté konto a Zohornův gól se nakonec ukázal jako vítězný. I proto, že Buffalu ve třetí třetině vzala radost po vstřelené brance úspěšná trenérská výzva Penguins. Rodák z Havlíčkova Brodu při svém debutu odbruslil 8 minut a 35 vteřin, zahrál si i přesilovku. Dvakrát vypálil na branku, rozdal dva hity a statistici mu napočítali i dva získané puky.

Sám v rozhovoru po utkání přiznal, že nemá slova, kterými by tak velkou radost popsal. Zároveň prozradil, že zpočátku utkání byl trochu nervózní. „Ale když jsem dal gól, tak už jsem neměl žádný stres. Cítil jsem se velmi dobře,“ povídal na tiskové konferenci.

O jeho památném momentu promluvil i kapitán Sidney Crosby, který v utkání proti Sabres pobral tři asistence a dosáhl na metu 1300 bodů v kariéře. „Rád to vidíš. Víš, že je to jeho první zápas, vzpomínáš na emoce a pocity, které máš sám ze svého prvního utkání. Všichni kluci mají takovou nezapomenutelnou noc. Takže vidět, jak skóroval v prvním zápase, a ty emoce, to je obrovská vzpruha, dostává nás do chodu. I na střídače to je skvělý pocit, když to vidíte,“ řekl na adresu Zohorny.

Crosby a spol. dopřáli Zohornovi i klasický nováčkovský rituál. Na rozbruslení před zápasem musel český útočník jako první a navíc sám. Pár koleček na ledě, pár střel, kamery namířené jen na něj. „Když jsem byl ještě v Česku, viděl jsem to na Instagramu NHL,“ zmínil Zohorna, že takovou věc očekával. „Takže jsem byl opravdu šťastný.“

Zohornu za výkon při premiéře chválil i kouč Mike Sullivan. „Bylo to skvělé. V první řadě to byl úžasný gól. Ukazuje, jak dobré jsou jeho ruce a dovednosti. Myslel jsem, že odehraje dobrý zápas, ale vidět emoce na jeho tváři, nejenom jeho, ale celého týmu, tak to byl opravdu skvělý okamžik. Vždy, když hráč dá svůj první gól v NHL, tak každý na střídačce ví, co ten moment znamená. Na první gól hráči nikdy nezapomenou. Myslím, že pro všechny to znamenalo hodně a mohli jste vidět ty emoce na střídačce. Všichni byli za něj tak šťastní.“

Nejmladší z bratrského klanu Zohornů se jako první dočkal startu v NHL. Splnil si sen, který okořenil i vstřeleným gólem. „Doufám, že celá rodina na můj první zápas koukala. Nemůžu se dočkat, až jim další den zavolám a řeknu jim své pocity,“ žasnul Zohorna.

