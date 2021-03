Velká noc, u Zohornových se řádilo: Radim v NHL, gól i další porod!

Tříbodový večer na farmě by Radimu Zohornovi mohl pomoct směrem do NHL • Facebook.com/WilkesBarreScrantonPenguins

Pro rodinu Zohornových to byla lepší noc než Vánoce! Kdo mohl, sešel se u televize, ze čtvrtka na pátek se všichni dívali na NHL. Nejmladší člen hokejového klanu Radim hrál svůj první zápas za Pittsburgh, hned z první střely dal gól. Jen Hynek, prostřední z bratrského tria se nedíval. „Měl něco jiného,“ nejdřív se tajemně usmál nejstarší brácha Tomáš. Něco jiného? Hynek byl u porodu. Sumář pro rodiče Zohornovi? Plus start v NHL, plus gól, plus další vnouče. Kam se hrabe Stanley Cup!

Vypadalo to, že jakmile se zranil Jevgenij Malkin, je premiéra v NHL každý den blízko. „Dnes bude hrát poprvé Radim Zohorna za Pittsburgh,“ psali si čeští fanoušci po sociálních sítích. Neklaplo to. Dnes už ano! Zase ne... Vyšlo to až v noci na pátek, kdy se Pittsburgh postavil Buffalu.

„Díky tomu, že Radim je náš brácha, tak jsme měli trochu lepší informace, jestli bude hrát, nebo ne,“ usmál se Tomáš, nejstarší z hokejového tria. Rodina jen držela palce, aby den „NHL“ přišel.

Nakonec se dočkali. „Chodil na rozbruslení před zápasem a byl připravený jít do akce, kdyby se někdo třeba ještě zranil,“ vysvětloval Tomáš Zohorna. „Až do čtvrtka nám vždycky napsal, že jde dolů do posilky, čekal, až přijde ta chvíle. Ale teď napsal, že asi bude hrát,“ dodal.

Všichni se tak chystali k televizi, že si užijí velký večer. Tedy všichni ne. „Hynek měl něco jiného,“ jen neurčitě omluvil prostředního bráchu ten nejstarší. Sám nechtěl prásknout, kde další člen reprezentačního útoku byl.

Hynkovi taky dorazila zpráva, že nejvyšší člen tria jde za mořem do akce. „Když Radim psal, že bude hrát, jen jsem mu popřál, ať se mu to povede,“ popisoval, jak pro něj začínal čtvrteční večer. „Pak jsem v nemocnici schoval mobil, začínali jsme totiž rodit,“ spokojeně se usmíval Hynek.

Pro rodinu to byla ohromná událost. Už Tomáš se vrátil do Česka dřív z Chabarovsku, protože čekali se svojí paní narození prvního potomka. Na svět přišel před měsícem. A další prcek si vybral za svůj velký den zrovna čtvrtek. „Miminko přišlo na svět v deset večer a ještě čtyři hodiny jsem zůstával v porodnici. Všichni mi posílali, jaký dal Radim krásný gól. Stihl jsem pak doma poslední třetinu, tu jeho trefu jsem si pouštěl už ale v nemocnici,“ popisoval Hynek.

Doma se všichni radovali u gólu online. Vychutnali si i tabulku, která při přenosu na webu nhl.com vyskočila, tedy seznam hráčů, kteří dali za Pittsburgh první gól kariéry hned první střelou. „Ukazovali tam všechny, jimž se to povedlo. Hned jsme si všimli, že tam byl Mario Lemieux a další hráči, které jsme třeba tolik neznali. Ale byl mezi nimi najednou i Radim Zohorna,“ užíval si velkou chvíli Tomáš.

Aby si rodiče na poslední měsíc přivezli před dům kamion se šampaňským. Nejdřív první vnouče, za pár týdnů druhé, za pár hodin první start nejmladšího syna v NHL, za pár minut první gól. Všichni doma nejdřív drželi palce Hynkovi s jeho paní, aby vše dobře dopadlo a kontrolovali mobil. „Celý den jsme všechno rozebírali, nejdřív Radima, pak Hynka, potom zase Radima. Když byl prcek na světě, dali jsme si hodinu šlofíka, sedli si u našich a koukali se na zápas,“ naznačil Tomáš, jak probíhal velký večer u šťastných rodičů.

V euforii po narození miminka se všichni těšili na NHL a zápas proti Buffalu. Radim Zohorna hrál NHL! „Je to neuvěřitelný. Dali jsme si panáka hned při prvním střídání, že už tam Radim je a hraje NHL. Už tohle je fantazie, za tím je dlouhá práce rodičů i jeho. Není jen tak se dostat až sem, všichni jsme na něj hrdí,“ líčil Tomáš. Na poslední třetinu se pak přiřítil Hynek. „Domů přijedete jako šťastný otec, do toho si pouštíte nejmladšího bráchu, jak si dává gól v NHL. To bylo strašně příjemný, dal jsem si hned dva panáky, jednoho navíc než ostatní,“ chechtal se.

„Je to velká událost, že brácha nastoupil za Pittsburgh, všichni mu hrozně fandíme. Šel do Ameriky, zkusil to, nebál se, což je právě ta velká pecka. Sám věděl, že to bude strašně těžké, někdy na šanci v NHL čekáte klidně déle jak dva roky, jindy je to menší doba. Teď už má první start zapsaný a navíc gól,“ pokračoval Hynek. Když starší bratry slyšíte mluvit, ani na sekundu nepochybujete, jak spolu rodina drží. Všichni tři se podporují, fandí si.

A Tomáš už taky prominul Radimovi, že ve čtvrtfinálové sérii fandil spíš Mladé Boleslavi než Pardubicím. „Asi fandil Bolce, ale mně fandil taky,“ usmíval se. „Tohle jsou malý věci. Vidět ho v NHL, jak navíc dává gól? Krásný zážitek. My se všichni dívali, vedle zase náš syn, který spal. Jak to tam padlo, zařvali jsme, ale malého jsme naštěstí nevzbudili, byla to nádherná noc,“ vykládal. „Až pak vnoučata jednou vypustíme rodičům doma, bude to hodně příjemný. Naši jim budou muset dávat koule na nohy, aby jim děti nikam nezdrhly,“ smál se Hynek.