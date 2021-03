Čtyřbodová SHOW Nečase! Zařídil výhru proti Tampě, slavil i Vladař

Jack Hughes asi čekal lepší skok do NHL, progres je ovšem viditelný • Profimedia.cz

Radim Zohorna po úvodní trefě v NHL hned skočil do náruče Anthonyho Angella • ČTK / Keith Srakocic

Český útočník Jakub Vrána z Washingtonu v zápase proti New Jersey • profimedia.cz

Dan Vladař naskočil do branky Bostonu proti Buffalu • ČTK

Martin Nečas se snaží dostat puk do branky, zabránit se mu snaží i Jan Rutta (vlevo) • ČTK / AP / Gerry Broome

David Rittich se dostal do komplikací s rozehrávkou za vlastní brankou • ČTK / AP / Todd Korol

Tampa Bay vedla v šesté minutě 2:0. Úvodní gól padl po přihrávce Jan Rutty, jehož nahození od modré čáry usměrnil před brankou do sítě Blake Coleman. Nečas ještě v závěru první třetiny netrefil ve vyložené šanci z dorážky odkrytou branku.

„Začátek byl těžký, ale nemůžu říci, že bychom hráli špatně. Šance jsme si vytvořili, hlavně já jsem měl dvě, ze kterých jsem mohl skórovat. Gólman ale skvěle zasáhl. Chybělo nám i trochu štěstí. Od druhé třetiny jsme už hráli výborně. Měli jsme přesilové hry, povedly se nám nějaké akce a zápas se začal otáčet,“ uvedl Nečas, který po přestávce řídil obrat na 3:2.

Carolina po jeho přihrávkách na začátku druhé třetiny vyrovnala během 62 sekund na 2:2. Po Nečasově pasu se z úniku prosadil Cedric Paquette a poté český hráč vedl přečíslení tři na jednoho, které zakončil po hezké souhře celého útoku do prázdné branky Sebastian Aho. Třetí gól dal Nečas sám v přesilové hře z dorážky z pravé strany.

Obhájce Stanleyova poháru vyrovnal po 22 sekundách třetí třetiny, ale poslední slovo měl Nečas. Opět se prosadil v početní převaze, když překonal jednoho z nejlepších gólmanů ligy Andreje Vasilevského nádhernou střelou zpoza pravého kruhu do vzdálenějšího rohu branky. Nečas tím korunoval vysokou aktivitu, vyslal v zápase šest střel a ještě trefil dvakrát tyč.

„Dnes nás táhl, dal krásné góly. Ani nemůžu říci, že by mě překvapil,“ řekl Aho na adresu Nečase. „Je to skvělý hráč. Vidím ho každý den a nějakou dobu už s ním hraju, takže vím, čeho je schopný. Umí toho dost a to, jak bruslí, je působivé. Hru také vnímáme stejně. Jeden druhého svými přihrávkami hledáme, snažíme se pohybem uvolňovat a vytvářet tím spoluhráčům místo. Je zábava s ním hrát,“ dodal.

V produktivitě českých hráčů je Nečas s bilancí devíti gólů a 19 asistencí už o tři body za Ondřejem Palátem, který se v utkání neprosadil. „Nikdy mu nechybělo sebevědomí. Od prvního dne se snažil vymýšlet akce a my jsme ho v tom povzbuzovali. Teď už ale lépe chápe, kdy si co může dovolit. Vyspěl. I po fyzické stránce je trochu silnější,“ řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

David Rittich pomohl Calgary 22 zásahy k výhře 4:2 nad Winnipegem. Flames přerušili sérii čtyř porážek a přiblížili se v Severní divizi na rozdíl dvou bodů Montrealu, který drží poslední postupové místo do play off. Canadiens mají ale pět utkání k dobru, protože jim tento týden odpadly zápasy kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

„Byla to důležitá výhra,“ podotkl Rittich, který v posledních dvanácti zápasech chytal jen dvakrát od začátku. „Nemůžeme se ale koukat na tabulku, počítat, kolik utkání chybí. Musíme se soustředit na to, abychom vyhráli nejbližší zápas,“ uvedl.

Daniel Vladař i ve svém druhém startu v NHL od první minuty vychytal vítězství a Boston i díky jeho 25 zákrokům udolal Buffalo 3:2. Všechny tři góly Bruins měly českou stopu - u prvního asistoval David Pastrňák, u druhého Jakub Zbořil a u vítězného z 57. minuty David Krejčí. Buffalo, které v zápase dvakrát vedlo, prohrálo posedmnácté za sebou.

Vladař se oklepal z hrubky, kterou udělal už ve třetí minutě. Třiadvacetiletý gólman špatně rozehrál za brankou puk, jeho úmysl přečetl Sam Reinhart a otevřel skóre. „Nikdy u mladých brankářů nevíte, zda se mu taková chyba dostane do hlavy anebo ne. Ale odpověděl dobře. Nemusel sice zasahovat tak často, ale chytil to, co předpokládáte, že chytí,“ řekl kouč Bostonu Bruce Cassidy k Vladařovi.

Přihrávkami přispěli k vítězství Detroitu nad Columbusem 3:1 obránce Filip Hronek a útočník Filip Zadina a Tomáš Nosek u výhry Vegas na ledě Colorada 3:2 v prodloužení.

Naopak asistence Radka Faksy nepomohla Dallasu, který doma podlehl Floridě 3:4 v prodloužení. Hlavním hrdinou zápasu se stal Carter Verhaeghe, který v základní části vstřelil hattrick a po jeho asistenci rozhodl zápas v čase 64:50 obránce Aaron Ekblad.

Tři góly nasázel i Phil Kessel při výhře Arizony 4:0 nad San Jose. V sestavě poražených nechyběli Tomáš Hertl ani Radim Šimek, který o den dříve zápas nedohrál po nárazu na mantinel. Hattrick dal také Bryan Rust, který zajistil Pittsburghu doma vítězství 6:3 nad New York Islanders. V dresu Penguins si připsal Radim Zohorna druhý start v NHL, tentokrát za zhruba sedm a půl minuty nebodoval. Hosté prohrávali už v polovině zápasu 0:5.

Sobotní výsledky NHL:

Boston - Buffalo 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky: 32. Grzelcyk (Pastrňák), 46. N. Ritchie (J. Zbořil), 57. Craig Smith (Krejčí) - 3. S. Reinhart, 35. Okposo. Střely na branku: 36:27. Daniel Vladař odchytal za Boston celé utkání, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Craig Smith, 2. McAvoy, 3. N. Ritchie (všichni Boston).

Philadelphia - NY Rangers 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 33. Patrick, 56. Morin - 11. Zibanejad. Střely na branku: 37:25. Diváci: 3069 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Morin, 2. Patrick (oba Philadelphia), 3. Šesťorkin (NY Rangers).

Detroit - Columbus 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky: 9. Erne (Hronek), 9. Fabbri (Zadina), 45. Mantha - 32. N. Foligno. Střely na branku: 34:22. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin, 2. Pickard, 3. Fabbri (všichni Detroit).

Colorado - Vegas 2:3 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 2. Donskoi, 18. D. Toews - 17. Martinez, 24. W. Carrier (Nosek), 62. Pacioretty. Střely na branku: 24:34. Bez diváků.

Carolina - Tampa Bay 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Branky: 36. a 57. Nečas, 23. Paquette (Nečas), 24. Aho (Nečas) - 4. Coleman (Rutta), 6. Maroon, 41. Joseph. Střely na branku: 40:22. Diváci: 4433 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Aho, 3. Paquette (všichni Carolina).

Toronto - Edmonton 4:3 v prodl. (0:0, 1:3, 2:0 - 1:0)

Branky: 25. Engvall, 53. Tavares, 57. W. Nylander, 61. Matthews - 27. Nurse, 35. Draisaitl, 39. Barrie. Střely na branku: 31:20. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander (Toronto), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Matthews (Toronto).

Pittsburgh - NY Islanders 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Branky: 27., 29. a 60. Rust, 6. F. Gaudreau, 11. Rodrigues, 25. Crosby - 31. Barzal, 46. Beauvillier, 58. Eberle. Střely na branku: 21:32. Diváci: 2800. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Crosby, 3. Guentzel (všichni Pittsburgh).

Chicago - Nashville 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 38. P. Suter - 6. Johansen, 33. Grimaldi, 41. Mikael Granlund. Střely na branku: 30:34. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kunin, 2. Saros, 3. Johansen (všichni Nashville).

Dallas - Florida 3:4 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 9. Gurjanov, 10. J. Klingberg (Faksa), 43. L'Esperance - 1., 17. a 38. Verhaeghe, 65. Ekblad. Střely na branku: 34:28. Diváci: 4209. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Acciari (oba Florida), 3. Hanley (Dallas).

Calgary - Winnipeg 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Branky: 18. Leivo, 20. Giordano, 41. Mangiapane, 48. S. Bennett - 21. Appleton, 27. Stanley. Střely na branku: 33:24. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval dva góly z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 91,67 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane, 2. Leivo, 3. M. Tkachuk (všichni Calgary).

Arizona - San Jose 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 35., 55. a 58. Kessel, 26. Keller. Střely na branku: 27:34. Diváci: 3217 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Hill, 3. Keller (všichni Arizona).