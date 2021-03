Krádež v závěru. Blackwood vynuloval Pastrňáka a spol. i díky superzákroku

Na Boston v této sezoně umějí. Hokejisté New Jersey Devils s Bruins bodovali v každém z dosud odehraných pěti vzájemných utkání. A nejen to, čtyřikrát vyhráli, padli jen v prodloužení úvodního souboje. Poslední tuhou bitvu zvládli Pavel Zacha a spol. z neděle na pondělí, kdy zvítězili 1:0. Kromě Kylea Palmieriho, autora gólové teče, mohli děkovat zejména brankáři Mackenziemu Blackwoodovi. Ten předvedl 40 zákroků, přičemž ten poslední stál opravdu za to.

Boston tlačil, svého soupeře v zápase přestřílel 40:29, ale ani to na New Jersey nestačilo, padl 0:1. Bruins byli přitom v závěru nesmírně blízko vyrovnání. Jenže utkání patřilo hrdinovi s maskou v bílém dresu s ďáblem na hrudi.

Brankář Mackenzie Blackwood vystřihl osm sekund před závěrečnou sirénou fantastický zákrok. Užuž to vypadalo, že po skrumáži před brankou skončí plácnutí do puku Nicka Ritchieho, které se ještě odrazilo od Jespera Bratta, za čarou. V tu chvíli se ale blýskla dvaačtyřicítka draftu 2015.

David Pastrňák to viděl doslova z pár desítek centimetrů, už měl i ruce nad hlavou, nakonec ale přišlo zklamání. Blackwood, který byl zprvu u své levé tyče, dokázal zkoordinovat pohyb a bleskově vymrštil pravačku do míst, kudy mířil puk do branky a špičkou brusle jej vykopl. Po přezkoumání videa byl verdikt jasný, kotouč nepřešel brankovou čáru… A Devils mohli slavit nejtěsnější vítězství.

„Snažil jsem se natáhnout nohu, jak nejlépe jsem uměl. Připadalo mi, že jsem to stihl, ale jistý jsem si nebyl. V ten moment jsem si ale říkal: Uh, tady to máme, udělej, co jen můžeš,“ uvedl hrdina New Jersey.

Důležitost momentu si uvědomoval i trenér Devils Lindy Ruff. „Neuvěřitelný zákrok od Blackwooda. Důkladné protažení, jóga, sebekontrola to jsou věci, které mu pomáhají v práci na čáře,“ komentoval Ruff.

Celkově New Jersey mělo štěstěnu v závěru na své straně. Už v předposlední minutě byl totiž odvolán po trenérské výzvě gól Patrice Bergerona. David Krejčí totiž Blackwoodovi vypíchnul kotouč zpod lapačky. „Věděl jsem, že jsem měl puk pokrytý,“ vrátil se k situaci gólman Devils.

Blackwood tak mohl oslavit nejen výhru, ale i svou první nulu v aktuálním ročníku, celkově šestou v NHL.

