NHL ONLINE: Zacha proti Vaněčkovi s Vránou, San Jose s Hertlem v LA

Český útočník Pavel Zacha z New Jersey v duelu s Bostonem • Reuters

Český útočník Jakub Vrána z Washingtonu v zápase proti New Jersey • profimedia.cz

Noční NHL odstartuje souboj mezi hokejisty New Jersey a Washingtonu, ve kterém budou k vidění tři čeští hokejisté. Pavel Zacha z Devils i Jakub Vrána z Capitals prožívají úspěšnou sezonu, i když v poslední utkáních jejich produkce lehce klesla. V brance Washingtonu by měl navíc nastoupit Vítek Vaněček. Zajímavou podívanou nabídne i bitva o Albertu mezi Edmontonem a Calgary. Ve 4:00 SEČ jde do akce San Jose Tomáše Hertla na ledě Los Angeles. Sledujte vše ONLINE na iSport.cz.