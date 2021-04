Ruská válka o New York. Bitka brankářů v derby (nejspíš) nehrozí

Další maskovaný talent v NHL z Ruska, do zástupu se připojil Ilja Sorokin. Pětadvacetiletý gólman chytá první sezonu za New York Islanders a hned o sobě dává vědět. Je prvním brankářem Islanders od roku 1975, který v nováčkovské sezoně vychytal dvě čistá konta po sobě. Naposledy se to podařilo Glennu Reschovi. Navíc po dlouhých 35 letech vynuloval střelce Pittsburghu. Před Sorokinem to dokázal Kelly Hrudey v roce 1986.