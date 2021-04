Výměna Vrány je trhákem uzávěrky. Byl frustrovaný, dodal k trejdu GM

Tentokrát se tolik nešermovalo hvězdnými jmény, ani vysokými volbami v draftu. Trade deadline, neboli uzávěrka přestupů v NHL se odehrála podle aktuálních pandemických not. Jako by ji někdo svázal opatřeními. Největší granát vybuchl až pozdě večer. Součástí třaskavého obchodu mezi Washingtonem a Detroitem byl i český útočník Jakub Vrána, který bude nově oblékat dres Red Wings. GM Capitals Brian MacLellan dodal, že k výměně sáhl, protože viděl, že je Vrána frustrovaný z jeho pozice v organizaci.

Včera se až do pozdních večerních hodin českého času čekalo, až někdo ze zámořských klubů odpálí opravdový „blockbuster“. Trhák! Výměnu, o které se bude mluvit od Nového Mexika po Aljašku. Zápalná šňůra byla v tomto případě natažená mezi Washingtonem a Detroitem.

Capitals získali jediného hráče: šestadvacetiletého forvarda Anthonyho Manthu. Opačným směrem pak putoval větší objem zboží. Hlavní položka na seznamu? Český snajpr Jakub Vrána. K němu ještě Slovák Richard Pánik a navrch 1. kolo draftu 2021 a 2. kolo draftu 2022.

Jakub Vrána v sezoně zápasy 39 body 25 (11+14) plus/minus +9 průměrný čas na ledě 14:22

Ano, Mantha prokázal během šesti let v NHL relativně stabilní výkonnost, vždy nabíral okolo 40 až 50 bodů za ročník. Washington však za něj obětoval až nečekaně moc. Na sociálních sítích se to okamžitě začalo hemžit oslavnými zprávami fanoušků Detroitu a těmi opačnými z tábora příznivců klubu z hlavního města USA. „Red Wings odvedli skvělou práci,“ hodnotil bleskově práci generálního manažera Steva Yzermana hokejový insider kanadské stanice TSN Darren Dreger.

Generální manažer Capitals Brian MacLellan se snažil fanoušky alespoň utišit vyjádřením, že ve Vránovi viděl frustrovaného hráče. „Netvrdím, že si řekl o trejd, ale nebyl spokojený s tím, kam se v naší organizaci dostal,“ řekl McLellan po trejdu.

Zároveň dodal, že Manthu sledovali delší dobu a velice si jim líbil. Kromě něj přivedli ještě rakouského útočníka Michaela Raffla z Philadelphie. Podle MacLellana je nyní soupiska Washingtonu ještě lépe vyvážená.

Nad Vránou však evidentně zlomili hůl. Pro českého hráče a vítěze Stanley Cupu z roku 2018 může být trejd do jisté míry vysvobozením. Několikrát se nevešel do sestavy, byl zdravým náhradníkem. Pro talent s potenciálem stát se top střelcem NHL to byla hořká pilule. Na druhou stranu teď putuje do výrazně méně ambiciózního týmu. Tedy minimálně v blízké době.

Radost z obchodu by mohli mít i trenéři české reprezentace. Jelikož je jasné, že Red Wings si play off nezahrají, Vrána by teoreticky mohl rozšířit (zatím) hubenou skupinu českých borců z NHL, kteří mají národní tým pro šampionát posílit. A přidat se ke krajanům z Detroitu – Filipovi Hronkovi a Filipovi Zadinovi.

Rittich do Toronta

Druhá česká změna se týká Davida Ritticha. Šestiletá smlouva pro švédského brankáře Jacoba Markströma dala před sezonou jasně najevo, jakým směrem se bude chtít vedení Calgary Flames vydat. Rittich se rázem ocitl na druhé koleji. V záloze. A základní část to jen a jen potvrdila.

Zasáhl pouze do patnácti duelů, zatímco švédský konkurent jich zvládl 29. A protože Rittichovi letos končí smlouva, pro řadu klubů mířících za Stanley Cupem se stal zajímavým obchodním artiklem, jak si vyztužit brankářský post.

Dlouholetá jednička Toronta Frederik Andersen léčí zranění už od druhé poloviny března. Návrat je v nedohlednu. Famózní show předvádí záskok Jack Campbell, který si aktuálně vychutnává sérii jedenácti výher v řadě. Ale i on má časté zdravotní trable, a proto je třeba si zajistit pojištění. Pojištění s názvem David Rittich.

David Rittich v sezoně zápasy 15 výhry 4 průměr gólů 2,90 úspěšnost 90,4 % čistá konta 1

Český gólman dlouho o možnosti výměny nechtěl ani slyšet. „Nesnažte se z toho vytvářet příběh. Calgary je můj tým a chci být jeho součástí, jak dlouho to půjde,“ řekl pro web Sportsnet o touze setrvat v organizaci, jež si ho vytáhla z české extraligy. Jenže Flames se naděje na play off vzdaluje, a tak tlak na vedení udat hráče za draftové volby rostl. „Nikdy není snadné se loučit s hráči, ale věřím, že získaná protihodnota je dobrá,“ řekl k odchodu brankářské dvojky manažer Calgary Brad Treliving.

Ujednaný deal tak dává českému brankáři šanci podílet se na výkonech jednoho z největších ligových favoritů. Samozřejmě za předpokladu, že zraněný Andersen bude mimo hru. V opačném případě se předpokládá, že Rittich zamíří do tzv. taxi squad, což je skupinka hráčů cestujících s týmem a připravená zasáhnout do zápasu v případě absence některého z hokejistů prvního týmu.