Rittichův trejd: fanoušci Flames smutní, v Torontu čeká rozjetá trojka

Těžké, ale delší dobu očekávané rozloučení. Calgary Flames po téměř pěti letech rozvázali spolupráci s českým brankářem Davidem Rittichem, před uzávěrkou přestupů hráčů v NHL ho vyměnili do Toronta. Že se schyluje k odchodu "Big Save Davea", bylo jasné už před sezonou, kdy klub podepsal švédskou hvězdu Jacoba Markströma. Potvrzený konec však rozesmutnil fanoušky. Odchovanec jihlavského hokeje si svým emotivním vystupováním a přístupem získal místo v jejich srdcích. Nyní ale před ním stojí nová, ještě větší výzva: získat si místo a přízeň v tradiční hokejové baště.

Když v neděli 4. dubna dostal David Rittich otázku, zda za Calgary odchytal svůj poslední zápas, novinářům vesele odpověděl: „Nesnažte se z toho dělat nějaký příběh. Tohle je můj tým a já s ním chci zůstat tak dlouho, jak to jen půjde. Ani se nedívám na datum uzávěrky.“ Měli ale pravdu. Český gólman se do branky Flames postavil naposledy během Velikonoc právě proti Torontu (2:4), týmu, do kterého byl vytrejdován za volbu ve třetím kole draftu NHL 2022.

Maple Leafs, kteří při výměně přijali i 50 % hráčova platu (1,37 milionu dolarů) si osmadvacetiletého rodáka z Jihlavy vyhlédli během vzájemných soubojů v nynější sezoně. V Severní divizi proti Torontu odváděl kvalitní výkony, 22. února dokonce vychytal čisté konto. V kolébce hokeje by měl Rittich nahradit dlouhodobě zraněnou dánskou hvězdu Frederika Andersena, se kterým se podle zámořských médií v klubu po sezoně již údajně nepočítá.

Rittich si v nynější sezoně nedokázal v brance Flames získat více prostoru podobně jako minulý ročník, kdy se o místo přetahoval s Camem Talbotem. Neochvějnou důvěru někdejšího trenéra Geoffa Warda a později i současného kouče Darryla Suttera měl, má a bude mít Jacob Markström, letní posila za 36 milionů dolarů. V 41 odehraných zápasech Calgary dostal Rittich příležitost jen v 15 duelech, do tří z nich ani nenastoupil jako startující brankář (bilance 4 výhry, 7 porážek a 1 prohra v prodloužení).

Účastníkovi mistrovství světa v Dánsku 2018 tak může angažmá v Torontu hodně pomoct, pokud dostane potřebný prostor. Rozhodně ale před sebou nemá lehký úkol. „Javorové listy“, které patří mezi nejlepší týmy nynější základní části, táhne brankář Jack Campbell. Původně trojka Maple Leafs přepisuje klubové rekordy. Ve všech 11 zápasech, do kterých devětadvacetiletý Američan nastoupil, vychytal vítězství. V záloze jsou navíc připravení také zkušený Kanaďan Michael Hutchinson a Fin Veini Vehviläinen.

Zámořští experti se shodují, že s příchodem Ritticha získalo Toronto jistotu, která se bude v blížícím se play off ohromně hodit. Teoreticky může nová posila chytat již v úterý, kdy se tradiční kanadský klub chystá na zápas s nikým jiným než s Calgary! Český reprezentant, jenž kvůli trejdu pravděpodobně vynechá účast na mistrovství světa v Rize, se tak může znovu přátelsky poplácat s útočníkem Flames Matthewem Tkachukem, tentokrát už ale ne na oslavu společného vítězství.

Útok na Stanley Cup?

Parta kolem kapitán Johna Tavarese, snajpra Austona Matthewse a dalších es nynější útok na Stanley Cup bere opravdu vážně. Před přestupovou uzávěrkou stihl vedle brankoviště ještě posílit už tak nabitý útok. Za volby v příštích dvou draftech (v 1. kole draftu 2021 a 4. kole draftu 2021 a 2022) získal do svých řad kapitána Columbusu Nicka Foligna a forvarda San Jose Stefana Noesena. Není vyloučeno, že vedení přivede ještě posilu do obrany.

Uspět v místě, které je hokejem posedlé, bude pro Ritticha pořádná výzva. Každopádně lepší destinaci pro napsání pokračování pohádky o Popelce (tak nazvala americká média Rittichovu misi v zámoří) si snad ani nemohl přát. Jen to nejlepší mu i přes zklamání z odchodu přejí fanoušci Calgary. „Budeš nám chybět. Navždy Big Save Dave!“ stálo v jednom z příspěvků na Twitteru.

Nikdy nedraftovaný hráč, který v roce 2016 přišel z Mladé Boleslavi údajně jen díky tomu, že si ho skaut všiml při pozorování sparťana Daniela Přibyla, si svým neuvěřitelně pozitivním přístupem k hokeji, k životu a skvělé pracovní morálce rychle získal Flames.

Za tvrdou dřinu na farmě ve Stocktonu a následné kvalitní výkony v Calgary si Rittich vysloužil přezdívku „Big Save Dave“, kterou má dodnes. Minulou sezonu se zúčastnil i Utkání hvězd NHL. Flames a celou NHL ohromil také obrovským etickým cítěním. Davidův mladší bratr Tomáš Rittich totiž trpí autismem. V lednu 2019 se tedy postaral o opravdu nádherné gesto, když mladšímu bráškovi, který za ním přijel do Kanady, zařídil setkání s klubovým maskotem. (VÍCE čtěte ZDE) Obrovská Tomášova radost dojala zámoří.