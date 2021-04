Rittich při debutu prohrál s Calgary. Skóroval Krejčí a po roce i Gudas

Hokejový gólman David Rittich jen pár desítek hodin po rychlém trejdu nastoupil proti svému bývalému týmu. Při premiéře za Toronto si sice připsal 25 zákroků, ale ze zápasu má jen bod za prohru 2:3 v prodloužení. Stejným výsledkem vyhrála Florida v Dallasu i díky ráně Radka Gudase. Boston porazil Buffalo rovněž 3:2, ale až po samostatných nájezdech, první gól Bruins dorazil do branky David Krejčí.

Rittich nastoupil v premiéře proti Calgary, odkud byl před dvěma dny do Toronta vyměněn. Jeho bývalí spoluhráči jej překonali už v páté minutě, v níž Juuso Välimäki otevřel skóre do odkryté branky. Český gólman inkasoval podruhé po 34 sekundách druhé třetiny, po efektní souhře neměl nárok na střelu Eliase Lindholma. Toronto i podruhé vyrovnalo, ale v čase 60:36 zařídil Flames bonusový bod Johnny Gaudreau, který oklamal Ritticha forhendovým blafákem.

Gudas přišel do Floridy před sezonou z Washingtonu, ve kterém dal poslední branku 7. ledna 2020. Český obránce, který je v soutěži na druhém místě v počtu hitů, ukončil gólový půst i trochu kuriózním způsobem, jakým dostal tým ve 23. minutě do vedení 2:1. Gudas vystřelil od modré čáry, puk trefil v pravém kruhu hokejku Rhetta Gardnera a obloučkem zapadl od břevna do branky. Dallas ve třetí třetině vyrovnal, ale v prodloužení rozhodl o výhře Panthers Frank Vatrano.

Boston se v souboji s nejhorším týmem soutěže nadřel na výhru. Krejčí sice vyrovnal ve čtrnácté minutě z dorážky na 1:1 a v úvodu druhé třetiny otočil Craig Smith. Buffalo si ale trefou Rasmuse Dahlina vynutilo prodloužení a dalo v něm i gól, který nebyl pro vysokou hůl uznán. Bruins rozhodli až v nájezdech, které proměnili Charlie Coyle a Jake DeBrusk. David Pastrňák počtvrté za sebou vyšel naprázdno a Daniel Vladař, který minule inkasoval osm gólů, sledoval zápas ze střídačky.

Boston - Buffalo

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:20. Krejčí, 25:29. C. Smith, . Coyle Hosté: 01:52. C. Miller, 51:53. Dahlin Sestavy Domácí: Swayman (Vladař) – McAvoy, Lauzon, K. Miller, Reilly, Clifton, Tinordi – Pastrňák, Bergeron (C), Marchand (A) – C. Smith, Krejčí (A), Hall – DeBrusk, Coyle, N. Ritchie – Wagner, Lazar, Kuraly. Hosté: Ullmark (5. Tokarski) – Ristolainen (A), Bryson, Jokiharju, Dahlin, C. Miller, Irwin – Olofsson, S. Reinhart (A), Skinner – Tage Thompson, Mittelstadt, Asplund – Ruotsalainen, Cozens, Bjork – Okposo (A), Eakin, Sheahan. Rozhodčí L'Ecuyer, South – Sericolo, Daisy Stadion TD Garden, Boston Návštěva 2 191 diváků

Toronto - Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:37. Hyman, 46:17. Kerfoot Hosté: 04:37. Välimäki, 20:34. E. Lindholm, 60:36. J. Gaudreau Sestavy Domácí: Rittich (J. Campbell) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Bogosian, Dermott – Marner (A), Matthews, Galchenyuk – I. Michejev, Tavares (C), Hyman – Sabourin, Kerfoot, J. Thornton – Simmonds, Engvall, Robertson. Hosté: Markström (Domingue) – Ch. Tanev, Giordano (C), R. Andersson, Hanifin, Mi. Stone, Välimäki – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – Dubé, Monahan (A), Mangiapane – Nordström, Backlund, Lucic – B. Ritchie, D. Ryan, Leivo. Rozhodčí Joannette, Nicholson – Barton, Nansen Stadion Scotiabank Arena, Toronto

New Jersey - NY Rangers

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 07:02. Zibanejad, 47:50. Panarin, 59:32. Bučněvič Sestavy Domácí: Blackwood (Wedgewood) – Severson (A), T. Smith, P. K. Subban, Butcher, Siegenthaler, R. Murray – Šarangovič, J. Hughes, Kuokkanen – Bratt, Hischier (C), Wood – J. Boqvist, A. Johnsson, Tyce Thompson – M. McLeod, M. Malcev, N. Merkley. Hosté: Šesťorkin (A. Georgijev) – Fox, R. Lindgren, Trouba, K'A. Miller, Br. Smith, Hájek – Bučněvič, Zibanejad (A), Kreider (A) – Blackwell, R. Strome, Panarin (A) – Kakko, Chytil, Lafreniere – Kravcov, B. Howden, Rooney. Rozhodčí Mclsaac, Morton – Tobias, MacPherson Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 3600 diváků

Washington - Philadelphia

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:07. Sheary, 11:32. T. Wilson, 16:25. Bäckström, 18:21. Hagelin, 29:22. Mantha, 45:10. Ovečkin Hosté: 08:45. Couturier Sestavy Domácí: Samsonov (Vaněček) – Carlson (A), Orlov, J. Schultz, Dillon, Jensen, Chára – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), Mantha – Sprong, Eller, Sheary – Hathaway, Dowd, Hagelin. Hosté: Elliott (Hart) – Braun, Provorov, Hägg, Sanheim, Morin, Gostisbehere – Farabee, Couturier (A), J. van Riemsdyk – Konecny, Giroux (C), Voráček – Patrick, K. Hayes (A), Laughton – Aube-Kubel, Laczynski, Lindblom. Rozhodčí Rehman, Hanson – Gawryletz, Suchánek Stadion Capital One Arena, Washington

Nashville - Tampa Bay

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:38. Sissons, 08:31. Josi, 13:50. Arvidsson, 28:09. Grimaldi, 49:59. Arvidsson, 54:34. Jeannot, 58:34. Mikael Granlund Hosté: 20:41. B. Point, 51:28. Gourde Sestavy Domácí: Saros (Rinne) – Josi (C), Benning (A), Ellis, Ekholm (A), Davies, Harpur – Grimaldi, Johansen, Arvidsson – Järnkrok, Mikael Granlund, Kunin – R. Pitlick, Haula, Cousins – Trenin, Sissons, Jeannot. Hosté: Vasilevskij (McElhinney) – Hedman (A), D. Savard, McDonagh (A), L. Schenn, Sergačjov, Černák – Palát, B. Point, T. Johnson (A) – Killorn, Cirelli, M. Joseph – Goodrow, Gourde, Coleman – Maroon, Colton, Stephens. Rozhodčí McCauley, O'Rourke – Pancich, Alphonso Stadion Bridgestone Arena, Nashville

