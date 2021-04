Boston shání rozdílové posily. Hvězdná křídla last minute pro Krejčího

Boston znovu sehnal hvězdné křídlo, které půjde do druhé formace k českému útočníkovi Davidu Krejčímu • Koláž iSport.cz

V poslední dekádě se podobný mustr opakuje velice často. Je to dané tím, že Boston neustále patří k favoritům na zisk Stanley Cupu, a proto hledá při uzávěrce přestupů výměny, jak posílit už tak našlapaný celek. V aktuální sezoně to přišlo znovu. V kabině Bruins se nedávno hlásil hvězdný Taylor Hall. I on zapadá do seznamu hráčů, které vedení klubu na poslední chvíli přivádí. Kvalitní útočníky do druhé pětky. V minulosti to byl třeba i Jaromír Jágr nebo Rick Nash.

Ta šance je mizivá. Nepatrná. A přitom většinou přijde velmi draho. Šance, že nová posila bude hlavním rozdílem, proč tým nakonec vystoupá na vrchol. V poslední možné chvíli při uzávěrce přestupů se klubový peloton v NHL dělí na dvě zhruba stejně velké party. Kupující a prodávající. První družina chce do mozaiky poslední chybějící díl skládačky, ta druhá ví, že play off se jí týkat nebude, tak hledá volby v draftu do budoucna. Jednoduchá matematika. Současnost na úkor budoucnosti. Budoucnost na úkor současnosti.

Boston patří kromě dvou hluchých ročníků v poslední dekádě do kolonky kupujících. I nyní. „Bude hrát za Bradem Marchandem. V kariéře se mu ještě nestalo, že by nastupoval za takhle kvalitním levým křídlem,“ popsal plány s novou posilou generální manažer Bostonu Don Sweeney.

O kom je řeč? O Tayloru Hallovi, držiteli trofeje pro nejužitečnějšího hráče ligy z roku 2018 a první volby v draftu z roku 2010. Na přestupové uzávěrce byste těžko hledali atraktivnější zboží. Hall patří do kasty hvězd schopných rozhodovat zápasy. „Strašně se na to těším,“ vykládal viditelně nadšený Kanaďan po výměně z utrápeného Buffala.

Zdaleka nejde o první podobný Sweeneyho tah. Křídel schopných doplnit druhou formaci a dodat týmu tolik potřebný „secondary scoring“, tedy gólovou kadenci mimo první útok, prošlo v posledních letech Bostonem hned několik. A všichni mají jedno společné. Centra jim u Bruins dělal David Krejčí. Mimochodem, i to ukazuje na kvality českého tvůrce hry, jenž byl schopen si udržet vysokou výkonnost v play off přesto, že nikdy neměl stálá křídla.

V brance ani v obraně Boston dlouhodobě potíže řešit nemusí. Zato křídla ve druhém útoku se mění neustále. Bodové zisky prvního útoku v této sezoně dohromady? 115. Bodové zisky všech zbylých forvardů? 106. Už chápete? Schopnost střílet branky leží výhradně na trojici Brad Marchand, Patrice Bergeron a David Pastrňák. Ostatní se přidávají méně, než by Bruins potřebovali.

„Nedostatek produkce od ostatních formací je aktuálně náš zásadní problém,“ řekl GM Sweeney na počátku března pro web The Athletic. I to dalo jasně najevo, koho na uzávěrce přestupů bude chytat do sítě.

„Hall? To je kompletní balíček,“ pochvaloval si novou posilu již zmíněný Krejčí. Má možnost porovnávat. Rick Nash, Marcus Johansson, Drew Stafford, Ondřej Kaše nebo Nick Ritchie. Ti všichni už mu v průběhu trade deadline přistáli ve formaci. A to jen za Sweeneyho kralování. Už v roce 2013 to byl například Jaromír Jágr, jenž nakonec pomohl Bruins protlačit až do finále.

Teď je nejaktuálnější téma Hall, kterému bude v listopadu třicet let. Na východě USA by se mohl chvíli zdržet. „Rád bych tu nějakou dobu nastupoval,“ netajil se. Vzhledem k tomu, že musel díky klauzuli ve smlouvě s trejdem souhlasit, není divu. Žádné z křídel však zatím v konečném důsledku k zisku Stanley Cupu nepomohlo. Sweeney věří, že nyní to bude jiné.

5 nejvýraznějších křídel získaných Bostonem při uzávěrce přestupů (v posledních deseti letech) 2021 Taylor HALL (Buffalo) Prožívá zatím nejhorší ročník kariéry. V 37 zápasech posbíral v Buffalu jen 2 góly a 17 asistencí. Vysněný vítězný tanec po boku Jacka Eichela se nekonal. Ani trochu. Mizerné výkony (znovu) přišpendlily Sabres ke dnu a Taylor Hall hledal spásu ve výměně. Našel ji. Odmítl možnost jít do New York Islanders, raději zavítal o několik kilometrů severněji. Má obrovskou šanci nakopnout kariéru správným směrem a především být znovu rozdílovým hráčem pro nový tým. 2020 Ondřej KAŠE (Anaheim) Statistiky v play off: 11 zápasů, 4 body (0+4)



Ach, to zdraví. Kdyby tělesná schránka prokazovala rodákovi z Kadaně lepší služby, jeho postavení v zámoří by bylo daleko silnější. A Taylor Hall by vůbec nemusel přicházet. Jenže tenhle loňský tah se Bruins nepovedl, spojení Ondřeje Kašeho s Davidem Krejčím sice fungovalo, ale jen krátce, vzhledem ke zdravotním lapáliím posily. Po sezoně Kašemu končí smlouva a s tím, jak má Boston natěsnaný platový strop, se jeho pokračování v klubu jeví jako silně nepravděpodobné. 2019 Marcus JOHANSSON (New Jersey) Statistiky v play off: 22 zápasů, 11 bodů (4+7)



Tohle vyšlo. Náramně. Švédský šikula do týmu krásně zapadl a hlavně, sbíral body. Splnil vše, s čím ho generální manažer Don Sweeney v únoru 2019 z New Jersey přiváděl. Obětování druhé a čtvrté volby v draftu se ukázalo jako velmi výhodný deal. Marcus Johansson pomohl Bruins dokráčet až do finále Stanley Cupu. Tam ale už St. Louis s fenomenálním nováčkem Jordanem Binningtonem v brance vystavili Bostonu v sedmi bitvách stopku. 2018 Rick NASH (NY Rangers) Statistiky v play off: 12 zápasů, 5 bodů (3+2)



Tohle byla bomba zčistajasna. Rick Nash už v době výměny dávno neztělesňoval hrůzu nahánějící mašinu na góly, přesto se čekalo dost. Zase měl jediný úkol: podpořit Bergeronův útočný trojzubec a dodat tolik potřebné body i z druhé lajny. Povedlo se to tak napůl. Nelze říct, že by tehdy třiatřicetiletý Nash vyhořel, ale davy taky neuchvátil. Bohužel následky otřesu mozku navíc znamenaly, že to pro jedničku draftu z roku 2002 byla poslední sezona kariéry. 2013 Jaromír JÁGR (New Jersey) Statistiky v play off: 22 zápasů, 10 bodů (0+10)



Český fenomén dorazil do tehdejší party kouče Claudea Juliena s úsměvem, jak je jeho zvykem. V prvním utkání Jaromír Jágr hned namlsal fanoušky Bruins vítěznou brankou, v play off však přišel střelecký útlum. V 22 duelech nedal ani gól. Dlouho to nevadilo, až ve finále se v cestě ocitlo Chicago, jež v šesti zápasech Boston přehrálo a zamezilo tak Jágrovým třetím oslavám se Stanley Cupem. Slavná „68“ se potom rozhodla pokračovat v kariéře v New Jersey.

