Češi řádili za Boston: Krejčí dvakrát pálil, Pastrňák 0+3. Chytil má asistenci

Hokejový útočník Filip Chytil přispěl přihrávkou k výhře New Yorku Rangers 5:3 na ledě New Jersey. Vegas i díky asistenci Tomáše Noska porazil Anaheim 5:2. Nedělní program NHL odstartoval už odpoledne Boston vítězstvím 6:3 nad Washingtonem. Výhru podpořil David Krejčí dvěma trefami a David Pastrňák přidal tři asistence. Na druhé straně inkasoval Vítek Vaněček pětkrát z 27 střel.

Chytil našel v přečíslení dva na jednoho Alexise Lafrenierea, který zvyšoval na začátku druhé třetiny už na 3:0. New Jersey, které hrálo počtvrté za sebou bez zraněného Pavla Zachy, v dalším průběhu vyrovnalo, ale Mika Zibanajed v 57. minutě rozhodl. Rangers tak porazili Devils počtvrté během šesti dní a ve Východní divizi ztrácejí čtyři body na poslední postupovou příčku do play off, kterou drží Boston. V obraně Rangers scházel Libor Hájek.

Nosek o den dříve nezasáhl do hry, ale v neděli už v sestavě Vegas nechyběl a připsal si asistenci u gólu Alexe Tucha. Ten v závěru trefou do prázdné branky zpečetil šestou výhru týmu v řadě, po které se v čele NHL bodově vyrovnal Coloradu. Nosek si přihrávkou v Anaheimu vytvořil nové bodové maximum (8+10). Až na jeden gól z úvodního utkání sezony zaznamenal všechny body v posledních dvaceti zápasech.

Krejčí dvakrát pálil, Pastrňák nahrával

Hokejisté Bostonu porazili Washington 6:3 a připsali si čtvrté vítězství v řadě. Dvěma góly k důležité výhře nad lídrem Východní divize přispěl David Krejčí, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, David Pastrňák přidal tři asistence. Gólman Vítek Vaněček v dresu Capitals pětkrát inkasoval, poslední gól padl do prázdné branky.

Domácí se v úvodní třetině dostali po trefách kapitána Patrice Bergerona a Krejčího v rozmezí minuty do vedení, T.J. Oshie ale těsně před přestávkou snížil a v úvodu druhé části z přesilovky vyrovnal. Hosté se vzápětí v další početní výhodě dostali po gólu Anthonyho Manthy do vedení.

Bruins ale dokázali rychle zareagovat a po Pastrňákově přihrávce Brad Marchand vyrovnal. V závěru druhé třetiny opět zaúřadovali Krejčí s Bergeronem a znovu se těsně po sobě zapsali mezi střelce. Krejčí si nejprve v přesilovce počkal, až před ním projede bránící hráč, který se mu snažil skočit do střely, Bergeron pak završil v nájezdu tři na dva kombinaci s Pastrňákem a Marchandem.

Washington v koncovce nezachránilo ani odvolání Vaněčka, který si v zápase připsal 22 úspěšných zákroků. Marchand necelé dvě minuty před koncem zpečetil po další Pastrňákově přihrávce skóre do prázdné branky a s bilancí dvě branky a dvě asistence dosáhl hranice 700 bodů v kariéře.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:26. Ruotsalainen, 22:18. S. Reinhart, 48:02. S. Reinhart, 58:12. Asplund Hosté: 50:18. Zucker, 59:37. Blueger Sestavy Domácí: Tokarski (Houser) – Ristolainen (A), Bryson, Jokiharju, Dahlin, C. Miller, M. Samuelsson – Olofsson, S. Reinhart (A), Skinner – Tage Thompson, Mittelstadt, Asplund – Ruotsalainen, Cozens, Bjork – Dea, Eakin, Rieder. Hosté: DeSmith (Jarry) – Letang (A), Dumoulin (A), Marino, M. Pettersson, Ceci, Matheson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Zucker, J. Carter, McCann – Rodrigues, Blueger, Aston-Reese – Sceviour, Jankowski, R. Zohorna. Rozhodčí L´Ecuyer, Puchmara – Sericolo, Kelly Stadion KeyBank Center, Buffalo

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:55. M. Malcev, 41:53. Studenič, 45:30. Hischier Hosté: 06:31. Kreider, 14:03. Kravcov, 25:17. Lafreniere, 57:00. Zibanejad, 59:36. R. Strome Sestavy Domácí: Blackwood (Wedgewood) – T. Smith, P. K. Subban (A), R. Murray, Severson, Siegenthaler, Tennyson – Kuokkanen, J. Hughes, Šarangovič – A. Johnsson, Hischier (C), Studenič – Wood (A), M. McLeod, Bastian – M. Malcev, N. Merkley, Foote. Hosté: A. Georgijev (18.–21. Šesťorkin) – R. Lindgren, Fox, K'A. Miller, Trouba, Bitetto, Br. Smith – Kreider (A), Zibanejad (A), Bučněvič – Panarin (A), R. Strome, Blackwell – Lafreniere, Chytil, Kakko – B. Howden, Rooney, Kravcov. Rozhodčí McIsaac, Chmielewski – Nagy, Pancich Stadion Prudential Center, Newark

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:23. Comtois, 34:06. Heinen Hosté: 03:15. Pacioretty, 14:46. Pietrangelo, 22:43. N. Roy, 38:13. Mark Stone, 58:33. Tuch Sestavy Domácí: Gibson (R. Miller) – Welinski, Drysdale, Fowler, Manson (A), H. Fleury, Shattenkirk – Heinen, Henrique, Silfverberg (A) – Jones, Getzlaf (C), Terry – Comtois, Steel, Rakell – Deslauriers, Volkov, D. Grant. Hosté: Lehner (M.-A. Fleury) – Martinez, Pietrangelo (A), Theodore, McNabb, Hague, Whitecloud – Stephenson, Pacioretty, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – W. Carrier, Janmark, Jurčo – N. Roy, Tuch, Nosek. Rozhodčí Luxmore, Walsh – Rody, Luxmore Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 1 717 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 62:23. Leddy Sestavy Domácí: Elliott (Hart) – Provorov (A), Braun, Sanheim, P. Myers, Morin, Gostisbehere – Voráček, Couturier (A), Konecny – Farabee, Giroux (C), Allison – Lindblom, K. Hayes, J. van Riemsdyk – Twarynski, Laughton, Aube-Kubel. Hosté: I. Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, Leddy (A), Mayfield, Coburn, A. Greene – Barzal, Zajac, Eberle – Dal Colle, B. Nelson (A), Palmieri – Beauvillier, Pageau, Wahlstrom – M. Martin, Cizikas (A), Komarov. Rozhodčí O'Rourke, Kozari – Tobias, O'Donnell Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 3603 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:23. Horvat, 52:03. Höglander, 61:19. Horvat Hosté: 03:45. W. Nylander, 34:57. Matthews Sestavy Domácí: Holtby (DiPietro) – Hamonic, Q. Hughes, T. Myers, Edler (A), Chatfield, Brisebois – Höglander, Horvat (C), Pearson – Boeser, J. T. Miller, Vesey – Boyd, B. Sutter (A), Michaelis – Hawryluk, Graovac, Roussel. Hosté: J. Campbell (Rittich) – Holl, Rielly (A), Brodie, Muzzin, Bogosian, Dermott – Marner, Matthews (A), Galchenyuk – W. Nylander, Tavares (C), Robertson – I. Michejev, Kerfoot, Hyman – Simmonds, Spezza, J. Thornton. Rozhodčí Furlatt, Skilliter – Nansen, Murchison Stadion Rogers Arena, Vancouver

Boston - Washington 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

Branky: 13. a 38. Bergeron (na druhou Pastrňák), 14. a 37. Krejčí, 27. a 59. Marchand (na obě Pastrňák) - 20. a 24. Oshie, 25. Mantha. Střely na branku: 28:33. Vítek Vaněček odchytal za Washington 58 minut a 42 sekund, inkasoval pět gólů z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 81,5 procenta. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Krejčí, 3. Marchand (všichni Boston).