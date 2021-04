Poklad draftu 2011? Volba č. 208 Palát! Vizionářský trenér ho doporučil

Letí to, Ondřej Palát už není zelenáč, v Tampě si zvykli, že dělá servis hvězdám. Má silnou pozici. Pracant a válečník? Jistě, tady je pořád jeho síla. Když jede do rohu, je velká pravděpodobnost, že se vrátí s pukem. K tomu ale umí i hledat cestu, jak rozhodovat zápasy. Pošestnácté si v NHL připsal tři body v jednom utkání, naposled řádil při výhře nad Columbusem 4:3, v úterý přidal dvě asistence. Nenajdete v klubu nikoho, kdo by litoval, že draftová volba číslo 208 padla před deseti lety na útočníka z Česka.

Teď je klíčovým hráčem Tampy, oporou. Ondřej Palát je přesně ten pracovitý útočník, kterého hvězdy chtějí mít vedle sebe. Hrábne za ně, když je to potřeba. Puk mu nepřekáží, plus je jeho silnou stránkou přímočarost. „Je to drtič, rozjetý vlak,“ pronesl o něm dřív parťák Nikita Kučerov. Už se všechno chystá, jak nejspíš spolu a ještě s Braydenem Pointem nastoupí v prvním útoku při play off.

Kučerov už je prakticky fit, po promaroděné sezoně se zjeví na soupisce až při vyřazovací fázi. Tam už se neřeší platový strop, můžete ho přeskočit klidně o 20 milionů dolarů. Něco takového má Tampa v plánu. Produktivní Rus dorazí jako posila last minute pro obhajobu Stanley Cupu. Ano, aktuálně je tradičně zraněný kapitán Steven Stamkos, ale zase takové trápení to pro organizaci není.

Ondřej Palát v NHL základní část play off zápasy 545 92 body 372 (124+248) 60 (32+28)

Bez hvězdy zvládla i poslední play off, pohár zvedla nad hlavu i s nehrajícím Stamkosem. Tým má pořád brutální sílu, navíc spojení Kučerov + Point + Palát je hodně silná značka pro play off. A než se začne? Palát s Pointem se udržují v ráži.

Český útočník se do statistik zapsal v šesti zápasech po sobě, celkem nasbíral 9 bodů. Při výhře nad Columbusem 4:3 si s Pointem oba připsali tři body. U Paláta zaujala hlavně jeho druhá asistence.

Jeho hokej je hlavně o dřině pro hvězdy, umí dávat góly z hranice brankoviště, dobře se orientuje v prostoru, kde je těsno. Má sílu i stabilitu, ale taky ruce, které dovedou vyšívat kouzla. Co předvedl před třetím gólem Tampy? Při přesilovce naznačil střelu, natáhl k ráně, očima i tělem všechny přesvědčil, že nic jiného než pořádná morda nemůže následovat.

Mohlo. Jako kdyby posadil bránící sestavu i s brankářem na vlak. Všichni odjeli směrem k pravému mantinelu, takže Palát místo rány poslal střílenou nahrávku na hůl Alexe Barreho-Bouleta. Nováček s tím počítal a vstřelil první gól v NHL. „Byl jsem úplně otevřený, na druhé straně, přede mnou prázdná brána, už jsem se musel jen trefit. Skvělá věc od Palyho,“ děkoval pak.

Palát válí, jeho bodový průměr na zápas se teď blíží 0,9. Když měl nejproduktivnější sezonu za mořem, byl na čísle 0,84. V kompletním ročníku s 82 zápasy by se tak při nastaveném tempu dostal přes 70 bodů, což by se mu povedlo poprvé v kariéře.

Kvůli zkrácené sezoně o 56 utkáních to neklapne. Ale když si promítnete jeho přístup k hokeji, nervy z toho mít nebude. Spíš se už teď zase těší, jak kopne do vrtule v play off.

Každým dalším zápasem a bodem v NHL posouvá hlavně dál svůj velký příběh hráče, který byl draftovaný v roce 2011 až z 208. pozice.

„Víte, on prostě nikdy nebyl takový ten kluk, který dělá na ledě okázalé věci. Udělá jich hodně velmi dobře, ale lidi to moc nevidí,“ pronesl o něm pro The Athletic jeho bývalý kouč z kanadské juniorky Mario Duhamel. „Dovede se přizpůsobit spoluhráčům, při zápase se ušpinit, poprat se o puk v rohu, před brankou, udělá hodně špinavé práce, ti nejtalentovanější hráči jeho hokej milují. Navíc je to komplexní hokejista,“ vypočítával své poznatky.

Úžasné na tom je, že tohle na Paláta sedí přesně teď, v roce 2021, kdy je zavedenou personou v NHL. Duhamel tohle viděl 10 let zpátky, kdy skauti a manažeři byli přesvědčeni, že vidí 207 lepších hráčů na draftu než je Palát. Týmy ho na radaru měly, jen si nebyly jisty, zda je to hráč pro NHL, nebo víc pro AHL. Víc převládala varianta B.

„Měli byste draftovat Paláta,“ řekl údajně André Ruel, dnes sedmdesátník a bývalý manažer Drummondvillu, kde Palát hrál juniorku, tehdejšímu trenérovi Tampy Guyi Boucherovi. Znali se, protože kouč dřív vedl i Drummondville. „Uvidíme, jestli je na našem seznamu,“ měl podle The Atletic odvětit. „Tak něco udělej, aby tam byl. Nemůžete ho vynechat,“ dodal Ruel.

Nakonec to klaplo, Tampa opravdu vzala Paláta. „Nemyslím si, že by toho někdy litovala,“ usmívá se dnes Duhamel. Určitě ne. Palát vyhrál s týmem Stanley Cup, má za sebou jeden čtyřbodový zápas v NHL, 16 tříbodových a ještě nekončí.

Nejlepší Palátovy zápasy v NHL

Bodově nejvydařenější zápas Ondřeje Paláta • Foto Sport

Když bylo Ondřeji Palátovi 23 let, stanovil své bodové maximum v jednom zápase. Na Silvestra 2014 posbíral zatím naposledy 4 body v jednom utkání. „Vždycky dokáže být o krok nebo půl kroku před soupeřem. Proto má pořád puk, proto se dostává do šancí,“ hlásil o českém bojovníkovi analytik TSN Craig Button. Druhou sezonu v NHL pak Palát skončil se 63 body, což je taky jeho rekord. Nakonec z něj ale nevyrostl hráč, který boří rekordy, důležitým mužem sestavy se stal hlavně pro skvělou defenzivu, neústupnost a tvrdost na brankovišti.

Nejdelší zápas Ondřeje Paláta • Foto Sport

Je to docela paradox. Palát vypálil na branku osm střel, nejvíc v kariéře v základní části NHL, a ani jednou se mu nepodařilo provrtat Thomase Greisse, brankáře Islanders. Ale na suchu nezůstal, to ne. Při zběsilé kanonádě nahrál na tři góly. Korunoval tím svoji skvělou sérii, kdy bodoval třikrát za sebou a celkem si do produktivity připsal šest čárek. Jeho význam pro Tampu po letech dokumentuje jedno zajímavé číslo. Ze sestavy, která porazila před pěti lety Islanders, je v týmu už jen šest hráčů: kromě Paláta ještě Stamkos, Johnson, Kučerov, Killorn a Hedman.

V jednom zápase Ondřej Palát pálil osmkrát na branku, přesto gól nedal • Foto Sport

Pořád poměrně čerstvá zkušenost. Tampa Bay tímhle zápasem začínala play off a několikrát se pak opakovalo, že tohle byl klíč k zisku Stanley Cupu. Zápas číslo jedna na dlouhatánské šňůře? Ano. Na jaře 2019 Columbus poslal favorita z bojů o Pohár v prvním kole po čtyřech zápasech, přejel ho 4:0. Teď se potkali znovu a bojovníci, které vedl kouč John Tortorella, zase houževnatě vzdorovali. Nakonec padli v pátém prodloužení, byl to čtvrtý nejdelší zápas historie NHL. Palát patřil do elitní sedmičky útočníků Tampy, která odehrála přes 40 minut na ledě.

Nejlepší zápas Ondřeje Paláta v play off • Foto Sport

Pamatujete ještě na „trojčata“? Když Tampa kráčela do fi nále Stanley Cupu v roce 2015, měla v sestavě tři mladé hráče, v jedné formaci nastupoval Palát, Nikita Kučerov a Tyler Johnson. „Mě okouzlují už dlouho, teď chlapci okouzlují i svět,“ poznamenal trenér Jon Cooper. Mladí útočníci váleli ve fi nále konference, duel číslo dva patřil Johnsonovi, nastřílel hattrick. Divoký jedenáctigólový večírek řídil tříbodový Palát, výhrou se Lightning dostali do vedení 2:1. Tampa sérii vyhrála, padla až v celkovém fi nále play off s Chicagem.