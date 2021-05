Zraněný Zacha? Proti Bruins překonal své maximum v NHL a namíchl Haláka

Český „Ďábel“ se parádně rozpálil. Poslední představení hokejistů New Jersey na domácím hřišti patřilo útočníkovi Pavlovi Zachovi, který rozhodl dvěma góly o vítězství 4:3 v prodloužení nad Bostonem a po překonání vlastního bodového maxima v NHL (33 bodů za 15 gólů a 18 asistencí) se stal hlavní hvězdou zápasu. Současný lídr statistik Devils, jenž v posledním duelu předčil Davida Pastrňáka (v utkání 0+2) a vítěznou trefou z bekhendu pořádně naštval brankáře Jaroslava Haláka, bude mít vzhledem k neúčasti týmu z Newarku v play off již brzy po sezoně. Byl by tak volný pro mistrovství světa v Lotyšsku, reprezentačním trenérům se však omluvil kvůli zranění.

Možnost konečně se ukázat českým fanouškům v dresu národního týmu znovu padla. Pavel Zacha ze zdravotních důvodů odmítl generálnímu manažerovi Petru Nedvědovi účast na blížícím se šampionátu v Rize.

Nespecifikované zranění ale čtyřiadvacetiletého rodáka z Brna evidentně nijak neomezuje v NHL, kde během středeční noci zahrál skvělý zápas. Proti Bostonu nastupovali Devils již bez šance na postup do play off do svého posledního utkání před omezeně zaplněnými tribunami Prudential Center (dorazilo 3600 diváků), o to víc chtěli s jistotou postupující Bruins doma porazit.

Po předchozí porážce s Bostonem (0:3) začalo New Jersey parádně hlavně díky Zachovi, který v posledních vteřinách přesilovky pět na tři bombou od modré propálil slovenského gólmana Jaroslava Haláka a otevřel tak skóre duelu. Bruins se ale do zápasu vrátili ve druhé dvacetiminutovce, kdy díky přesilovkové trefě Patrice Bergerona (Pastrňák asistoval) a gólu Taylora Halla (Krejčí asistoval) utkání otočili.

Devils však zabojovali, odmítli si nechat vzít i poslední duel před vlastními příznivci. „Chtěli jsme dát fanouškům něco dobrého. Po druhé třetině jsem v kabině řekl, že by bylo skvělé společně vyhrát," řekl trenér Lindy Ruff. New Jersey tak po povedené třetí třetině, ve které se prosadil i talentovaný běloruský útočník Jegor Šarangovič, dotáhlo zápas do prodloužení, v němž v čase 62:42 udeřil znovu český forvard. A že šlo o nějakou parádu!

Zatímco si obránce Will Butcher u modré čáry přihrával s útočníkem Jackem Hughesem, nikým nehlídaný Zacha se dostal napravo od Halákovy brány, na níž po Hughesově nahrávce vyrazil a famózním bekhendem překonal zkušenou oporu Bruins podruhé v utkání. Zatímco se s parťáky po skvěle sehrané akci radoval z domácího triumfu, pětatřicetiletý Halák vzteky rozlámal o brankovou konstrukci hokejku, se kterou při odchodu z brankoviště ještě flákl o led.

Ze Zachy se tak stal hrdina, který fanouškům Devils alespoň na závěr sezony zařídil pocity z domácího vítězství. „Přesně tohle jsme chtěli. V posledním domácím zápase. Myslím, že můžeme s klidem říct, že jsme makali až do konce. Jsme rádi, že jsme doma vyhráli. Řekl bych, že jsme nikdy ze hry nevypadli po celý zápas, i když oni dávali góly, my jsme v pokračovali," řekl po zápase někdejší hráč Liberce.

Zacha svým 14. a hlavně 15. gólem v sezoně vylepšil dosavadní gólový účet (v ročníku 2018-19 se trefil 13x) a také bodové maximum z minulého ročníku (8+24), které může v posledních třech zápasech na venkovních hřištích ještě vylepšit. Po utkání prozradil, že je rád, když se mu každým rokem daří čím dál víc, ale i spoluhráčům a celému týmu. „Play off nám ale uteklo, v létě musíme zapracovat na tom, aby nám příští sezonu vyšlo," dodal.