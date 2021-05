Zacha dal dva góly, Bruins srazil v prodloužení. Mrázek vychytal Chicago

Zacha otevřel v deváté minutě skóre, když už po třech sekundách využil střelou bez přípravy přesilovou hru. Boston otočil ve druhé třetině. U první trefy asistoval Pastrňák, který při střele zlomil hůl, ale puk si našel v levém kruhu Patrice Bergeron a vyrovnal. U druhého gólu Krejčí založil přihrávkou z vlastního pásma o mantinel rychlý protiútok, který zakončil Taylor Hall. Krejčí nasbíral v posledních třinácti zápasech patnáct bodů (6+9).

New Jersey ve třetí třetině vyrovnalo, ale Boston po akci Pastrňáka z 51. minuty opět vedl. Český útočník přihrával puk z pravé strany před branku a kotouč se od brusle Seana Kuralyho odrazil do sítě. Vzápětí Zacha trefil tyč, ale v dalším střídání Jegor Šarangovič poslal zápas do prodloužení. To rozhodl v čase 62:42 Zacha, který si při signalizovaném vyloučení nabruslil z levé strany před branku a bekhendem zavěsil puk pod břevno.

Zacha byl vyhlášen první hvězdou zápasu a gólem v prodloužení překonal své osobní bodové maximum. Aktuálně má na kontě 15 gólů a 18 asistencí.

Mrázek vynechal posledních sedm zápasů kvůli zranění v dolní části těla a Chicago mu návrat ztížilo. Po první třetině vedlo 2:0, když českého gólmana překonalo ze sólového úniku a z dorážky. Carolina ale v prostřední části vyrovnala a ve třeti strhla zápasy čtyřmi góly na svou stranu.

Nečas bodoval u posledních dvou tref zápasu, které padly při hře Chicaga bez gólmana. Nejdříve v oslabení zblokoval střelu a ze středního pásma poslal puk do prázdné branky. O minutu později přihrál Nino Niederreiterovi, který se podílel na obratu Caroliny stejně jako Andrej Svečnikov dvěma góly.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:42. Zacha, 49:10. J. Boqvist, 52:41. Šarangovič, 62:42. Zacha Hosté: 24:36. Bergeron, 34:02. Hall, 50:42. Kuraly Sestavy Domácí: Blackwood (Wedgewood) – Severson (A), R. Murray, C. Carrick, Butcher, Tennyson, Bahl – Šarangovič, J. Hughes, Kuokkanen – Bratt, Hischier (C), Zacha – N. Merkley, J. Boqvist, Studenič – Bastian, M. McLeod, Wood (A). Hosté: Halák (Swayman) – McAvoy, Lauzon, Carlo, Grzelcyk, Clifton, Reilly – Pastrňák, Bergeron (C), Marchand (A) – C. Smith, Krejčí (A), Hall – Coyle, Kuraly, N. Ritchie – DeBrusk, Lazar, Frederic. Rozhodčí L´Ecuyer, Halkidis – Berg, Marquis Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 3 600 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:32. Niederreiter, 35:56. A. Svečnikov, 44:08. A. Svečnikov, 47:19. T. Teräväinen, 57:23. Nečas, 58:29. Niederreiter Hosté: 06:20. DeBrincat, 12:32. Hardman, 51:52. DeBrincat Sestavy Domácí: Mrázek (Nedeljkovic) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Hakanpää, Bean – T. Teräväinen, Aho, A. Svečnikov – Nečas, Trocheck, Niederreiter – Fast, J. Staal (C), Foegele – Geekie, Lorentz, M. McCormick. Hosté: Delia (M. Subban) – C. Murphy (A), Kalynuk, Mitchell, Keith (A), Beaudin, Zadorov – P. Kane (A), D. Strome, Gaudette – D. Kubalík, Entwistle, DeBrincat – Suter, Kurashev, Hinostroza – Hagel, Kämpf, Hardman. Rozhodčí Hanson, Rank – Gawryletz, Gibbons Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 4 987 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:21. Braun, 38:40. Couturier, 50:23. Konecny Hosté: 01:44. M. Pettersson, 23:10. Guentzel, 25:44. Crosby, 47:49. Zucker, 52:33. Crosby, 55:53. Friedman, 56:57. Marino Sestavy Domácí: Elliott (Lyon) – Braun, Provorov (A), Hägg, P. Myers, Gostisbehere, Sanheim – Konecny, Couturier (A), Giroux (C) – Voráček, K. Hayes, Farabee – Aube-Kubel, Patrick, J. van Riemsdyk – Allison, Laughton, Lindblom. Hosté: Jarry (Lagacé) – Letang (A), Dumoulin, Ceci, Friedman, Marino, M. Pettersson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kapanen, Malkin (A), Zucker – F. Gaudreau, J. Carter, McCann – Sceviour, Blueger, Aston-Reese. Rozhodčí Hebert, Mclsaac – Mclsaac, Pancich Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 2961 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:59. Eakin, 37:37. Bjork, 50:56. Bjork, . Bjork Hosté: 16:25. Beauvillier, 23:44. Pulock, 29:16. Clutterbuck Sestavy Domácí: Houser (Lekkas) – Dahlin, Jokiharju, M. Samuelsson, Ristolainen (A), Bryson, C. Miller – Bjork, S. Reinhart (A), Olofsson – Asplund, Mittelstadt, Tage Thompson – Ruotsalainen, Sheahan, Cozens – Skinner, Eakin, Caggiula. Hosté: I. Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, Leddy, Mayfield, A. Greene, Dobson – Johnston, Pageau, Eberle – Beauvillier, B. Nelson (A), Josh Bailey (A) – Palmieri, Zajac, Wahlstrom – Dal Colle, Cizikas, Clutterbuck (A). Rozhodčí Morton, Schrader – Smith, Kovachik Stadion KeyBank Center, Buffalo

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:34. Boeser Hosté: 34:29. Draisaitl, 37:25. Draisaitl, 39:13. Bouchard, 54:53. Nurse Sestavy Domácí: Demko (Holtby) – Edler (A), Schmidt, Q. Hughes, Hamonic, Rathbone, T. Myers – Höglander, J. T. Miller, Boeser – Pearson (C), Horvat, Lind – Highmore, Graovac, Hawryluk – Vesey, Boyd, MacEwen (A). Hosté: M. Smith (Koskinen) – Nurse (A), Barrie, D. Kulikov, A. Larsson, Lagesson (A), Bouchard (C) – Draisaitl, McDavid, Puljujärvi – Kahun, Nugent-Hopkins, Yamamoto – J. Archibald, Khaira, Ennis – Neal, R. McLeod, Chiasson. Rozhodčí Joannette, Furlatt – Cormier, Murchison Stadion Rogers Arena, Vancouver