Peněžní flastr pro Wilsona! Za řádění dostal nejvyšší možnou pokutu

Brankář Vítek Vaněček pomohl k výhře Washingtonu nad New Jersey • Reuters

Radost hokejistů Washington Capitals po vítězství nad New Jersey • Reuters

Jarred Tinordi se ve druhé třetině pustil do bitky s Tomem Wilsonem, bouřlivák z Capitals se v utkání proval ještě jednou • Reuters

Útočník Washigtonu Tom Wilson dostal pokutu pět tisíc dolarů za své chování při bitce v pondělním zápase s New York Rangers. Disciplinární komise útočníkovi vyměřila maximální částku, kterou umožňuje kolektivní smlouva, za napadení Pavla Bučněviče.

Ruský útočník spadl při boji o puk před brankou Washingtonu na břicho a Wilson ho poté ještě zezadu udeřil do hlavy. Artěmije Panarina, který se Wilsona snažil od Bučněviče a dalšího útočníka Ryana Stromeho odtáhnout, pak srazil na led. Panarin utrpěl zranění v dolní části těla a podle webu Sportsnet zřejmě zmešká poslední tři zápasy Rangers v základní části sezony. Jedním z nich je i středeční odveta s Washingtonem.

Wilson, jenž už v této sezoně inkasoval sedmizápasový distanc za naražení Brandona Carla z Bostonu, dostal od rozhodčího menší trest za hrubost plus deset minut. Po odpykání trestu se do zápasu vrátil a v závěru zpečetil do prázdné branky skóre na 6:3.

