Stanley Cup teď a tady! Rangers má rychlý úspěch zařídit bývalá hvězda

Dokonce i plánovaná trpělivost vás může v NHL stát místo. To, když vaše přílišná rozvaha nekoresponduje s představami majitele. Manažerskými posty v organizaci New York Rangers otřáslo nečekané rozhodnutí majitele Jima Dolana. Kvůli pocitu z chybějící agresivity týmu na uzávěrce přestupů odvolal generálního manažera a týmového prezidenta. Na jejich místo angažoval bývalou hvězdu Chrise Druryho a chce Stanley Cup. Co nejrychleji.

Zámořská NHL probíhá v tradičním koloběhu. Jedna z organizací je na chvostu ligy, díky tomu sbírá vysoké volby v draftu a vyzbrojí se talentem. Když hvězdy zestárnou a ukončí kariéry, tým se znovu ocitne na několik ročníků v ligovém suterénu a znovu doufá ve vylovení nejdravější štiky v draftových vodách. Snaha dostat se zpět na vrchol v co nejkratším čase pak pohání všechny, od manažerů až po trenéry.

Jimu Dolanovi, majiteli Rangers, se však zdálo, že přestavba jeho týmu trvá déle, než by bylo záhodno. A tak zasáhl. „Velmi mu děkuji za tuto příležitost. Beru to velmi, velmi, velmi vážně. Mým cílem je do Madison Square Garden přivést Stanley Cup. Tečka,“ okomentoval své cíle Chris Drury, nový generální manažer a prezident Jezdců v jedné osobě.

Povědomé jméno, že? Bývalý americký hokejista strávil na Manhattanu čtyři sezony. Navíc je fanouškem klubu od mladých let, kdy vyrůstal ve státu Connecticut. „Hrát za Rangers bylo splnění dětského snu. A možnost dnes pokračovat v těchto rolích, to je opravdu něco,“ doplnil s nadšením v hlase.

Místo mu uvolnili Jeff Gorton, jenž plnil necelých šest let roli generálního manažera, a John Davidson, který opustil křeslo klubového prezidenta. Tenhle kolotoč funkcí se mnohem více očekával v úplně jiných organizacích. Rangers se dávali všeobecně za příklad, jak během pár ročníků znovu vybudovat konkurenceschopný tým. Gorton podepsal volného Artěmije Panarina, obránce Jacoba Troubu a získal mraky nesmírně talentovaných mladíků, od kterých se očekává, že v nadcházejících letech dotáhnou organizaci na vrchol.

Jenže majitel Dolan už cítil znepokojení. Vadilo mu, že se zmíněný arzenál talentů nepoužil pro zisk hotového hráče velkého jména. Právě Gortonova absolutní nečinnost na uzávěrce přestupů podle všeho znamenala zlom. Majitel z toho vycítil poraženecký přístup. Chce úspěchy rychleji, chce někoho, kdo zajistí pohár v dohledné době.

„Nemyslím, že se nyní stanou nějaká drastická rozhodnutí. Věřím, že jsme byli schopní přidat nejenom mnoho mladých talentů, ale učinili jsme i mnoho klíčových výměn a samozřejmě jsme podepsali Panarina. Máme mnoho kvalitních částí. Myslím, že je to nesmírně vzrušující čas pro naši organizaci. Teď musíme udělat vše potřebné pro to, abychom se stali play off týmem,“ uzavřel pro web The Athletic nový generální manažer.

Co tedy lze čekat? Za posledních pět ročníků Rangers draftovali hned osmkrát v prvním kole. Na sedm mladíků klub stále drží práva. Po novém manažerovi se žádá ukrojit nezbytný kousek z tohohle talentového koláče a nabídnout ho za borce, který už naplnil hvězdný status.

Jmenovitě třeba za kapitána Buffala Jacka Eichela, o jehož výměně do Rangers se spekuluje dlouhodobě. Po výrazných proměnách manažerských kanceláří se tak můžeme dočkat zásadních změn i v hokejové kabině.

Protože Dolan chce Stanley Cup. A chce ho hned.