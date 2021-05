NHL ONLINE: Boston hraje ve Washingtonu, v zápase nenastoupí hvězdy

Základní část NHL pomalu finišuje, ve Východní divizi zbývá dohrát jediný duel. Paradoxně se jedná o souboj hokejistů Washingtonu proti Bostonu (1:00 SEČ), který už nemůže změnit to, že se oba týmy potkají v prvním kole play off. Oběma by v zápase měly chybět největší hvězdy, nenastoupí celá první formace Bruins, Krejčí ani jedenáct dalších hráčů včetně Kašeho. Na opačné straně není jistý start Ovečkina, Bäckströma, Carlsona či Kuzněcova. Druhé utkání obstarají v Severní divizi Winnipeg s Vancouverem. Sledujte obě klání ONLINE na iSport.cz.