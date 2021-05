Winnipeg otočil duel s Torontem, Maple Leafs ovládli Severní divizi

Winnipeg v zápase dvakrát prohrával, ale skóre otočil a vítězně se naladil na play off. Toronto poslal v 8. minutě do vedení Pierre Engvall, který nenápadnou střelou z levého kruhu nachytal brankáře Connora Hellebuycka. Na začátku druhé třetiny srovnal Mason Appleton, ale Ilja Michejev poslal Maple Leafs opět do vedení.

Obrat ve skóre zařídil Kyle Connor, který nejprve v 34. minutě bekhendovým blafákem zakončil přečíslení dva na jednoho a ve 45. minutě tvrdou ranou bez přípravy překonal gólmana Jacka Campbella podruhé. Definitivní podobu skóre stanovil při závěrečné hře Toronta bez brankáře Jansen Harkins. Kanadský útočník se dočkal prvního gólu v sezoně.

Winnipeg vyhrál podruhé za sebou a před sérií prvního kola play off, v níž se utká s Edmontonem, se dostal do herní pohody. “Je důležité, že jsme vyhráli poslední dva zápasy základní části. Zapomněli jsme na sérii proher a naladili jsme se na play off. Jsme dobrý tým, který hraje pohledný hokej, věřím, že to prokážeme i v play off,” řekl Appleton, střelec první branky Jets.

Boje o Stanleyův pohár vyhlíží s očekáváním také v Torontu. “Bude to vypjatá série. Hraje se o hodně a navíc mezi námi a Montrealem panuje velká rivalita. Máme necelý týden na to dát se dohromady a připravit se na vrchol sezony,” uvedl kapitán Maple Leafs John Tavares. “Bude to výborná série. Potkají se dva největší kanadské týmy a členové Original Six. Nemůžu se dočkat, až to začne,” přidal Wayne Simmonds.

Maple Leafs vstoupí do play off na domácím ledě v noci na čtvrtek. Jets se představí v Edmontonu o den dřív.